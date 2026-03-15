Résultat municipale 2026 à Eaubonne (95600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Eaubonne - Tour 1
- Election municipale 2026 à Eaubonne [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Eaubonne
- Eaubonne (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eaubonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eaubonne, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Eaubonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-José BEAULANDE EAUBONNE NOTRE VILLE
|3 121
|35,84%
|Grégoire DUBLINEAU Eaubonne une ambition Renouvelée
|2 558
|29,38%
|Noéllie PLÉLAN Unis pour Eaubonne
|1 410
|16,19%
|Grégory BERTHAULT Eaubonne plus près de vous ! Avec Grégory Berthault
|851
|9,77%
|Catherine DRAGIN MIEUX VIVRE A EAUBONNE
|500
|5,74%
|Philippe RENOU Lutte Ouvrière - Le Camp des Travailleurs
|267
|3,07%
|Participation au scrutin
|Eaubonne
|Taux de participation
|54,02%
|Taux d'abstention
|45,98%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,68%
|Nombre de votants
|8 883
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Eaubonne [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Eaubonne en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Eaubonne
19:21 - Eaubonne : démographie, élections et stratégies politiques
Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Eaubonne est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 32,30% de cadres pour 25 934 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 769 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 857 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,87% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,53% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Eaubonne forme une communauté diversifiée, avec ses 3 169 résidents étrangers, soit 12,22% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,99%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 194 euros par mois. À Eaubonne, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.
17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs d'Eaubonne ?
Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Eaubonne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,52% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,53% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Eaubonne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,33% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 23,91% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.
16:58 - Résultats électoraux à Eaubonne : le point sur l'abstention
Aux municipales de 2020, la participation à Eaubonne s'était stabilisée à 39,23 % lors du premier tour, un score dans la norme. 6 062 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que l'épidémie de Covid affectait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 77,40 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,17 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,44 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,79 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élection municipale à Eaubonne, cette particularité sera en conséquence très observée.
15:59 - Eaubonne : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Karine Lacouture (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections législatives à Eaubonne suite à la dissolution en 2024 avec 34,34%. Naïma Moutchou (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 29,38%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Naïma Moutchou (Majorité présidentielle), avec 56,05%. Le choc des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Eaubonne avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,33%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 16,77% des votes. Le panorama politique d'Eaubonne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.
14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Eaubonne s'était massivement orientée à le centre-droit
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Eaubonne soutenaient en priorité Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 32,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,78%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Eaubonne plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 31,46% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,79% pour Emmanuel Macron, contre 27,21% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Eaubonne s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.
12:58 - Retour sur l'évolution de la pression fiscale à Eaubonne
En matière d'impôts locaux à Eaubonne, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à environ 1 136 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 119 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 38,71 % en 2024 (contre 21,53 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 237 960 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 8,1505 millions d'euros (8 150 500 € très exactement) enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 15,76 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Eaubonne ?
Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Eaubonne ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Marie-José Beaulande (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 30,55% des suffrages. Derrière, Grégoire Dublineau (Les Républicains) a capté 1 649 votes (28,09%). Le petit gap à l'avant du peloton semblait annoncer un 2ème tour sans certitude. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marie-José Beaulande l'a finalement emporté avec 2 248 suffrages (40,03%), face à Grégoire Dublineau s'adjugeant 33,17% des électeurs inscrits et Corentin Le Fur obtenant 12,69% des voix. Le suspense a fini par s’effacer devant un écart considérable et un succès indiscutable. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, récupérant 455 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Eaubonne ?
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche à Eaubonne. Ce scrutin a pour but de renouveler les maires de toutes les communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un cadre marqué par la crise du covid. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les élections municipales 2026 à Eaubonne est en ligne plus bas dans cette page. Il convient de souligner que les 14 bureaux de vote de la ville d'Eaubonne fermeront à 20 h. Pour être informé des résultats des élections à Eaubonne dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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