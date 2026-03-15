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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Échirolles Quel impact auront les électeurs d'Échirolles sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 4670 habitants par km² et un taux de chômage de 16,59%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (68,96%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 13034 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 22,68% et d'une population étrangère de 16,76% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Échirolles mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,96% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Dynamique électorale : le RN en progression à Échirolles Le parti à la flamme avait recueilli 19,82% des votes lors des élections municipales à Échirolles il y a six ans. Il atteignait au deuxième tour 22,73% des votes. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 19,21% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,27% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 19,48% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Échirolles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 26,18% aux européennes deux ans plus tard, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,61% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 33,00% le dimanche suivant.

16:58 - Résultats électoraux à Échirolles : le point sur l'abstention À l'occasion de ces élections municipales 2026, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats d'Échirolles. Les archives d'il y a six ans indiquent que 7 335 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 35,31 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé beaucoup d'électeurs. Les municipales sont pourtant, avec les présidentielles, un scrutin où les Français se mobilisent le plus souvent pour choisir leur maire et leur président. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 70,23 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 40,17 % au premier tour en 2022 à 62,19 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 47,63 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité en déficit de participation.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Échirolles Les élections européennes de juin 2024 à Échirolles avaient vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (26,18%), avec derrière elle la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui s'était arrogée 25,45% des voix. Lors des législatives près d'un mois plus tard, les votants d'Échirolles portaient leur choix sur Cyrielle Chatelain (Union de la gauche) avec 48,91% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Cyrielle Chatelain culminant à 67,00% des votes dans la commune. Le panorama politique d'Échirolles a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune donnait à voir un territoire très porté vers la gauche, elle s'est affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Échirolles : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Échirolles s'affirme comme une ville acquise aux forces de gauche. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Échirolles voyait en effet Jean-Luc Mélenchon finir en tête localement avec 35,94% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 22,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 65,73% pour Emmanuel Macron, contre 34,27% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Échirolles accordaient leurs suffrages à Cyrielle Chatelain (Nupes) avec 35,06% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,04% des suffrages.

12:58 - À Échirolles, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote Du côté de la fiscalité d'Échirolles, le montant moyen versé par foyer fiscal s'est élevé à environ 1 565 euros en 2024 (dernier pointage en date), alors que ce montant se situait à 1 230 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais environ 62,17 % en 2024 (contre 41,14 % en 2020). Une augmentation directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 394 240 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 5,16896 millions d'euros (5 168 960 € très exactement) enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 12,76 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement son rendement et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Les dernières élections à Échirolles marquées par une quadrangulaire Se pencher sur les scores des dernières élections municipales à Échirolles peut se révéler éclairant. Lors du premier rendez-vous électoral, Renzo Sulli (Union de la gauche) a viré en tête avec 2 152 soutiens (30,36%). Derrière, Alexis Jolly (Rassemblement National) a rassemblé 1 405 votes (19,82%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Alban Rosa (Divers gauche), avec 1 249 voix (17,62%). Une large différence. A défaut de majorité absolue, la quadrangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 4 listes candidates. Renzo Sulli l'a finalement emporté avec 36,89% des suffrages, face à Alban Rosa s'adjugeant 24,56% des électeurs inscrits et Alexis Jolly réunissant 22,73% des votants. La logique a été confirmée avec un écart qui s'est élargi, offrant une victoire sans appel. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Union de la gauche a probablement profité du transfert des voix des listes éliminées, engrangeant 201 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour ces municipales 2026 à Échirolles, cet équilibre pose les bases. L'équipe minoritaire est mise au défi de glaner davantage de suffrages aujourd'hui dès le premier tour, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le schéma gagnant.