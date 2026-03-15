Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les infos en direct

Programme de Enzo Billon à Échirolles (rassemblement pour échirolles)

Sécurité à Échirolles

La sécurité est présentée comme la priorité absolue de l’équipe municipale. L’objectif est d’augmenter les effectifs de la Police Municipale et d’assurer une présence policière continue. Des mesures comme l’augmentation du nombre de caméras de vidéo-surveillance sont également envisagées pour renforcer la sécurité des citoyens.

Engagement politique

L'engagement politique est incarné par la volonté de rompre avec l'inaction des partis traditionnels. Le texte souligne l'importance de l'unité et de l'intérêt collectif face à une gauche jugée divisée. Le soutien de figures politiques comme Marine Le Pen, Éric Ciotti et Jordan Bardella est mis en avant pour changer le destin d'Échirolles.

Développement économique

Le développement économique est un axe clé avec l'incitation à l’installation de nouveaux commerces. Des consultations avec les habitants sont prévues pour élaborer des projets d'envergure. De plus, des manifestations populaires et festives sont envisagées pour dynamiser le cœur de ville.

Gestion des finances

Une gestion rigoureuse des finances de la commune est promise avec un audit indépendant dès l'arrivée au pouvoir. L’objectif est de gérer les taux locaux d’imposition pour préserver le pouvoir d’achat des habitants. Cette approche vise à assurer une transparence et une responsabilité dans la gestion des ressources publiques.