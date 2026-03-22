Résultat de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Dzaoudzi

Le deuxième tour des élections municipales à Dzaoudzi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Freddy Novou
Freddy Novou Liste divers droite
MDM-NEMA
  • Freddy Novou
  • Chamssia Mohamed
  • Saïd Salim
  • Naïla Falah Kamila Boura-Mcolo
  • Omar Ahamada Simba
  • Amina Boura Abdou
  • Saidy Abdou Ousseni
  • Zaoudjati Soumaïl
  • Mouhamadi Houmadi
  • Anrfati Massimia
  • Abdallah Saidi
  • Rassimina Hassani
  • Ousséni Index Manfou
  • Ibzat Nassur
  • Saïd Ali Soilihi
  • Laïla Tava
  • Imane Ahmed Zaki Djoumoi
  • Mariama Ridjali
  • Kaouirdjane Attoumani
  • Anifat Rafion
  • Djaidder Abdou Kaphet
  • Taalimi Abdallah
  • Frédéric Gigan
  • Gilla Mariama Ali
  • Mohamed Malide
  • Zabibo Boura
  • Djanffar Ali Soilihi
  • Rita-Mariame Bacar Mcolo
  • Abdallah Soilihi
  • Koultoume Attoumane
  • Samir Abdallah
  • Chimene Bouchourane
  • Salimou Aboudou
  • Rachma Soumaili
  • Abdallah Ali Baco
Mikidache Houmadi
Mikidache Houmadi Liste divers gauche
ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR
  • Mikidache Houmadi
  • Baraka Youssouffi
  • Chams'Eddine Fazul
  • Claris Ramiandrason
  • Soifane Ramadani
  • Samira Mdahoma
  • Nasser Ali
  • Séverine Marthe Giraud
  • Sami Houmadi
  • Isabelle Houmadi-Ousseni
  • Issouf Inzoudine
  • Mariame Boina Djoumbe
  • Mdéré Hadhari
  • Echat Houmadi Ousseni
  • Fahamih Yancoub-Dine
  • Yasmine Combo
  • Abal-Hassan Abal-Hassan
  • Soirtine Ibrahim
  • Kamal M'Sa
  • Moussi Day
  • Gilles Pierre-Marie
  • Amphina Ali Moussa
  • Ben Djadid Soilihi
  • Nasra Chadhouli
  • Saïdina Mdahoma
  • Hidaya Abdallah
  • Farid Absoir
  • Mariama Daoud
  • Soulaïmana Yssouf
  • Sity Yasmini Mdahoma
  • Nadjibou Abdallah
  • Fatima Ibrahim
  • Abdou Soimadou Achirafi
  • Zéna Hamada
  • Momed Madi Onza Houmadi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Dzaoudzi

Tête de listeListe Voix % des voix
Mikidache HOUMADI
Mikidache HOUMADI (Ballotage) ENSEMBLE POUR DZAOUDZI-LABATTOIR 		1 542 36,48%
Saïd OMAR OILI
Saïd OMAR OILI (Ballotage) NOUVEL ELAN POUR MAYOTTE 		1 295 30,64%
Freddy NOVOU
Freddy NOVOU (Ballotage) MDM DZAOUDZI-LABATTOIR "UN SOUFLE NOUVEAU" 		1 243 29,41%
Darmi SALIM
Darmi SALIM WAKAZI OI LABATTOIR-CITOYENS DE LABATTOIR 		147 3,48%
Participation au scrutin Dzaoudzi
Taux de participation 60,44%
Taux d'abstention 39,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 4 354

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de Mayotte ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout à Mayotte. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Dzaoudzi

En savoir plus sur Dzaoudzi