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19:21 - Eaubonne : démographie, élections et stratégies politiques Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Eaubonne est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 32,30% de cadres pour 25 934 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 769 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 14 857 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,87% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 7,53% de plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Eaubonne forme une communauté diversifiée, avec ses 3 169 résidents étrangers, soit 12,22% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 8,99%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3 194 euros par mois. À Eaubonne, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs d'Eaubonne ? Le Rassemblement national restait loin du match lors des municipales à Eaubonne en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 13,52% des voix lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,53% au représentant du parti lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Eaubonne comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 20,33% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 23,91% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'Eric Ciotti et du RN. Il était ensuite éjecté du podium le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Eaubonne : le point sur l'abstention Aux municipales de 2020, la participation à Eaubonne s'était stabilisée à 39,23 % lors du premier tour, un score dans la norme. 6 062 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors que l'épidémie de Covid affectait la population. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche fédéré 77,40 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,17 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 70,44 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,79 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville se positionne comme une contrée civiquement engagée. En ce jour d'élection municipale à Eaubonne, cette particularité sera en conséquence très observée.

15:59 - Eaubonne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Karine Lacouture (Union de la gauche) avait performé au premier tour des élections législatives à Eaubonne suite à la dissolution en 2024 avec 34,34%. Naïma Moutchou (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 29,38%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Naïma Moutchou (Majorité présidentielle), avec 56,05%. Le choc des Européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Eaubonne avait cette fois vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (20,33%), suivie par Valérie Hayer qui avait récolté 16,77% des votes. Le panorama politique d'Eaubonne a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité d'Eaubonne s'était massivement orientée à le centre-droit Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Eaubonne soutenaient en priorité Naïma Moutchou (Ensemble !) avec 32,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,78%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Eaubonne plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 31,46% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 27,70%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,79% pour Emmanuel Macron, contre 27,21% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Eaubonne s'inscrit comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Retour sur l'évolution de la pression fiscale à Eaubonne En matière d'impôts locaux à Eaubonne, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à environ 1 136 euros en 2024 (dernière date de relevé) contre 1 119 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 38,71 % en 2024 (contre 21,53 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 237 960 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 8,1505 millions d'euros (8 150 500 € très exactement) enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 15,76 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Eaubonne ? Les résultats des élections municipales il y a 6 ans à Eaubonne ont été particulièrement parlants sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Marie-José Beaulande (Divers gauche) a raflé la première place en recueillant 30,55% des suffrages. Derrière, Grégoire Dublineau (Les Républicains) a capté 1 649 votes (28,09%). Le petit gap à l'avant du peloton semblait annoncer un 2ème tour sans certitude. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Marie-José Beaulande l'a finalement emporté avec 2 248 suffrages (40,03%), face à Grégoire Dublineau s'adjugeant 33,17% des électeurs inscrits et Corentin Le Fur obtenant 12,69% des voix. Le suspense a fini par s’effacer devant un écart considérable et un succès indiscutable. La candidate étiquetée Divers gauche a probablement tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, récupérant 455 voix supplémentaires entre les deux tours.