Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les résultats du 2e tour

Programme de Enzo Billon à Échirolles (rassemblement pour échirolles)

Sécurité à Échirolles

La sécurité est présentée comme la priorité numéro un de l’équipe municipale. L'engagement est de lutter contre l'insécurité qui a perduré à Échirolles durant des décennies. Des mesures concrètes, telles que l'augmentation des effectifs de la police municipale, sont envisagées pour rétablir un climat de sécurité.

Engagement politique

Le texte souligne un engagement fort pour redresser Échirolles face à l'inaction des partis traditionnels. L'auteur, Enzo BILLON, se positionne comme un candidat déterminé à rompre avec le passé. Il appelle à un soutien massif pour changer le destin de la ville avec l'aide de figures politiques comme Marine Le Pen et Éric Ciotti.

Développement économique

Un des axes de la campagne est le développement économique de la ville par l'incitation à l'installation de nouveaux commerces. L'auteur propose également d'organiser des manifestations populaires pour dynamiser le cœur de ville. Ces initiatives visent à améliorer la qualité de vie des habitants et à renforcer le tissu économique local.

Consultation citoyenne

La consultation des habitants est mise en avant comme un élément clé pour l'élaboration des grands projets. L'idée est de favoriser la participation citoyenne afin de mieux répondre aux attentes des Échirollois. Cela témoigne d'une volonté d'inclure la population dans le processus décisionnel de la municipalité.