Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eaubonne

Tête de listeListe
Grégory Berthault
Grégory Berthault Liste Divers
Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault
  • Grégory Berthault
  • Clarisse Kalachnikoff
  • Aloïs Lang Rousseau
  • Eva Deka
  • Gilles Thuillier
  • Virginie Jospin
  • Ilker Cumur
  • Catarina Barroso
  • Mickaël Lextreyt-Guerin
  • Floriane Youness
  • Ali Ben Moussa
  • Béatrice Witters
  • Eugene Loussala
  • Carole Louis
  • Nicolas Peskir
  • Alexandra Reigada
  • Witzer Gaspard
  • Annabelle Guerlach
  • Matthieu Abbo
  • Shayanne Beldjilali--Louis
  • Christophe Tertrin
  • Myrlande Morisseau
  • Francis Litzenburger
  • Christine Gaimard
  • Thomas Bronze
  • Nicole Duchemin
  • Noreddine Lamiri
  • Evelyne Vercooren
  • Roger Bersan
  • Roseline Ollivier
  • Matthieu Marcuzzi
  • Alexandra Pearce
  • Lahouari Mohamed
  • Christine Sarrazin
  • Faïçal Abed
  • Dominique Taar
  • Manuel Legueil
Catherine Dragin
Catherine Dragin Liste Divers
MIEUX VIVRE A EAUBONNE
  • Catherine Dragin
  • Fabien Valet
  • Morgane Falaize
  • Alain Blevin
  • Inès Ribery
  • Bernard Tramis
  • Marie Rigaud
  • Franck Percet
  • Isabelle Votier
  • Jérôme Kitambala
  • Elisa Bouazza-Atache
  • Maxime Desplan
  • Marie Baron
  • Maël Molis
  • Nadjima Chara
  • Mohamed Boualaoui
  • Isabelle Trotte
  • Sebastien Bur
  • Mélissa Ribery
  • Liam Anselme
  • Sonia Akplogan Hodonou
  • Thomas Brazo
  • Alya Diop
  • Emmanuel Molis
  • Catherine Scales
  • Janick Mérel
  • Emilie Brazo
  • David Asselain
  • Sandra Vu
  • Thomas Limpens
  • Yasmina Atache
  • Nicolas Gilly
  • Cécile Lorel
  • Patrick Bevan
  • Agnès Malaquin
Noéllie Plélan
Noéllie Plélan Liste divers droite
Unis pour Eaubonne
  • Noéllie Plélan
  • Corentin Le Fur
  • Kahina Safa
  • Jorge Regada
  • Katie Salvador
  • Christophe Level
  • Aude Martinez
  • Jean Carlo
  • Patricia Theriez
  • Yves Berry
  • Claude Estrade
  • Eric Vandaële
  • Roxane Robert
  • Fabrice Gerbaud
  • Marie-Claude Boismartel
  • Thomas Pissochet
  • Manon Haasz
  • Jacques Helbert
  • Marie Freyburger
  • Quentin Ozanne
  • Emilie Turroc
  • Frédéric Pommier
  • Johanna Sakhoun-Bitan
  • Cyril Haasz
  • Jeannine Doussaint
  • Cedric Camara
  • Aurore Level
  • Jean-Marie Quemin
  • Myriam Gelas
  • Lazare Czinczenheim
  • Agnès Giffard
  • Jean-Pierre Baudrier
  • Marie-Noëlle Balc'h
  • Jean-Noël Doussaint
  • Maud Combet-Joly
Philippe Renou
Philippe Renou Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
  • Philippe Renou
  • Emma Sütçü
  • Jacques Satici
  • Khadidja Benabdallah
  • Noham Levy
  • Linda Bouazza
  • Yves Lebaron
  • Sophie Roy
  • Franck Watrin
  • Agnès Bonnichon
  • Ozgur Karakaya
  • Thalia Simonnet
  • Rémi Armand
  • Isabelle Ballu
  • Akin Satici
  • Nadia Afkir-Lamine
  • Rainer Koch
  • Leïla Berramdane
  • Axel Levy
  • Ilna Cantave
  • Jean-Pierre Tassoit
  • Fanny Renou
  • Ewen Christoph
  • Nora Beldjoudi
  • Ghislain Accault
  • Rose Aritus
  • Temucin Renou
  • Enora Christoph
  • Fabrice Simonnet
  • Arzu Dikme
  • Sylvain Knittel
  • Bérénice Renou
  • Elyas Falle
  • Lisa Percet
  • Stéphane Duffau
Marie-José Beaulande
Marie-José Beaulande Liste divers gauche
EAUBONNE NOTRE VILLE
  • Marie-José Beaulande
  • Quentin Dufour
  • Christine Mattei
  • Lionel Ménard
  • Julia Mana
  • Nicolas Chemtob
  • Corinne Roiné
  • Farid Souria
  • Delphine Boy
  • Dominique Noiré
  • Aïcha Tallon
  • Christian Jeudy
  • Sarah Levent
  • Régis Grimonpont
  • Maëlle Daunesse
  • Tom Morisse
  • Marie Queva
  • Cyril Michelet
  • Marie-Hélène Mareux
  • Gilles Jaouen
  • Kadra Abed
  • Gaëtan Raoult
  • Sylviane Garnier
  • Florian Cauzard-Jarry
  • Sylvie Retourné
  • Renaud Chaput
  • Naïma Ben Chaabane
  • Vincent Limouzin
  • Sylvie Daunesse
  • Kamel Hamza
  • Christiane Marmèche
  • Mickaël Maurage
  • Joële Le Roux
  • Bernard Le Dûs
  • Jeanne Guignard
  • Jean Aubin
  • Danièle Thiery
Grégoire Dublineau
Grégoire Dublineau Liste des Républicains
Eaubonne une ambition Renouvelée
  • Grégoire Dublineau
  • Martine Charbonnier
  • Carlos Pessoa
  • Julie Auriel
  • Philippe Balloy
  • Francine Busserolles
  • Robert Christophe
  • Jennifer Wargnier
  • Adrien Cochet
  • Megane Solvet
  • Inthone Rodsphon
  • Auriane Wargnier
  • Nilton Paula
  • Conceiçao Santos
  • Sabri Haddad
  • Séverine Vuylsteke
  • Edouard Bardizvartian
  • Azarmidokht Khoshdel
  • Stéphane Mansuy
  • Samira Essasbou
  • Damien Ricaud
  • Jacqueline Juan Llorens
  • Alfred Sodokin
  • Nicole Aubert
  • Nicolas Laskawiec
  • Jeannine Jego
  • Jean-Claude Lefèvre
  • Suzanne Chapoy
  • Mohammed Traore
  • Elisabeth Pefferkorn
  • Gilbert Tomé
  • Laurène Laudrin
  • Thomas Auriel
  • Camille Gigot
  • Jordan Gomez Garcia
  • Audrey Mohr
  • Christian Parent

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-José Beaulande
Marie-José Beaulande (25 élus) Eaubonne notre ville, ensemble 		2 248 40,03%
  • Marie-José Beaulande
  • Jean Aubin
  • Christine Mattei
  • Bernard Le Dus
  • Camille Caron
  • Tom Morisse
  • Julia Mana
  • Quentin Dufour
  • Corinne Roiné
  • Francis Louvradoux
  • Hanen Déchaux
  • Lionel Menard
  • Evelyne Dutouquet-Le Brun
  • Régis Grimonpont
  • Flora Legendre
  • Cyril Michelet
  • Sylvaine Boussuard-Le Cren
  • Nicolas Chemtob
  • Aicha Amadou
  • François Armand
  • Christiane Marmèche
  • Vincent Limouzin
  • Viviane Veyssiere
  • Dominique Noiré
  • Isabelle Aronssohn
Grégoire Dublineau
Grégoire Dublineau (6 élus) Eaubonne une ambition renouvelee 		1 863 33,17%
  • Grégoire Dublineau
  • Maryse Meney
  • Philippe Balloy
  • Martine Charbonnier
  • Hervé Collet
  • Suzanne Chapoy
Corentin Le Fur
Corentin Le Fur (2 élus) Eaubonne ensemble pour notre avenir 		713 12,69%
  • Corentin Le Fur
  • Aurore Jacob
Grégory Berthault
Grégory Berthault (1 élu) J'aime eaubonne 		425 7,56%
  • Grégory Berthault
Catherine Dragin
Catherine Dragin (1 élu) Mieux vivre a eaubonne 		366 6,51%
  • Catherine Dragin
Participation au scrutin Eaubonne
Taux de participation 36,96%
Taux d'abstention 63,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 717

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-José Beaulande
Marie-José Beaulande Eaubonne notre ville, ensemble 		1 793 30,55%
Grégoire Dublineau
Grégoire Dublineau Eaubonne une ambition renouvelee 		1 649 28,09%
Corentin Le Fur
Corentin Le Fur Eaubonne ensemble pour notre avenir 		989 16,85%
Catherine Dragin
Catherine Dragin Mieux vivre a eaubonne 		686 11,68%
Grégory Berthault
Grégory Berthault J'aime eaubonne 		589 10,03%
Philippe Renou
Philippe Renou Lutte ouvriere, faire entendre le camp des travailleurs 		163 2,77%
Participation au scrutin Eaubonne
Taux de participation 39,23%
Taux d'abstention 60,77%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 062

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire Dublineau
Grégoire Dublineau (28 élus) Eaubonne une ambition partagee 		5 398 58,29%
  • Grégoire Dublineau
  • Maryse Meney
  • Gérald Sarizafy
  • Cynthia Mery
  • Corentin Le Fur
  • Aurore Jacob
  • Hervé Collet
  • Nathalie Marchal
  • Francis Thenot
  • Claude Estrade
  • Jean Theodorou
  • Katie Salvador
  • Claude Rosenberg
  • Michelle Andro
  • Philippe Balloy
  • Martine Charbonnier
  • Damien Parent
  • Monique Bidault
  • Abd El Hamid Ketir
  • Michelle Ricaud
  • Pascal Simon
  • Jeannine Jego
  • Claude Pascon
  • Laetitia Verhaeghe
  • Carlos Pessoa
  • Suzanne Chapoy
  • Christophe Walbron
  • Nicole Alix
François Balageas
François Balageas (7 élus) Eaubonne notre ville 		3 862 41,70%
  • François Balageas
  • Marie-José Beaulande
  • Frédéric Legendre
  • Elisabeth Bouton
  • Jean Aubin
  • Alexandra Girard
  • Bernard Le Dus
Participation au scrutin Eaubonne
Taux de participation 57,61%
Taux d'abstention 42,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,82%
Nombre de votants 9 628

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégoire Dublineau
Grégoire Dublineau Eaubonne une ambition partagee 		3 517 40,38%
François Balageas
François Balageas Eaubonne notre ville 		3 072 35,27%
Jean-Noël Sanchez
Jean-Noël Sanchez Eaubonne au coeur de notre avenir 		1 023 11,74%
Josée-Paule Dodeman
Josée-Paule Dodeman Oser eaubonne 		678 7,78%
Marc Schweitzer
Marc Schweitzer Eaubonne a gauche - l'humain d'abord 		419 4,81%
Participation au scrutin Eaubonne
Taux de participation 54,27%
Taux d'abstention 45,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 9 069

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