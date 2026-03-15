Résultat municipale 2026 à Écouen (95440) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Écouen a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Écouen, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Écouen [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine DELPRAT
Catherine DELPRAT BIEN VIVRE À ECOUEN 		1 208 45,36%
Philippe SELOSSE
Philippe SELOSSE RAVIVER ECOUEN 		990 37,18%
Benoit HUET
Benoit HUET POUR ECOUEN 		465 17,46%
Participation au scrutin Écouen
Taux de participation 53,98%
Taux d'abstention 46,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 2 714

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Écouen

En savoir plus sur Écouen