Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les résultats du 2e tour

Programme de Philippe Selosse à Écouen (RAVIVER ECOUEN)

Engagement citoyen

Le projet Raviver Écouen repose sur une forte implication des habitants dans la construction de l'avenir de leur ville. À travers des rencontres et des échanges, une dynamique collective s'est installée, permettant de recueillir les attentes des Écouennais. L'objectif est de créer une équipe représentative et engagée pour répondre aux besoins de tous les quartiers.

Priorités pour la jeunesse

Une attention particulière est accordée à la jeunesse d'Écouen, avec des initiatives visant à améliorer la gestion des établissements scolaires et à enrichir l'offre périscolaire. Le soutien aux projets portés par les jeunes et l'accès facilité à la culture et au sport sont des axes prioritaires. Cela vise à encourager leur autonomie et leur épanouissement dans la communauté.

Solidarité et inclusion

Le projet met l'accent sur la solidarité et l'attention portée à chaque citoyen, en développant des services de santé de proximité et en facilitant l'accès aux droits. La création d'une maison de santé pluridisciplinaire et d'une mutuelle de village sont des mesures clés pour renforcer le soutien aux familles et aux personnes fragiles. Des animations intergénérationnelles sont également prévues pour lutter contre l'isolement.

Développement durable

Une transition écologique ambitieuse est au cœur des préoccupations, avec des projets de végétalisation et de rénovation énergétique des bâtiments. La protection des espaces naturels et la promotion des mobilités douces sont également des priorités. L'objectif est de garantir un développement respectueux de l'environnement tout en maîtrisant l'urbanisation de la ville.