Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les infos en direct

Programme de Philippe Selosse à Écouen (RAVIVER ECOUEN)

Engagement citoyen

Le projet de Philippe Selosse repose sur un engagement fort envers les habitants d'Écouen. Il met en avant l'importance de la proximité et de l'écoute pour construire une ville solidaire. Cet engagement se traduit par des actions concrètes et une volonté de restaurer la confiance entre les élus et les citoyens.

Priorités pour la jeunesse

Une des priorités du programme est de prendre soin des enfants et de la jeunesse d'Écouen. Cela inclut le renforcement de la gestion des établissements scolaires et l'enrichissement de l'offre périscolaire. L'objectif est de faciliter l'accès à la culture et au sport pour encourager l'autonomie des jeunes.

Solidarité et inclusion

Le projet vise à développer une ville solidaire et attentive à chacun, notamment par la création d'une maison de santé pluridisciplinaire. Des initiatives intergénérationnelles et un accompagnement des familles et des plus fragiles sont également prévus. L'accent est mis sur l'accès aux droits et la lutte contre l'isolement.

Transition écologique

Une autre priorité est la mise en œuvre d'une transition écologique ambitieuse pour Écouen. Cela inclut la végétalisation des cours d'école et la rénovation énergétique des bâtiments. Le projet vise également à protéger les espaces naturels tout en favorisant les mobilités douces.