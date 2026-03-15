Résultat municipale 2026 à Écaillon (59176) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Écaillon [EN DIRECT]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Écaillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Écaillon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Écaillon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabienne GIOVANNINI (15 élus) ECAILLON, REUNIS POUR REUSSIR
|467
|50,54%
|
|Georges CINO (4 élus) ECAILLON POUR TOUS
|457
|49,46%
|
|Participation au scrutin
|Écaillon
|Taux de participation
|66,60%
|Taux d'abstention
|33,40%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,15%
|Nombre de votants
|953
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Écaillon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Écaillon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Écaillon
19:19 - Écaillon : démographie, élections et perspectives d'avenir
Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Écaillon comme dans toute la France. Avec ses 1 883 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 090 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,11% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,01% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 257,05 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Écaillon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs français.
17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Écaillon
Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Écaillon il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 44,22% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,86% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 36,57% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 55,27% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 56,55% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,36% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Matthieu Marchio.
16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Écaillon
La participation des électeurs d'Écaillon constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 48,36 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, une proportion assez classique alors qu'à cause du Covid, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 992 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 70,66 % de participation. Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 41,67 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 59,99 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 47,71 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.
15:59 - Écaillon : le vote des électeurs l'année de la dissolution
Les Européennes du printemps 2024 à Écaillon avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (56,55%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 7,89% des suffrages. Matthieu Marchio (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Écaillon quelques semaines plus tard avec 55,36%. Alain Bruneel (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 27,38%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. .
14:57 - En 2022, la commune d'Écaillon s'était résolument dirigée vers le Rassemblement national
La physionomie politique de Écaillon laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Écaillon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 44,22% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 19,96%. Lors de la finale de l'élection à Écaillon, les électeurs accordaient 63,86% pour Marine Le Pen, contre 36,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Écaillon plébiscitaient Matthieu Marchio (RN) avec 36,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,27% des suffrages.
12:58 - Focus sur l'évolution de la pression fiscale à Écaillon
Alors que les impôts locaux ont reculé à Écaillon depuis la dernière élection, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,15 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 6 300 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 274 690 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Écaillon atteint désormais 52,77 % en 2024 (contre 33,48 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Écaillon s'est établi à 504 € en 2024 (contre 521 € en 2020).
11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières élections à Écaillon
Les résultats des dernières élections municipales à Écaillon ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Georges Cino a pris la première place en récoltant 51,35% des soutiens. Juste derrière, Fabienne Giovannini a obtenu 48,64% des votes. Ce triomphe au premier tour de Georges Cino a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Écaillon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Écaillon (59176) ?
Afin de faire leur devoir électoral, les citoyens de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Écaillon. En 2026, les habitants d'Écaillon sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est mise à disposition ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
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