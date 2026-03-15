Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Écouen sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Écouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Écouen
13:45 - Les impôts locaux à Écouen, un enjeu de campagne ?
En ce qui concerne la fiscalité locale d'Écouen, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 869 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 725 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 30,91 % en 2024 (contre 13,73 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 39 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,5038 million d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 11,17 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.
11:59 - La liste "Bien Vivre A Ecouen" grande gagnante des dernières élections à Écouen
Les résultats des dernières municipales à Écouen ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Catherine Delprat (Parti socialiste) a raflé la première place en recueillant 53,07% des voix. À ses trousses, Benoit Huet (Divers) a capté 18,92% des suffrages. Cette victoire sans appel de la candidate Parti socialiste a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Écouen, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Écouen
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 4 bureaux de vote d'Écouen sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. Le premier tour des municipales se tient ce dimanche à Écouen. Ce scrutin va permettre d'élire les maires de toutes les communes françaises. En 2020, la crise du coronavirus avait contraint les autorités à repousser le 2nd tour. Vous pouvez vérifier ci-dessous la liste des candidats aux municipales à Écouen. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Écouen
|Tête de listeListe
|
Philippe Selosse
Liste divers gauche
RAVIVER ECOUEN
|
|
Benoit Huet
Liste Divers
POUR ECOUEN
|
|
Catherine Delprat
Liste du Parti socialiste
BIEN VIVRE À ECOUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine Delprat (23 élus) Bien vivre a ecouen
|1 071
|53,07%
|
|Benoit Huet (3 élus) Pour ecouen
|382
|18,92%
|
|Dominique Joly (2 élus) Ensemble ecouen
|371
|18,38%
|
|Philippe Donon (1 élu) Construisons notre avenir commun
|194
|9,61%
|
|Participation au scrutin
|Écouen
|Taux de participation
|42,38%
|Taux d'abstention
|57,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 054
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Angels (26 élus) Bien vivre a ecouen
|1 734
|78,92%
|
|Bernard Vignes (3 élus) Les gauches citoyennes pour ecouen
|463
|21,07%
|
|Participation au scrutin
|Écouen
|Taux de participation
|50,52%
|Taux d'abstention
|49,48%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|10,62%
|Nombre de votants
|2 458
Villes voisines d'Écouen
- Écouen (95440)
- Ecole primaire à Écouen
- Maternités à Écouen
- Crèches et garderies à Écouen
- Classement des collèges à Écouen
- Salaires à Écouen
- Impôts à Écouen
- Dette et budget d'Écouen
- Climat et historique météo d'Écouen
- Accidents à Écouen
- Délinquance à Écouen
- Inondations à Écouen
- Nombre de médecins à Écouen
- Pollution à Écouen
- Entreprises à Écouen
- Prix immobilier à Écouen