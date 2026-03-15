Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Échirolles

Tête de listeListe
Enzo Billon
Enzo Billon Liste du Rassemblement National
rassemblement pour échirolles
  • Enzo Billon
  • Marie Cottave
  • Jérôme Santana
  • Michelle Rocchia
  • Alexandre Moulin-Comte
  • Margarita Del Pilar Cruz
  • Manuel Hoyo
  • Julie Barral
  • Paul Hernandez
  • Angéla Salvaggio
  • Alexandre Nogues-Cubelles
  • Carine Bioud
  • Louis-Amaury Brun-Picard
  • Rosalia Loureiro
  • Dany Guyot
  • Mauricette Bernard
  • Pierre Allegra
  • Christiane Tissier
  • Patrick André
  • Nicole Bouvier
  • Patrick Prats
  • Jacqueline Chevillon
  • Jules Sylvestre-Brac
  • Christine Chantrenne
  • Gérard Guenot
  • Anne-Marie Roux
  • Pascal Bavuso-Volpe
  • Françoise Guirao
  • Frédéric Doux
  • Léa Loiseau
  • Maxime Seyvet
  • Louise Atienzar
  • Guy Martinez
  • Isabelle Bavuso-Volpe
  • Thierry Sol
  • Louise Rochet
  • Jean Decoret
  • Véra Jolly
  • Claude Péloly
Laëtitia Rabih
Laëtitia Rabih Liste divers gauche
VIVRE UNIS
  • Laëtitia Rabih
  • Salim Derbal
  • Marie Rueda
  • Salah Zitouni
  • Alissia Barre
  • Morgan Pelouze
  • Elise Drevon
  • Jean-Pierre Fournier
  • Marie Antona
  • Joseph Virone
  • Marlene Cottet
  • Sylvain Hurtaud
  • Antonia Gabriele
  • Charly Duclain
  • Monica Pinto
  • Donovan Gaggio
  • Myriam Mbemba
  • Noredine Boudjeriou
  • Ketshia Baya Nzolia
  • Michel Linarakis
  • Chloe Sansone
  • Thomas Baeza
  • Anissa Traineau
  • Jean Marc Coly
  • Melouka Peixoto
  • Clovis Kutukuenda
  • Brigitte Perez
  • Adrien Mailal
  • Laurence Baloul
  • Olivier Madona
  • Cassandra Di Scanno
  • Mathieu Collu
  • Michèle Doris
  • Benoit Albanese
  • Suzy Bonfante
  • Jordan Gaggio
  • Inès Rezali
  • Gilbert Fournier
  • Monique Xavier
  • Lucien Gabriele
  • Cherifa Rezali
Chantal Gomez
Chantal Gomez Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Chantal Gomez
  • Raphaël Ponsard
  • Sabrina Ghoual
  • Jean-Pierre Blondel
  • Fariza Seoud
  • Nicolas Raflégeau
  • Isabelle Simon
  • Réda Slimani
  • Pascale Gusmini
  • Dominique Ribot
  • Zahia Belbey
  • Jérémie Chauviere
  • Ablavi de Souza
  • Rayane Mekki
  • Khedidja Kahoul
  • Jean-Louis Dumas
  • Züleyha Yildirim
  • Guy Caussé
  • Wiam Chebbi
  • Ahmed Guerahi
  • Françoise Bolazzi
  • Jonathan Lavinay
  • Laurline Richard
  • David Djetar
  • Danielle Rochefort
  • Boris Guignard
  • Isabelle Poncet
  • Alain Aroua
  • Catherine Cérat
  • Francis Richard
  • Marie-Christine Bon
  • Jean-François Desfonds
  • Delphine Pinchon
  • Serge Lasseur
  • Christine Hevin
  • Mokhtar Yahya Bey
  • Christine Barnier
  • Michel Machu
  • Denise Gomez
Amandine Demore
Amandine Demore Liste divers gauche
ECHIROLLES ENSEMBLE
  • Amandine Demore
  • Pierre Labriet
  • Catherine Maulat
  • Daniel Bessiron
  • Eva Cantero
  • Zaim Bouhafs
  • Isabelle Gmira
  • Aurélien Farge
  • Lencka Popravka
  • Laurent Vanplin
  • Nadjia Chabane
  • Adam Bellal
  • Sandrine Yahiel
  • Abdelaziz Serrag
  • Julie Dekindt
  • Jean-Luc Blache
  • Assia Hamzaoui
  • Cédric Brest
  • Sanaa Ben Rejeb
  • Hakim Bendellaa
  • Cristèle Bernard
  • Damien Boudjema Goizet
  • Sophie Jorge-Nini
  • Yassine Zouaoui
  • Dalila Boutvillain
  • Said Qezbour
  • Amel Zenati
  • Frédéric Bologna
  • Latifa Yousfi
  • Mario Bellone
  • Asmâ Hoummada
  • Olivier Morel
  • Nicole Laboucarié
  • Antoine Flechet
  • Chantal Borsa
  • Aslan Ounes
  • Pascale Ruiz
  • Jean-Jacques Guillot
  • Bernadette Roux
  • Brahim Naami
  • Sylvette Rochas
Antar Labiod
Antar Labiod Liste de La France insoumise
ECHIROLLES A'VENIR
  • Antar Labiod
  • Yamina Yahia Bey
  • Pascal Fouard
  • Ines Leuci
  • Toufik El Hadraoui
  • Anne-Sophie Merot
  • Salim Meguenani
  • Souade Rehail
  • Anouar Ben Belgacem
  • Carole Lucci
  • Ludwig de Souza
  • Maria Benammar
  • Mounir Senhaj
  • Isabelle Hermida Alonso
  • Anasse Bouallali
  • Myriam Aouini
  • Karim Benmoussa
  • Sherazade Abed
  • Nassim Benali
  • Aurelie Elsa Toure
  • Michel Bapte
  • Lucie Perrier
  • Serhat Peyis
  • Maria Bect
  • Xavier Jayet-Griffon
  • Farah Boukezzoula
  • Mekki Hachani
  • Ines Labiod
  • Antoine Bauchiero
  • Laurane Seghir
  • Daniel de Murcia
  • Sofia Atmani
  • Ahmed Haouchi
  • Anissa Lalmi
  • Jimmy Blanco
  • Nadia Zemzem
  • Jaden Maurice-Lafforge
  • Margaux Stuber
  • Alain Brun
  • Melvina Ait Ouaret
  • Ibrahima Keita

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Renzo Sulli
Renzo Sulli (27 élus) Echirolles en commun 		2 353 36,89%
  • Renzo Sulli
  • Amandine Demore
  • Daniel Bessiron
  • Isabelle Gmira
  • Zaim Bouhafs
  • Laëtitia Rabih
  • Pierre Labriet
  • Jacqueline Madrennes
  • Yacine Hamidi
  • Sylvette Rochas
  • Mohamed Makni
  • Julie Dekindt
  • Xavier Favier
  • Nadjia Chabane-Cherifi
  • Marouf Liady
  • Kaoukeb Baya-Chatti
  • Cédric Brest
  • Elise Amaïri
  • Aurélien Farge
  • Danièle Robin
  • Karim Marir
  • Sandrine Yahiel
  • Laurent Vanplin
  • Marie Rueda
  • Joseph Virone
  • Sophie Jorge
  • Saïd Qezbour
Alban Rosa
Alban Rosa (5 élus) Echirolles a'venir, notre ville rassemblee 		1 567 24,56%
  • Alban Rosa
  • Sihame El Hasni
  • Pascal Fouard
  • Catherine Netoudykata
  • Anouar Ben Belgacem
Alexis Jolly
Alexis Jolly (4 élus) Rassemblement pour echirolles 		1 450 22,73%
  • Alexis Jolly
  • Clhoé Bailly
  • Alexandre Moulin-Comte
  • Corinne Le Quellenec
Fabienne Sarrat
Fabienne Sarrat (3 élus) Changer echirolles c'est possible 		1 008 15,80%
  • Fabienne Sarrat
  • Laurent Berthet
  • Suzy Mavellia
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 31,33%
Taux d'abstention 68,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 519

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Renzo Sulli
Renzo Sulli Echirolles en commun 		2 152 30,36%
Alexis Jolly
Alexis Jolly Rassemblement pour echirolles 		1 405 19,82%
Alban Rosa
Alban Rosa Echirolles a'venir 		1 249 17,62%
Fabienne Sarrat
Fabienne Sarrat Changer echirolles c'est possible 		1 236 17,44%
Thierry Monel
Thierry Monel Echirolles "notre ville, notre vie" 		598 8,43%
Hakim Bendellaa
Hakim Bendellaa Echirolles, la relève citoyenne 		323 4,55%
Chantal Gomez
Chantal Gomez Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		123 1,73%
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 35,31%
Taux d'abstention 64,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 335

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Renzo Sulli
Renzo Sulli (29 élus) Vivre echirolles, rassemblement de la gauche ecologiste, solidaire et citoyen 		5 182 45,19%
  • Renzo Sulli
  • Elisabeth Legrand
  • Daniel Bessiron
  • Sylvette Rochas
  • Emmanuel Chumiatcher
  • Liliane Pesquet
  • Thierry Monel
  • Laëtitia Rabih
  • Amar Benguedouar
  • Emilie Marche
  • Pierre Labriet
  • Jacqueline Madrennes
  • Jean-Pascal Genevois
  • Amandine Demore
  • Alban Rosa
  • Amandine Feuchot
  • Mohamed Makni
  • Valérie Szczupal
  • Anasse Bouallali
  • Solange Adelise
  • Guy Hernandez
  • Kaoukeb Baya-Chatti
  • Jamal Zaimia
  • Amandine Firmin
  • Aurélien Farge
  • Marie-Claire Guillot
  • Antar Labiod
  • Marie Rueda
  • Tarek Mandhouj
Alexis Jolly
Alexis Jolly (4 élus) Echirolles bleu marine 		2 639 23,01%
  • Alexis Jolly
  • Christiane Canestrari
  • Mungo Shematsi
  • Evelyne Cheriguene
Magalie Vicente
Magalie Vicente (3 élus) Echirolles pour la vie 		2 018 17,59%
  • Magalie Vicente
  • Thibault Leroy
  • Geneviève Desiron
Laurent Berthet
Laurent Berthet (3 élus) Echirolles c'est vous ! 		1 627 14,18%
  • Laurent Berthet
  • Mélanie Collet
  • Thierry Labelle
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 56,59%
Taux d'abstention 43,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,25%
Nombre de votants 11 730

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Renzo Sulli
Renzo Sulli Vivre echirolles, rassemblement de la gauche ecologiste, solidaire et citoyen 		4 207 38,62%
Alexis Jolly
Alexis Jolly Echirolles bleu marine 		2 274 20,87%
Magalie Vicente
Magalie Vicente Echirolles pour la vie 		2 112 19,39%
Laurent Berthet
Laurent Berthet Echirolles c'est vous ! 		1 951 17,91%
Chantal Gomez
Chantal Gomez Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		347 3,18%
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 54,29%
Taux d'abstention 45,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,75%
Nombre de votants 11 199

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