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19:20 - Élections municipales à Écuisses : un éclairage démographique Comment les habitants d'Écuisses peuvent-ils affecter les résultats des élections municipales ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,88%. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,11%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 839 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,32%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (8,49%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Écuisses mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 20,66% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Écuisses ? Le Rassemblement national était absent lors de la dernière élection municipale à Écuisses il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,21% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 58,39% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 29,41% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Écuisses comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 45,33% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 47,77% pour le mouvement lepéniste. C'est lui qui s'imposera avec 51,15% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Arnaud Sanvert.

16:58 - Quelle participation attendre à Écuisses aux municipales ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent que 358 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales à Écuisses, correspondant à un taux de participation de 27,37 %, un score très inférieur aux 44,7 % du pays, en pleine épidémie à l'époque. De longue date, les municipales demeurent pourtant, avec la présidentielle, un scrutin où les Français s'investissent particulièrement. L'élection suprême en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 71,44 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 28,56 %). La mobilisation atteignait pour sa part 51,34 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,80 %, contre seulement 40,09 % en 2022. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une zone en retrait des urnes en comparaison de l'ensemble du pays. En ce jour d'élection municipale 2026 à Écuisses, cette donnée sera en tout cas très observée.

15:59 - Comment a voté Écuisses lors de la dernière année électorale ? Le choc des Européennes de 2024 à Écuisses avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,33%), avec derrière elle la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 13,55% des votes. Arnaud Sanvert (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Écuisses quelques semaines plus tard avec 47,77%. Fatima Kouriche (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 17,57%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Arnaud Sanvert culminant à 51,15% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Écuisses demeurait à l'époque une terre de droite mariniste, sans revirement par rapport à 2022.

14:57 - Pour les élections 2026, Écuisses reste un territoire tourné vers l'extrême droite Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Écuisses soutenaient en priorité Arnaud Sanvert (RN) avec 29,41% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale), vainqueur dans la commune avec 54,80%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Écuisses qui s'était déroulée en amont plaçait Marine Le Pen à l'avant de la course avec 35,21% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,39% pour Marine Le Pen, contre 41,61% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Écuisses dessine ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Tendance majeure avant les municipales 2026 : des impôts en hausse à Écuisses Si l'on observe la fiscalité d'Écuisses, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 14,62 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de près de 15 600 euros. Un apport qui est loin des 207 420 € enregistrés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Écuisses est passé à un peu plus de 45,80 % en 2024 (contre 25,72 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Parallèlement, le taux sur les propriétés non bâties s'est maintenu à 56,00 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020, la moyenne en France tournant autour de 40 à 50 %. S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), l'impôt a stagné à 10,53 % environ en 2024, sans évolution depuis quatre ans alors que la France affiche un peu moins de 10%. Avec toutes ces fluctuations, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Écuisses a représenté 944 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 756 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Écuisses À Écuisses, les résultats du scrutin municipal de 2020 se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Unique liste en présence, 'Ecuisses : agir ensemble pour demain' menée par Eric Jannot a sans surprise obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a naturellement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Écuisses, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux à la suite de ce scrutin sans véritable compétition. C'est sans doute dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.