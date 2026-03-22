Résultat de l'élection municipale 2026 à Écrouves : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Écrouves

Le deuxième tour des élections municipales à Écrouves a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Maury
Christophe Maury Liste Divers
ECROUVES 2026
  • Christophe Maury
  • Elodie Naudin
  • Jean-François Heymelot
  • Chantal Bonnefoy
  • Pascal Trusch
  • Isabelle Fleurot
  • Marc Alison
  • Viviane Klintz
  • Didier Mandron
  • Melany de Pra
  • Marc Humbert
  • Sophie Chretien
  • Quentin Rundstadler
  • Aurélie Dalanzy
  • Daniel Dominiak
  • Nathalie Trusch
  • Gérard Vallon
  • Véronique Vautré
  • Régis George
  • Rose de Quina
  • Stéphane Corvina
  • Corinne Payet
  • Denis Bertin
  • Stéphanie Barbier
  • Deniz Yagan
  • Louise Rader
  • Jérome Begard
Bernard Dominiak
Bernard Dominiak Liste Divers
Pour une nouvelle ère
  • Bernard Dominiak
  • Cynthia Manuelli
  • Yohann Daoud
  • Audrey Leveque
  • Jean-Luc Didier
  • Corinne Laurence Constant
  • Alan Py
  • Erika Vibrac
  • Rowen Narraidoo
  • Anastasia Levy
  • Jean-Pierre Bour
  • Madisson Larbi-Daouadji
  • Johnny Bezot
  • Ludivine Claudepierre
  • Julien Guery
  • Noémie Gultekin
  • Stéphane Lerond
  • Blandine Collignon
  • Michel Lhuillier
  • Veronika Sinagra
  • Jean-Claude Emeraux
  • Jade Manuelli
  • Kenny Erard
  • Monique Cormoreche
  • Sofian Razzoume
  • Aysel Gurcan
  • Jean Bastien
  • Justine Lubac
  • Jean-Charles Weber
Guy Anstett
Guy Anstett Liste Divers
POUR ÉCROUVES, UNIS ET ENGAGÉS
  • Guy Anstett
  • Hélène Gravier
  • Frédéric Geiller
  • Francine Bellinaso
  • Jean-Robert Gorce
  • Nathalie Krolikowski
  • Philippe Geeraert
  • Catherine Knapek
  • Fabien Touvenot
  • Nicole Julien
  • Jean-Charles Harmand
  • Véronique Sueur
  • Adrien Husson
  • Mélissa Guillaumin
  • Jérémy Deligny
  • Odile Walter
  • Taha Radi
  • Marie-Christine Dupin
  • Artur Abelyan
  • Véronique Melin
  • Patrice Munsch
  • Emilie Hollinger
  • Arnaud Hinschberger
  • Stéphanie Zambeaux
  • Dominique Owsiany
  • Véronique Deguy
  • Jérôme Denis
  • Claudine Clairotte
  • Stéphane Borghesi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Écrouves

Tête de listeListe Voix % des voix
Guy ANSTETT
Guy ANSTETT (Ballotage) POUR ÉCROUVES, UNIS ET ENGAGÉS 		678 42,30%
Christophe MAURY
Christophe MAURY (Ballotage) ECROUVES 2026 		629 39,24%
Bernard DOMINIAK
Bernard DOMINIAK (Ballotage) Pour une nouvelle ère 		296 18,47%
Participation au scrutin Écrouves
Taux de participation 56,40%
Taux d'abstention 43,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 1 643

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Meurthe-et-Moselle ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Meurthe-et-Moselle. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Écrouves

En savoir plus sur Écrouves