Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Eaubonne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eaubonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Eaubonne
13:09 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Eaubonne ?
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Eaubonne ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Marie-José Beaulande (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 30,55% des suffrages. Derrière, Grégoire Dublineau (Les Républicains) a capté 1 649 votes (28,09%). Le petit gap à l'avant du peloton semblait annoncer un 2ème tour sans certitude. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marie-José Beaulande l'a finalement emporté avec 2 248 suffrages (40,03%), face à Grégoire Dublineau s'adjugeant 33,17% des électeurs inscrits et Corentin Le Fur obtenant 12,69% des voix. Le suspense a fini par s’effacer devant un écart considérable et un succès indiscutable. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, récupérant 455 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Eaubonne ?
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche à Eaubonne. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Eaubonne est en ligne plus bas dans cette page. Il convient de souligner que les 14 bureaux de vote de la ville d'Eaubonne fermeront à 20 h. Pour être informé des résultats des élections à Eaubonne dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Eaubonne
|Tête de listeListe
|
Grégory Berthault
Liste Divers
Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault
|
|
Catherine Dragin
Liste Divers
MIEUX VIVRE A EAUBONNE
|
|
Noéllie Plélan
Liste divers droite
Unis pour Eaubonne
|
|
Philippe Renou
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|
|
Marie-José Beaulande
Liste divers gauche
EAUBONNE NOTRE VILLE
|
|
Grégoire Dublineau
Liste des Républicains
Eaubonne une ambition Renouvelée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-José Beaulande (25 élus) Eaubonne notre ville, ensemble
|2 248
|40,03%
|
|Grégoire Dublineau (6 élus) Eaubonne une ambition renouvelee
|1 863
|33,17%
|
|Corentin Le Fur (2 élus) Eaubonne ensemble pour notre avenir
|713
|12,69%
|
|Grégory Berthault (1 élu) J'aime eaubonne
|425
|7,56%
|
|Catherine Dragin (1 élu) Mieux vivre a eaubonne
|366
|6,51%
|
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|36,96%
|Taux d'abstention
|63,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 717
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-José Beaulande Eaubonne notre ville, ensemble
|1 793
|30,55%
|Grégoire Dublineau Eaubonne une ambition renouvelee
|1 649
|28,09%
|Corentin Le Fur Eaubonne ensemble pour notre avenir
|989
|16,85%
|Catherine Dragin Mieux vivre a eaubonne
|686
|11,68%
|Grégory Berthault J'aime eaubonne
|589
|10,03%
|Philippe Renou Lutte ouvriere, faire entendre le camp des travailleurs
|163
|2,77%
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|39,23%
|Taux d'abstention
|60,77%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 062
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire Dublineau (28 élus) Eaubonne une ambition partagee
|5 398
|58,29%
|
|François Balageas (7 élus) Eaubonne notre ville
|3 862
|41,70%
|
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|57,61%
|Taux d'abstention
|42,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,82%
|Nombre de votants
|9 628
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Grégoire Dublineau Eaubonne une ambition partagee
|3 517
|40,38%
|François Balageas Eaubonne notre ville
|3 072
|35,27%
|Jean-Noël Sanchez Eaubonne au coeur de notre avenir
|1 023
|11,74%
|Josée-Paule Dodeman Oser eaubonne
|678
|7,78%
|Marc Schweitzer Eaubonne a gauche - l'humain d'abord
|419
|4,81%
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|54,27%
|Taux d'abstention
|45,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|9 069
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