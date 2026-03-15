Résultat municipale 2026 à Échirolles (38130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Échirolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Échirolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Échirolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Amandine DEMORE
Amandine DEMORE ECHIROLLES ENSEMBLE 		4 646 48,83%
Enzo BILLON
Enzo BILLON rassemblement pour échirolles 		2 443 25,68%
Antar LABIOD
Antar LABIOD ECHIROLLES A'VENIR 		1 449 15,23%
Laëtitia RABIH
Laëtitia RABIH VIVRE UNIS 		808 8,49%
Chantal GOMEZ
Chantal GOMEZ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		168 1,77%
Participation au scrutin Échirolles
Taux de participation 45,20%
Taux d'abstention 54,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 9 719

Source : ministère de l’Intérieur

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