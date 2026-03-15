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19:19 - Analyse socio-économique d'Eckbolsheim : perspectives électorales Dans la ville d'Eckbolsheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,36%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (57,85%) met en relief l'importance des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,76%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,04% et d'une population immigrée de 12,99% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,64%), témoignent d'une population instruite à Eckbolsheim, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Les électeurs d'Eckbolsheim tentés par le RN ? Le mouvement nationaliste n'avait pas vraiment pesé lors des municipales à Eckbolsheim il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 18,68% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 34,18% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 13,79% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Eckbolsheim comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 25,48% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 27,30% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 32,10% lors du vote final.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Eckbolsheim aux municipales ? L'abstention s'élevait à 82,10 % à Eckbolsheim pour le premier tour des élections de 2020, une abstention très élevée alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 25,57 % des personnes inscrites. Si la nature de ces scrutins se distingue des enjeux purement locaux, il est pertinent d'examiner la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 53,27 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 32,38 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,58 %. L'observation de ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet d'identifier Eckbolsheim comme une ville frappée par un fort abstentionnisme en comparaison de la moyenne. Au soir de cette municipale, ce facteur pèsera en définitive définitivement sur les résultats d'Eckbolsheim.

15:59 - Le vote d'Eckbolsheim nettement ancré à droite en 2024 Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Eckbolsheim avaient placé en tête Françoise Buffet (Ensemble !) avec 31,96% au premier tour, devant Raphaële Krattinger (Union de la gauche) avec 28,39%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Françoise Buffet culminant à 67,90% des suffrages exprimés sur place. Lors des élections européennes une vingtaine de jours plus tôt, le résultat à Eckbolsheim s'était cette fois dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (25,48%), challengée par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,29%) et Raphaël Glucksmann (15,18%). Le paysage politique d'Eckbolsheim a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors qu'en 2022 la commune dessinait une terre centriste, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité d'Eckbolsheim s'était fortement ancrée à le centre-droit Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Eckbolsheim accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 33,66%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 21,46%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en livrant 65,82% pour Emmanuel Macron, contre 34,18% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Eckbolsheim plébiscitaient Françoise Buffet (Ensemble !) avec 28,95% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,65% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Eckbolsheim comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Fiscalité stable à Eckbolsheim : une incidence sur les élections municipales Pour ce qui est de la fiscalité d'Eckbolsheim, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 975 € en 2024 (chiffres les plus récents) contre 909 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 30,58 % en 2024 (contre environ 15,95 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 73 490 € en 2024. Un apport qui est loin des 1 732 920 € engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,92 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la structure des ressources.

11:59 - André Lobstein vainqueur des dernières municipales à Eckbolsheim Les résultats des précédentes élections municipales à Eckbolsheim ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Union et progrès' menée par André Lobstein a naturellement recueilli 100,00% des soutiens dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Eckbolsheim, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains voudront peut-être dépasser. L'apparition ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux centraux à la suite de cette élection sans véritable concurrence. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) donne déjà un début de réponse très clair.