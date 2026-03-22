Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Échirolles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Échirolles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Échirolles.
L'actu des élections municipales 2026 à Échirolles
11:53 - Amandine Demore, Enzo Billon et Antar Labiod forment le trio de tête à Échirolles
Dans le cadre du premier tour des municipales à Échirolles, le vote a mobilisé 45,20 % des électeurs dans la ville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. C'est Amandine Demore (Divers gauche) qui a pris une longueur d'avance en rassemblant 48,83 % des bulletins valides. Dans son sillage, Enzo Billon (Rassemblement National) s'est classé deuxième avec 25,68 %. Le match a nettement tourné à l'avantage de la leader. Pour compléter ce tableau, avec 15,23 %, Antar Labiod (La France insoumise) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Laëtitia Rabih, portant la nuance Divers gauche, a récolté 8,49 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Échirolles
Le deuxième tour des élections municipales à Échirolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Enzo Billon
Liste du Rassemblement National
rassemblement pour échirolles
|
|
Amandine Demore
Liste divers gauche
ECHIROLLES ENSEMBLE
|
|
Antar Labiod
Liste de La France insoumise
ECHIROLLES A'VENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Échirolles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Amandine DEMORE (Ballotage) ECHIROLLES ENSEMBLE
|4 646
|48,83%
|Enzo BILLON (Ballotage) rassemblement pour échirolles
|2 443
|25,68%
|Antar LABIOD (Ballotage) ECHIROLLES A'VENIR
|1 449
|15,23%
|Laëtitia RABIH VIVRE UNIS
|808
|8,49%
|Chantal GOMEZ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|168
|1,77%
|Participation au scrutin
|Échirolles
|Taux de participation
|45,20%
|Taux d'abstention
|54,80%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|9 719
Source : ministère de l’Intérieur
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