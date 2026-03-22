Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Écouen

Le deuxième tour des élections municipales à Écouen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Selosse
Philippe Selosse Liste Divers
RAVIVER ECOUEN
  • Philippe Selosse
  • Séverine Bonnin
  • Benoit Huet
  • Valérie Briere-Auger
  • Florian Kubiak
  • Jennifer Haustant
  • Pascal Aubriet
  • Christine Lettry
  • Jean Noël Bellier
  • Valerie Bordi
  • Mickaël Dubois
  • Cécile Guyonnet
  • Joseph Briand
  • Cécile Mendes
  • Benjamin Gros
  • Amal Adekambi
  • Cédric Simon
  • Carole Djafri
  • Henri Sery
  • Carla Vilela
  • David Dupuis
  • Jennifer Solon
  • Sébastien Bizet
  • Kaïna Chouf
  • Simon Gaudin
  • Aude Heuillet
  • Jean Yalap
  • Hind Hammou Ouali
  • Jacques Pate
  • Lou Boury
  • Lionel Moreira
Catherine Delprat
Catherine Delprat Liste du Parti socialiste
BIEN VIVRE À ECOUEN
  • Catherine Delprat
  • Dominique Ménir
  • Evelyne Jumelle
  • Eric Malle
  • Frédérique Thon
  • Thomas Titolo
  • Sandra Gaillard
  • Nicolas Barbelane
  • Brigitte de Mil
  • Martial Lebovits
  • Mona Ichalalene
  • Jean-René Faivre
  • Christine Peneloux
  • Jean-Paul Freitas
  • Soumia Khaldi
  • Bruno Levacher
  • Mina Leitao
  • Philippe Seferian
  • Sandrine Lavanier
  • Yves Richard
  • Karine Michely
  • Sébastien Houbani
  • Latifa Coma
  • Jean-Marc Glevarec
  • Carole Bassin
  • Ghislain Gomez
  • Daniele Saint-Ville-Leple
  • Jonathan Boudara
  • Norah Derminot
  • David Renault
  • Annick Thomas

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Écouen

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine DELPRAT
Catherine DELPRAT (Ballotage) BIEN VIVRE À ECOUEN 		1 208 45,36%
Philippe SELOSSE
Philippe SELOSSE (Ballotage) RAVIVER ECOUEN 		990 37,18%
Benoit HUET
Benoit HUET (Ballotage) POUR ECOUEN 		465 17,46%
Participation au scrutin Écouen
Taux de participation 53,98%
Taux d'abstention 46,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 2 714

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Écouen

En savoir plus sur Écouen