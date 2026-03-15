Résultat municipale 2026 à Eckbolsheim (67201) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eckbolsheim a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eckbolsheim, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eckbolsheim [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle HALB
Isabelle HALB (24 élus) ECKBOLSHEIM PASSIONNÉMENT 		1 562 60,57%
  • Isabelle HALB
  • Dominique RITLENG
  • Michèle MERLIN
  • Ghislain LEBEAU
  • Natalia GHESTEM
  • Guy SPEHNER
  • Marie-Isabelle CACHOT
  • Emmanuel KLING
  • Christine SCHIRRER
  • Valery DE MARCH
  • Emmanuelle DOCREMONT
  • Alexis UNTRAU
  • Martine RUHLIN
  • Lohan SPITERI
  • Nathalie FROMEYER
  • Michaël IMBS
  • Anne-Sophie Isabelle BARTHELEMY
  • Julien TOMASI
  • Myriam SHINGLETON
  • Erwann TISON
  • Céline ZEISSLOFF
  • Thierry Jacques ERNWEIN
  • Hatice KULAHCI
  • Daniel EBERHARDT
François JOUAN
François JOUAN (5 élus) Le Renouveau Eckbo 2026 		1 017 39,43%
  • François JOUAN
  • Cécile HAEFFELE
  • Vincent LECLERC
  • Aline LE NESTOUR
  • Olivier TROESCH
Participation au scrutin Eckbolsheim
Taux de participation 53,34%
Taux d'abstention 46,66%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,68%
Nombre de votants 2 628

Source : ministère de l’Intérieur

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