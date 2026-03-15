Résultat municipale 2026 à Écaillon (59176) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Écaillon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Écaillon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Écaillon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabienne GIOVANNINI
Fabienne GIOVANNINI (15 élus) ECAILLON, REUNIS POUR REUSSIR 		467 50,54%
  • Fabienne GIOVANNINI
  • Guy LEROCK
  • Dominique ROUSSEAUX
  • Jean-Paul DAVOINE
  • Myriam DEMOUTIEZ
  • Mathieu PEDRO
  • Dominique GOGULSKI
  • Yannick BRIDOUX
  • Laetitia COLLET
  • Yves MASSINI
  • Christelle BAJEUX
  • Gérald TONARELLI
  • Lianelle OLSZOWSKI
  • Philippe MACKE
  • Vanessa DELPLUQUE
Georges CINO
Georges CINO (4 élus) ECAILLON POUR TOUS 		457 49,46%
  • Georges CINO
  • Catherine GRODZISKI
  • Jacques PEREIRA
  • Nathalie BERTH
Participation au scrutin Écaillon
Taux de participation 66,60%
Taux d'abstention 33,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,15%
Nombre de votants 953

Source : ministère de l’Intérieur

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