Résultat municipale 2026 à Échenoz-la-Méline (70000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Échenoz-la-Méline a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Échenoz-la-Méline, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Échenoz-la-Méline [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Serge VIEILLE
Serge VIEILLE (19 élus) Ensemble pour Demain 		896 65,69%
  • Serge VIEILLE
  • Karine BIOT-GOGUEY
  • Claude JACQUES
  • Evelyne VERNIER
  • Jean-Michel ADREY
  • Stéphanie TAVERNIER
  • Mickaël COLLARDEY
  • Jennifer AUBRY
  • Mario JERONIMO
  • Sandra BADET
  • Daniel REMY
  • Anne-Marie BRESSON
  • Xavier PICAUD-BERNET
  • Maryse GAILLARD
  • Philippe BOUCHAUX
  • Raphaëlle VILLEGAS
  • Gilles CHOLLEY
  • Sabine DEFENDI
  • Alexandre GAWLICK
Yves MARTIN
Yves MARTIN (4 élus) Echenoz la Méline, votre commune citoyenne et vivante 		468 34,31%
  • Yves MARTIN
  • Eveline LACROIX
  • Yves BOLMONT
  • Germaine BIGOT
Participation au scrutin Échenoz-la-Méline
Taux de participation 58,40%
Taux d'abstention 41,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,03%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 1 432

Source : ministère de l’Intérieur

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