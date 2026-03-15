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19:19 - Écaillon : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections municipales à Écaillon comme dans toute la France. Avec ses 1 883 habitants, cette commune possède une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 43 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 090 foyers fiscaux. Dans la commune, 18,11% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,01% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 21,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,76% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 257,05 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Écaillon, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'inflation, se joignent aux objectifs français.

17:57 - Pour les municipales 2026, le RN en posture de force à Écaillon Le RN n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Écaillon il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 44,22% des voix lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,86% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 36,57% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au deuxième round, le mouvement nationaliste sécurisait 55,27% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 56,55% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 55,36% pour le mouvement nationaliste. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Matthieu Marchio.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Écaillon La participation des électeurs d'Écaillon constituera, à la fin de la journée, un enjeu majeur pour cette élection municipale 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait vu 48,36 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, une proportion assez classique alors qu'à cause du Covid, un grand nombre de votants avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 992 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 70,66 % de participation. Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, les législatives de 2022 et 2024 constituent un point de comparaison tout à fait pertinent. La mobilisation aux législatives, chiffrée de son côté à 41,67 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 59,99 % en 2024. Cet intérêt retrouvé suivait des élections européennes où la participation arrivait à 47,71 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité assez peu mobilisée.

15:59 - Écaillon : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes du printemps 2024 à Écaillon avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (56,55%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 7,89% des suffrages. Matthieu Marchio (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Écaillon quelques semaines plus tard avec 55,36%. Alain Bruneel (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 27,38%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. .

14:57 - En 2022, la commune d'Écaillon s'était résolument dirigée vers le Rassemblement national La physionomie politique de Écaillon laisse apparaître une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Écaillon plaçaient Marine Le Pen en tête avec 44,22% des inscrits, devant Emmanuel Macron qui terminait à 19,96%. Lors de la finale de l'élection à Écaillon, les électeurs accordaient 63,86% pour Marine Le Pen, contre 36,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Écaillon plébiscitaient Matthieu Marchio (RN) avec 36,57% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,27% des suffrages.

12:58 - Focus sur l'évolution de la pression fiscale à Écaillon Alors que les impôts locaux ont reculé à Écaillon depuis la dernière élection, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,15 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 6 300 euros environ la même année. Un produit qui est loin des 274 690 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Écaillon atteint désormais 52,77 % en 2024 (contre 33,48 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Écaillon s'est établi à 504 € en 2024 (contre 521 € en 2020).

11:59 - Un duel particulièrement serré aux dernières élections à Écaillon Les résultats des dernières élections municipales à Écaillon ont livré un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Georges Cino a pris la première place en récoltant 51,35% des soutiens. Juste derrière, Fabienne Giovannini a obtenu 48,64% des votes. Ce triomphe au premier tour de Georges Cino a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Écaillon, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. La tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition face à ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.