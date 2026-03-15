Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Écouen

Tête de listeListe
Philippe Selosse
Philippe Selosse Liste divers gauche
RAVIVER ECOUEN
  • Philippe Selosse
  • Séverine Bonnin
  • Florian Kubiak
  • Jennifer Haustant
  • Pascal Aubriet
  • Lynda Ihaddaden
  • Jean Noël Bellier
  • Valérie Briere-Auger
  • Mickaël Dubois
  • Christine Lettry
  • Joseph Briand
  • Cécile Mendes
  • Moufid Barkallah
  • Cécile Guyonnet
  • Cédric Simon
  • Amal Adekambi
  • Sébastien Bizet
  • Carole Djafri
  • Simon Gaudin
  • Carla Vilela
  • Jean Yalap
  • Kaïna Chouf
  • David Dupuis
  • Tiphaine Langlois-Dos Anjos
  • Lionel Moreira
  • Aude Heuillet
  • Jacques Pate
  • Hind Hammou Ouali
  • Farid Abdelmalek
  • Lou Boury
Benoit Huet
Benoit Huet Liste Divers
POUR ECOUEN
  • Benoit Huet
  • Jennifer Solon
  • Benjamin Gros
  • Dominique Leclerc-Maillaut
  • Henri Sery
  • Valerie Bordi
  • Cédric Bellissent
  • Aurélie Sel
  • Frédéric Michaux
  • Elsa Raduta
  • Jean-François Pin
  • Régine Pettré
  • Abdul Iqbal
  • Stéphane Roy
  • Vincent Noël
  • Patricia Daboudet
  • Yannis Diril
  • Emmanuelle Thull
  • Maman Idi Cheffou
  • Catherine Decelle
  • Bernard Delahousse
  • Mebran Mengi
  • Mahir Doman
  • Laura Cariani
  • Stéphane Salmon
  • Elisabeth Riobé
  • Jean-Michel Veyrieres
  • Marie-Laure Lerker
  • Michel Lacour
  • Jade Kurz
  • Claude Skrzypek
Catherine Delprat
Catherine Delprat Liste du Parti socialiste
BIEN VIVRE À ECOUEN
  • Catherine Delprat
  • Dominique Ménir
  • Evelyne Jumelle
  • Eric Malle
  • Frédérique Thon
  • Thomas Titolo
  • Sandra Gaillard
  • Nicolas Barbelane
  • Brigitte de Mil
  • Martial Lebovits
  • Mona Ichalalene
  • Jean-René Faivre
  • Christine Peneloux
  • Jean-Paul Freitas
  • Soumia Khaldi
  • Bruno Levacher
  • Mina Leitao
  • Philippe Seferian
  • Sandrine Lavanier
  • Yves Richard
  • Karine Michely
  • Sébastien Houbani
  • Latifa Coma
  • Jean-Marc Glevarec
  • Carole Bassin
  • Ghislain Gomez
  • Daniele Saint-Ville-Leple
  • Jonathan Boudara
  • Norah Derminot
  • David Renault
  • Annick Thomas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine Delprat
Catherine Delprat (23 élus) Bien vivre a ecouen 		1 071 53,07%
  • Catherine Delprat
  • Philippe Selosse
  • Evelyne Jumelle
  • Nicolas Barbelane
  • Mariana Bak
  • Philippe Seferian
  • Frédérique Thon
  • Eric Malle
  • Mona Ichalalene
  • Dominique Ménir
  • Brigitte De Mil
  • Franck Roussin
  • Myriam Kessai
  • Arthur Boyer
  • Annick Thomas
  • Jean-René Faivre
  • Christine Lettry
  • Jacques Walquenart
  • Françoise Tranchart
  • Yves Richard
  • Christine Peneloux
  • Patrick Menga Maboko
  • Severine Bonnin
Benoit Huet
Benoit Huet (3 élus) Pour ecouen 		382 18,92%
  • Benoit Huet
  • Valerie Bordi
  • Vincent Noël
Dominique Joly
Dominique Joly (2 élus) Ensemble ecouen 		371 18,38%
  • Dominique Joly
  • Sylvie Leon
Philippe Donon
Philippe Donon (1 élu) Construisons notre avenir commun 		194 9,61%
  • Philippe Donon
Participation au scrutin Écouen
Taux de participation 42,38%
Taux d'abstention 57,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 054

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Angels
Bernard Angels (26 élus) Bien vivre a ecouen 		1 734 78,92%
  • Bernard Angels
  • Catherine Delprat
  • Jean-Noël Bellier
  • Evelyne Jumelle
  • Marcel Boyer
  • Mariana Bak
  • Nicolas Barbelane
  • Frédérique Thon
  • Philippe Seferian
  • Annick Thomas
  • Christian Maron
  • Françoise Tranchart
  • Dominique Menir
  • Dalila Chennaf
  • Christophe Padoin
  • Catherine Marchal
  • Eric Malle
  • Nathalie Trey-Roucaud
  • Olivier Giraud
  • Myriam Kessai
  • Philippe Selosse
  • Isabelle Folcher
  • Michel Auger
  • Stéphanie Zafrani
  • Franck Roussin
  • Christine Peneloux
Bernard Vignes
Bernard Vignes (3 élus) Les gauches citoyennes pour ecouen 		463 21,07%
  • Bernard Vignes
  • Chedlia Breigeat
  • Daniel Cariani
Participation au scrutin Écouen
Taux de participation 50,52%
Taux d'abstention 49,48%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 10,62%
Nombre de votants 2 458

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