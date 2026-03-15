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19:19 - Analyse démographique des élections municipales à Échenoz-la-Méline Comment la population d'Échenoz-la-Méline peut-elle affecter le résultat des élections municipales ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 31% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,20%. Un salaire moyen mensuel net de 2 289 € par mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 1662 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,41%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,12%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Échenoz-la-Méline mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,44% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Les électeurs d'Échenoz-la-Méline toujours plus séduits par le RN Le parti nationaliste était absent au moment de la dernière bataille municipale à Échenoz-la-Méline il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen recueillait 29,42% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,84% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 25,85% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste obtenait 46,44% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 39,72% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier round, un résultat de 41,73% pour le mouvement nationaliste. Il clôturera le scrutin avec 46,93% lors du vote final.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 32,90 % de participation Dans le cadre des municipales 2026 à Échenoz-la-Méline, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention était allée jusqu'à 67,10 % au premier tour (un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux). 802 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors que le pays était effrayé par le Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 22,23 % des habitants en mesure de voter. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 49,11 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 32,22 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 43,24 %. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet de classer Échenoz-la-Méline comme une localité marquée par l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Échenoz-la-Méline Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Échenoz-la-Méline. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (39,72%). Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Antoine Villedieu (Rassemblement National) en tête du peloton avec 41,73% au premier tour, devant Alain Chretien (Majorité présidentielle) avec 34,67%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Alain Chretien (Ensemble !), avec 53,07%.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Échenoz-la-Méline s'était clairement tournée vers le Rassemblement national Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Échenoz-la-Méline accordaient leurs suffrages à Antoine Villedieu (RN) avec 25,85% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Barbara Bessot Ballot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 53,56% des voix. Lors du premier tour de la présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Échenoz-la-Méline plaçaient Marine Le Pen en tête avec 29,42% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 26,66%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,16% pour Emmanuel Macron, contre 48,84% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Échenoz-la-Méline une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les impôts locaux à Échenoz-la-Méline : une tendance en hausse au cours des dernières années Si l'on observe la fiscalité d'Échenoz-la-Méline, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 6,56 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 8 260 € la même année, en net recul par rapport aux 302 200 euros récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Échenoz-la-Méline atteint désormais près de 41,37 % en 2024 (contre 16,89 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Échenoz-la-Méline a représenté environ 856 euros en 2024 contre 464 euros en début de mandat.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Échenoz-la-Méline Il peut se révéler éclairant d'examiner les scores du dernier scrutin municipal à Échenoz-la-Méline. Seule en lice, la liste menée par Serge Vieille a logiquement engrangé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique n'a pas nécessité de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Échenoz-la-Méline, cette dynamique pose les bases. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux principaux à la suite de cette élection sans véritable compétition. Un indice est vraisemblablement à chercher dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous).