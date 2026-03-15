Résultat municipale 2026 à Eaubonne (95600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eaubonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eaubonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-José BEAULANDE
Marie-José BEAULANDE EAUBONNE NOTRE VILLE 		3 121 35,84%
Grégoire DUBLINEAU
Grégoire DUBLINEAU Eaubonne une ambition Renouvelée 		2 558 29,38%
Noéllie PLÉLAN
Noéllie PLÉLAN Unis pour Eaubonne 		1 410 16,19%
Grégory BERTHAULT
Grégory BERTHAULT Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault 		851 9,77%
Catherine DRAGIN
Catherine DRAGIN MIEUX VIVRE A EAUBONNE 		500 5,74%
Philippe RENOU
Philippe RENOU Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs 		267 3,07%
Participation au scrutin Eaubonne
Taux de participation 54,02%
Taux d'abstention 45,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 8 883

Source : ministère de l’Intérieur

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