Résultat de l'élection municipale 2026 à Écully : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Écully [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Écully sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Écully.
L'actu des élections municipales 2026 à Écully
13:10 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Écully
Lors des élections municipales de 2020 à Écully, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Sébastien Michel (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 1 713 soutiens (40,02%). Derrière, Damien Jacquemont (Divers droite) a engrangé 27,80% des votes. La troisième place est revenue à Florence Asti-Lapperriere (Union du centre), avec 19,62% des voix. Un large écart. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Sébastien Michel l'a finalement emporté avec 49,59% des voix, face à Damien Jacquemont s'adjugeant 24,36% des électeurs inscrits et Florence Asti-Lapperriere obtenant 598 électeurs inscrits (14,52%). Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, aboutissant à un triomphe total et incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des listes de droite, sécurisant 329 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Écully (69130) ?
Le premier tour des élections municipales 2026 est organisé ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin a pour but d'élire les élus locaux de toutes les communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent gouverner la commune après les municipales 2026 à Écully est en ligne plus bas dans cette page. Les 11 bureaux de vote de la ville d'Écully sont ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Écully dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Écully
|Tête de listeListe
|
Damien Jacquemont
Liste divers droite
Un nouvel élan pour Ecully !
|
|
Sébastien Michel
Liste divers droite
SI BIEN ENSEMBLE A ECULLY
|
|
Jérôme Francois
Liste divers centre
Ecully humaniste
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Michel (25 élus) Ecully au coeur
|2 042
|49,59%
|
|Damien Jacquemont (4 élus) Ecully naturellement ! avec damien jacquemont
|1 003
|24,36%
|
|Florence Asti-Lapperriere (2 élus) Ecully sereinement
|598
|14,52%
|
|Maximin Catineau (2 élus) Ecully pour tous
|474
|11,51%
|
|Participation au scrutin
|Écully
|Taux de participation
|33,77%
|Taux d'abstention
|66,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 176
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien Michel Ecully au coeur
|1 713
|40,02%
|Damien Jacquemont Ecully naturellement ! avec damien jacquemont
|1 190
|27,80%
|Florence Asti-Lapperriere Ecully sereinement
|840
|19,62%
|Maximin Catineau Ecully pour tous
|537
|12,54%
|Participation au scrutin
|Écully
|Taux de participation
|35,44%
|Taux d'abstention
|64,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 389
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves-Marie Uhlrich (28 élus) En confiance pour écully
|3 852
|65,32%
|
|Florence Asti-Lapperriere (5 élus) L'alternative citoyenne
|2 045
|34,67%
|
|Participation au scrutin
|Écully
|Taux de participation
|49,05%
|Taux d'abstention
|50,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,18%
|Nombre de votants
|6 219
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves-Marie Uhlrich En confiance pour écully
|3 043
|44,52%
|Régis Blanc Écully en mouvement
|2 339
|34,22%
|Florence Asti-Lapperriere L'alternative citoyenne
|1 088
|15,92%
|Bruno Guérard La gauche qui reste a gauche au service de tous les quartiers
|364
|5,32%
|Participation au scrutin
|Écully
|Taux de participation
|55,02%
|Taux d'abstention
|44,98%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,02%
|Nombre de votants
|6 975
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