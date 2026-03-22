Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Échirolles

Le deuxième tour des élections municipales à Échirolles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Enzo Billon
Enzo Billon Liste du Rassemblement National
rassemblement pour échirolles
  • Enzo Billon
  • Marie Cottave
  • Jérôme Santana
  • Michelle Rocchia
  • Alexandre Moulin-Comte
  • Margarita Del Pilar Cruz
  • Manuel Hoyo
  • Julie Barral
  • Paul Hernandez
  • Angéla Salvaggio
  • Alexandre Nogues-Cubelles
  • Carine Bioud
  • Louis-Amaury Brun-Picard
  • Rosalia Loureiro
  • Dany Guyot
  • Mauricette Bernard
  • Pierre Allegra
  • Christiane Tissier
  • Patrick André
  • Nicole Bouvier
  • Patrick Prats
  • Jacqueline Chevillon
  • Jules Sylvestre-Brac
  • Christine Chantrenne
  • Gérard Guenot
  • Anne-Marie Roux
  • Pascal Bavuso-Volpe
  • Françoise Guirao
  • Frédéric Doux
  • Léa Loiseau
  • Maxime Seyvet
  • Louise Atienzar
  • Guy Martinez
  • Isabelle Bavuso-Volpe
  • Thierry Sol
  • Louise Rochet
  • Jean Decoret
  • Véra Jolly
  • Claude Péloly
Amandine Demore
Amandine Demore Liste divers gauche
ECHIROLLES ENSEMBLE
  • Amandine Demore
  • Pierre Labriet
  • Catherine Maulat
  • Daniel Bessiron
  • Eva Cantero
  • Zaim Bouhafs
  • Isabelle Gmira
  • Aurélien Farge
  • Lencka Popravka
  • Laurent Vanplin
  • Nadjia Chabane
  • Adam Bellal
  • Sandrine Yahiel
  • Abdelaziz Serrag
  • Julie Dekindt
  • Jean-Luc Blache
  • Assia Hamzaoui
  • Cédric Brest
  • Sanaa Ben Rejeb
  • Hakim Bendellaa
  • Cristèle Bernard
  • Damien Boudjema Goizet
  • Sophie Jorge-Nini
  • Yassine Zouaoui
  • Dalila Boutvillain
  • Said Qezbour
  • Amel Zenati
  • Frédéric Bologna
  • Latifa Yousfi
  • Mario Bellone
  • Asmâ Hoummada
  • Olivier Morel
  • Nicole Laboucarié
  • Antoine Flechet
  • Chantal Borsa
  • Aslan Ounes
  • Pascale Ruiz
  • Jean-Jacques Guillot
  • Bernadette Roux
  • Brahim Naami
  • Sylvette Rochas
Antar Labiod
Antar Labiod Liste de La France insoumise
ECHIROLLES A'VENIR
  • Antar Labiod
  • Yamina Yahia Bey
  • Pascal Fouard
  • Ines Leuci
  • Toufik El Hadraoui
  • Anne-Sophie Merot
  • Salim Meguenani
  • Souade Rehail
  • Anouar Ben Belgacem
  • Carole Lucci
  • Ludwig de Souza
  • Maria Benammar
  • Mounir Senhaj
  • Isabelle Hermida Alonso
  • Anasse Bouallali
  • Myriam Aouini
  • Karim Benmoussa
  • Sherazade Abed
  • Nassim Benali
  • Aurelie Elsa Toure
  • Michel Bapte
  • Lucie Perrier
  • Serhat Peyis
  • Maria Bect
  • Xavier Jayet-Griffon
  • Farah Boukezzoula
  • Mekki Hachani
  • Ines Labiod
  • Antoine Bauchiero
  • Laurane Seghir
  • Daniel de Murcia
  • Sofia Atmani
  • Ahmed Haouchi
  • Anissa Lalmi
  • Jimmy Blanco
  • Nadia Zemzem
  • Jaden Maurice-Lafforge
  • Margaux Stuber
  • Alain Brun
  • Melvina Ait Ouaret
  • Ibrahima Keita

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Échirolles

Tête de listeListe Voix % des voix
Amandine DEMORE
Amandine DEMORE (Ballotage) ECHIROLLES ENSEMBLE 		4 646 48,83%
Enzo BILLON
Enzo BILLON (Ballotage) rassemblement pour échirolles 		2 443 25,68%
Antar LABIOD
Antar LABIOD (Ballotage) ECHIROLLES A'VENIR 		1 449 15,23%
Laëtitia RABIH
Laëtitia RABIH VIVRE UNIS 		808 8,49%
Chantal GOMEZ
Chantal GOMEZ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		168 1,77%
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 45,20%
Taux d'abstention 54,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 9 719

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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