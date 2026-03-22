Résultat de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Dzaoudzi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Dzaoudzi.
L'actu des élections municipales 2026 à Dzaoudzi
11:52 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Dzaoudzi ?
Les élections municipales 2026 à Dzaoudzi ont vu Mikidache Houmadi (Divers gauche) prendre la première place dimanche dernier avec 36,48 % des votes. À sa suite, Saïd Omar Oili (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 30,64 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Freddy Novou, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Darmi Salim, avec la nuance Divers gauche, a terminé avec 3,48 % des bulletins, un résultat trop faible pour peser sur le second tour. À noter que pour ce premier tour à Dzaoudzi, le vote a enregistré une participation de 60,44 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dzaoudzi
Le deuxième tour des élections municipales à Dzaoudzi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Freddy Novou
Liste divers droite
MDM-NEMA
|
|
Mikidache Houmadi
Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mikidache HOUMADI (Ballotage) ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR
|1 542
|36,48%
|Saïd OMAR OILI (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR MAYOTTE
|1 295
|30,64%
|Freddy NOVOU (Ballotage) MDM DZAOUDZI-LABATTOIR "UN SOUFLE NOUVEAU"
|1 243
|29,41%
|Darmi SALIM WAKAZI OI LABATTOIR-CITOYENS DE LABATTOIR
|147
|3,48%
|Participation au scrutin
|Dzaoudzi
|Taux de participation
|60,44%
|Taux d'abstention
|39,56%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|4 354
Source : ministère de l’Intérieur
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