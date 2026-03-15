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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Écouen Comment la population d'Écouen peut-elle affecter les résultats des municipales ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans l'agglomération, 38% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 26,03% de plus de 60 ans. Un revenu moyen par foyer fiscal de 33 081 €/an souligne le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 3117 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 9,19% et d'une population immigrée de 14,02% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (38,40%), témoignent d'une population instruite à Écouen, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Écouen Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Écouen il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 20,19% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 40,66% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,09% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Écouen comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,77% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 30,02% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 37,47% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Écouen Pour cette municipale 2026, la désertion des urnes à Écouen sera fondamentale dans l'issue du scrutin. L'abstention s'élevait à 57,62 % pour le premier tour des élections il y a six ans, une proportion assez classique alors qu'en raison de la pandémie du Covid-19, un grand nombre de votants avaient préféré rester chez eux. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 26,83 % localement. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 50,77 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 35,47 %, loin des 55,44 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres esquissent à l'arrivée une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Comment Écouen a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Lors du match européen de 2024, les électeurs d'Écouen avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 29,77% des inscrits. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Romain Eskenazi (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 40,89% au premier tour, devant David Quentin (Rassemblement National) avec 30,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Romain Eskenazi culminant à 62,53% des votes dans la localité. Le contexte politique d'Écouen a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une terre résolument de gauche, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Écouen ? Globalement, le paysage électoral fait de Écouen un terrain profondément marqué par les idées de gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Écouen était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 30,51% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 22,22%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,34% pour Emmanuel Macron, contre 40,66% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Écouen accordaient leurs suffrages à Romain Eskenazi (Nupes) avec 38,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Romain Eskenazi virant de nouveau en tête avec 60,08% des voix.

12:58 - Les impôts locaux à Écouen, un enjeu de campagne ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Écouen, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à 869 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 725 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 30,91 % en 2024 (contre 13,73 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 39 600 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 1,5038 million d'euros enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 11,17 %. Cette imposition est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales.

11:59 - La liste "Bien Vivre A Ecouen" grande gagnante des dernières élections à Écouen Les résultats des dernières municipales à Écouen ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour à l'époque, Catherine Delprat (Parti socialiste) a raflé la première place en recueillant 53,07% des voix. À ses trousses, Benoit Huet (Divers) a capté 18,92% des suffrages. Cette victoire sans appel de la candidate Parti socialiste a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Écouen, cette répartition historique des voix a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour l'opposition, renverser une telle majorité constituera ce dimanche un défi immense, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.