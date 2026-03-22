Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Écouen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Écouen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Écouen.
L'actu des élections municipales 2026 à Écouen
11:47 - Catherine Delprat et Philippe Selosse aux premières places il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Écouen, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote a mobilisé 53,98 % des électeurs dans la ville. C'est Catherine Delprat (Parti socialiste) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 45,36 % des votes. Dans son sillage, Philippe Selosse (Divers gauche) a pris la position de dauphin avec 37,18 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Catherine Delprat a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a marqué un léger repli de 7 points depuis. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Benoit Huet est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Écouen
Le deuxième tour des élections municipales à Écouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Selosse
Liste Divers
RAVIVER ECOUEN
|
|
Catherine Delprat
Liste du Parti socialiste
BIEN VIVRE À ECOUEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Écouen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine DELPRAT (Ballotage) BIEN VIVRE À ECOUEN
|1 208
|45,36%
|Philippe SELOSSE (Ballotage) RAVIVER ECOUEN
|990
|37,18%
|Benoit HUET (Ballotage) POUR ECOUEN
|465
|17,46%
|Participation au scrutin
|Écouen
|Taux de participation
|53,98%
|Taux d'abstention
|46,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|2 714
Source : ministère de l’Intérieur
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