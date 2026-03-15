Résultat municipale 2026 à Écuisses (71210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Écuisses a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Écuisses, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Écuisses [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric BORNE
Frédéric BORNE (15 élus) Ecuisses autrement 		434 53,45%
  • Frédéric BORNE
  • Christel LATROUPE
  • Wilfrid VARENNE
  • Cécile MICHELETTO
  • Henri LABONDE
  • Gaëlle LAMAZE
  • Phlippe MARTIN
  • Aurélie JUSSEAU
  • Mickaël CARO
  • Sophie PERROT
  • Florimond BUATOIS
  • Marion JUSSEAU
  • Clément DUBAND
  • Sophie BONNET
  • Mario PEPE
Eric JANNOT
Eric JANNOT Ensemble pour aller plus loin 		378 46,55%
Participation au scrutin Écuisses
Taux de participation 60,96%
Taux d'abstention 39,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Nombre de votants 834

Source : ministère de l’Intérieur

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