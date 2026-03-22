Résultat de l'élection municipale 2026 à Écrouves : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Écrouves [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Écrouves sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Écrouves.
L'actu des élections municipales 2026 à Écrouves
11:42 - Second tour incertain entre Guy Anstett et Christophe Maury
Les élections municipales 2026 à Écrouves ont vu Guy Anstett terminer en tête il y a une semaine avec 42,30 % des suffrages exprimés. Derrière, Christophe Maury est arrivé en deuxième position avec 39,24 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bernard Dominiak a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Écrouves, l'élection a vu 56,40 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Écrouves
Le deuxième tour des élections municipales à Écrouves a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Maury
Liste Divers
ECROUVES 2026
|
|
Bernard Dominiak
Liste Divers
Pour une nouvelle ère
|
|
Guy Anstett
Liste Divers
POUR ÉCROUVES, UNIS ET ENGAGÉS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Écrouves
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guy ANSTETT (Ballotage) POUR ÉCROUVES, UNIS ET ENGAGÉS
|678
|42,30%
|Christophe MAURY (Ballotage) ECROUVES 2026
|629
|39,24%
|Bernard DOMINIAK (Ballotage) Pour une nouvelle ère
|296
|18,47%
|Participation au scrutin
|Écrouves
|Taux de participation
|56,40%
|Taux d'abstention
|43,60%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,16%
|Nombre de votants
|1 643
Source : ministère de l’Intérieur
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