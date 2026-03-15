Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne : les infos en direct

Programme de Grégory Berthault à Eaubonne (Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault)

Équipe municipale

Une équipe diverse et compétente est présentée pour les élections municipales à Eaubonne. Parmi les membres, on trouve des professionnels de divers secteurs, tels que la musique, l'éducation et le commerce. Cette diversité vise à représenter au mieux les intérêts de tous les habitants de la ville.

Projets pour Eaubonne

Le projet municipal se concentre sur plusieurs axes, notamment l'écologie, la sécurité et le cadre de vie. Il est également question de revitaliser le centre-ville pour en faire un lieu plus attractif et convivial. La volonté est de transformer Eaubonne en une ville dynamique et engagée.

Amélioration des services

Le texte souligne le besoin d'améliorer les services publics, notamment pour les habitants du sud de Eaubonne. Il est crucial de rétablir l'équilibre entre les différentes zones de la ville, en particulier pour les services destinés à la petite enfance. L'objectif est de garantir un accès équitable à tous les résidents.

Action démocratique

Une attention particulière est portée à la nécessité de renforcer l'action démocratique à Eaubonne. Cela inclut une meilleure transparence et une implication accrue des citoyens dans les décisions municipales. L'équipe souhaite établir un dialogue constructif avec les habitants pour construire ensemble l'avenir de la ville.