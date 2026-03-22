Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Eaubonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Eaubonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Eaubonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Eaubonne
11:49 - Quels sont les rapports de force à Eaubonne pour ce 2e tour de l'élection municipale ?
Pour le premier tour des élections municipales à Eaubonne, c'est Marie-José Beaulande (Divers gauche) qui a pris l'avantage en récoltant 35,84 % des voix. Dans son sillage, Grégoire Dublineau (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 29,38 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. La pole position, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Marie-José Beaulande, et elle a même consolidé ses appuis avec un gain de 5,29 points. Pour compléter ce tableau, avec 16,19 %, Noéllie Plélan, étiquetée Divers droite, est arrivée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Grégory Berthault a récolté 9,77 % des bulletins, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Eaubonne, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 45,98 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Eaubonne
Le deuxième tour des élections municipales à Eaubonne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marie-José Beaulande
Liste divers gauche
EAUBONNE NOTRE VILLE
|
|
Grégoire Dublineau
Liste des Républicains
Eaubonne une ambition Renouvelée
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Eaubonne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-José BEAULANDE (Ballotage) EAUBONNE NOTRE VILLE
|3 121
|35,84%
|Grégoire DUBLINEAU (Ballotage) Eaubonne une ambition Renouvelée
|2 558
|29,38%
|Noéllie PLÉLAN (Ballotage) Unis pour Eaubonne
|1 410
|16,19%
|Grégory BERTHAULT Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault
|851
|9,77%
|Catherine DRAGIN MIEUX VIVRE A EAUBONNE
|500
|5,74%
|Philippe RENOU Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|267
|3,07%
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|54,02%
|Taux d'abstention
|45,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|8 883
Source : ministère de l’Intérieur
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