Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Échirolles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Échirolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Échirolles
13:10 - Les dernières élections à Échirolles marquées par une quadrangulaire
Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Échirolles peut se révéler éclairant. Lors du premier rendez-vous électoral, Renzo Sulli (Union de la gauche) a viré en tête avec 2 152 soutiens (30,36%). Derrière, Alexis Jolly (Rassemblement National) a rassemblé 1 405 votes (19,82%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alban Rosa (Divers gauche), avec 1 249 voix (17,62%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Renzo Sulli l'a finalement emporté avec 36,89% des suffrages, face à Alban Rosa s'adjugeant 24,56% des électeurs inscrits et Alexis Jolly réunissant 22,73% des votants. La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, offrant une victoire sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Union de la gauche a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, engrangeant 201 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Échirolles, cet équilibre pose les bases. L'équipe minoritaire est mise au défi de glaner davantage de suffrages aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Premier tour des municipales à Échirolles : horaires des bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales de 2026, les électeurs d'Échirolles sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? Retrouvez ci-dessous tous les candidats aux municipales à Échirolles. Il est important de souligner que les horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote d'Échirolles sont les suivants : de 8 heures à 19 heures en continu. Pour être informé des résultats des élections à Échirolles dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Échirolles
|Tête de listeListe
|
Enzo Billon
Liste du Rassemblement National
rassemblement pour échirolles
|
|
Laëtitia Rabih
Liste divers gauche
VIVRE UNIS
|
|
Chantal Gomez
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Amandine Demore
Liste divers gauche
ECHIROLLES ENSEMBLE
|
|
Antar Labiod
Liste de La France insoumise
ECHIROLLES A'VENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renzo Sulli (27 élus) Echirolles en commun
|2 353
|36,89%
|
|Alban Rosa (5 élus) Echirolles a'venir, notre ville rassemblee
|1 567
|24,56%
|
|Alexis Jolly (4 élus) Rassemblement pour echirolles
|1 450
|22,73%
|
|Fabienne Sarrat (3 élus) Changer echirolles c'est possible
|1 008
|15,80%
|
|Participation au scrutin
|Échirolles
|Taux de participation
|31,33%
|Taux d'abstention
|68,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 519
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renzo Sulli Echirolles en commun
|2 152
|30,36%
|Alexis Jolly Rassemblement pour echirolles
|1 405
|19,82%
|Alban Rosa Echirolles a'venir
|1 249
|17,62%
|Fabienne Sarrat Changer echirolles c'est possible
|1 236
|17,44%
|Thierry Monel Echirolles "notre ville, notre vie"
|598
|8,43%
|Hakim Bendellaa Echirolles, la relève citoyenne
|323
|4,55%
|Chantal Gomez Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|123
|1,73%
|Participation au scrutin
|Échirolles
|Taux de participation
|35,31%
|Taux d'abstention
|64,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 335
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renzo Sulli (29 élus) Vivre echirolles, rassemblement de la gauche ecologiste, solidaire et citoyen
|5 182
|45,19%
|
|Alexis Jolly (4 élus) Echirolles bleu marine
|2 639
|23,01%
|
|Magalie Vicente (3 élus) Echirolles pour la vie
|2 018
|17,59%
|
|Laurent Berthet (3 élus) Echirolles c'est vous !
|1 627
|14,18%
|
|Participation au scrutin
|Échirolles
|Taux de participation
|56,59%
|Taux d'abstention
|43,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,25%
|Nombre de votants
|11 730
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renzo Sulli Vivre echirolles, rassemblement de la gauche ecologiste, solidaire et citoyen
|4 207
|38,62%
|Alexis Jolly Echirolles bleu marine
|2 274
|20,87%
|Magalie Vicente Echirolles pour la vie
|2 112
|19,39%
|Laurent Berthet Echirolles c'est vous !
|1 951
|17,91%
|Chantal Gomez Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|347
|3,18%
|Participation au scrutin
|Échirolles
|Taux de participation
|54,29%
|Taux d'abstention
|45,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,75%
|Nombre de votants
|11 199
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