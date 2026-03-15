Résultat de l'élection municipale 2026 à Écully : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Écully

Tête de listeListe
Damien Jacquemont
Damien Jacquemont Liste divers droite
Un nouvel élan pour Ecully !
  • Damien Jacquemont
  • Nathalie Brunet
  • Alexandre Basse
  • Blandine Girardon
  • Hubert Rival de Rouville
  • Christine Fontanari
  • Daniel Meunier
  • Blandine Camus
  • Laurent Beaumont
  • Sylvie Laforet-Protiere
  • Benoit Henry d'Aulnois
  • Clémence de Morand
  • Olivier Morreton
  • Marie Rotger
  • Matthieu Ferry
  • Anne-Sophie Dos Santos
  • Lionel David
  • Caroline Dorny-Goemans
  • Boris Sargos
  • Thérèse Luisier
  • Michel Levy
  • Claire-Anne de la Garde de Saignes
  • Jacques Plassard
  • Anne-Cécile Peyre
  • François Fleurette
  • Lucile Plumandon
  • Jean-Pierre Burnier
  • Dominique Tricou
  • Geoffrey Lietar
  • Béatrice Simonie
  • Jean Cotinaud
  • Véronique Zardet
  • Alexis Bellamy-Brown
Sébastien Michel
Sébastien Michel Liste divers droite
SI BIEN ENSEMBLE A ECULLY
  • Sébastien Michel
  • Nathalie Bruneau
  • Loïc Alirand
  • Émilie Escoffier Caby
  • Jean-Jacques Margaine
  • Denise Maigre
  • Christophe Morel-Journel
  • Laure Deschamps
  • Jean-Philippe Cordin
  • Isabelle Busquet
  • Emile Cohen
  • Martine Biard
  • Claude Lardy
  • Géraldine Balligand
  • Vincent Fridrici
  • Nicole Briand
  • Vincent Raffara
  • Marie-Agnès Chalancon-Fernandes
  • Yoann Stuck
  • Christelle Gerin-Epely
  • Benoît Sechet
  • Patricia Garcia
  • Benoît Desachy
  • Nathalie Mayen
  • Alain Pautrot
  • Maryse Boddele
  • Jean-Claude Michel
  • Nicole Cohen
  • Gonzague Ziegler
  • Johanna Beckert
  • Thierry Humbert
  • Eugénie Bouscayrol
  • Denis Fayet
  • Agnès Gardon-Chemain
  • Jean-Gabriel Michaud
Jérôme Francois
Jérôme Francois Liste divers centre
Ecully humaniste
  • Jérôme Francois
  • Nathalie Cornet
  • Leon Chelli
  • Wafae Kerzazi
  • Alain Bortot
  • Marine Pardi
  • Olivier Ruelle
  • Saloua Ksouri
  • Clément Lucas
  • Lilou Woimant-Vanderbiste
  • Antonio Greco
  • Ella Kaboub-Bocquet
  • Philippe Gillet
  • Kheira Mohamed Sba
  • Gerard Javicoli
  • Catherine Giraudeau-Bocquet
  • Gérard Dunand
  • Gwenola Chantrel
  • Nicolas Weill
  • Marie-Françoise Valldaura
  • Christian Gravelet
  • Simone Monnet
  • Kamel Bedoui
  • Jacqueline Franceschini
  • Gerard Bandelier
  • Claire-Françoise Sanejouand
  • Eric Bassompierre Sewrin
  • Lucile Doyen de Trevillers
  • Edouard Sambat
  • Anny de Bruyne
  • Robert Pierrefeu
  • Odile Lacour
  • Christian Klein

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Michel
Sébastien Michel (25 élus) Ecully au coeur 		2 042 49,59%
  • Sébastien Michel
  • Agnès Gardon-Chemain
  • Loïc Alirand
  • Nathalie Bruneau
  • Raphaël Berger
  • Emilie Escoffier-Caby
  • Jean-Jacques Margaine
  • Brigitte Ramond
  • Christophe Morel-Journel
  • Denise Maigre
  • Nicolas De Garilhe
  • Laure Deschamps
  • Jean-Jose Garcia
  • Géraldine Balligand
  • Jean-Pierre Maniglier
  • Isabelle Busquet
  • Emile Cohen
  • Matine Biard
  • Pierre Poinsot
  • Nicole Briand
  • Jean-Philippe Cordin
  • Marie-Agnes Chalancon-Fernandes
  • Guillaume Bidaud
  • Olivia Robert
  • Damien Cade
Damien Jacquemont
Damien Jacquemont (4 élus) Ecully naturellement ! avec damien jacquemont 		1 003 24,36%
  • Damien Jacquemont
  • Sylvie Laforêt-Protière
  • Jacques Chevaleyre
  • Lucile Vlimant
Florence Asti-Lapperriere
Florence Asti-Lapperriere (2 élus) Ecully sereinement 		598 14,52%
  • Florence Asti-Lapperriere
  • Claude Lardy
Maximin Catineau
Maximin Catineau (2 élus) Ecully pour tous 		474 11,51%
  • Maximin Catineau
  • Patricia Garcia
Participation au scrutin Écully
Taux de participation 33,77%
Taux d'abstention 66,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 176

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien Michel
Sébastien Michel Ecully au coeur 		1 713 40,02%
Damien Jacquemont
Damien Jacquemont Ecully naturellement ! avec damien jacquemont 		1 190 27,80%
Florence Asti-Lapperriere
Florence Asti-Lapperriere Ecully sereinement 		840 19,62%
Maximin Catineau
Maximin Catineau Ecully pour tous 		537 12,54%
Participation au scrutin Écully
Taux de participation 35,44%
Taux d'abstention 64,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 389

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves-Marie Uhlrich
Yves-Marie Uhlrich (28 élus) En confiance pour écully 		3 852 65,32%
  • Yves-Marie Uhlrich
  • Agnès Gardon-Chemain
  • Érick Roizard
  • Anne-Marie Pionchon
  • Claude Lardy
  • Maryse Duru
  • Pierre Costantini
  • Nathalie Bruneau
  • Damien Jacquemont
  • Véronique Duranton-Topall
  • Sébastien Michel
  • Brigitte Ramond
  • Jean-Jacques Margaine
  • Dorothée Bellette Rouault
  • René Batt
  • Marie-Pierre Aubert
  • Emery Fustier
  • Laure Deschamps
  • Emile Cohen
  • Blandine Girardon
  • Jessy Manteau
  • Colette Bonin
  • Loïc Alirand
  • Isabelle Busquet
  • Théophane Calonne
  • Nicole Briand
  • Julien Rérolle
  • Denise Maigre
Florence Asti-Lapperriere
Florence Asti-Lapperriere (5 élus) L'alternative citoyenne 		2 045 34,67%
  • Florence Asti-Lapperriere
  • Christophe Morel-Journel
  • Catherine Musy
  • Christophe Blum
  • Catherine Neraudau-Mardon
Participation au scrutin Écully
Taux de participation 49,05%
Taux d'abstention 50,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,18%
Nombre de votants 6 219

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves-Marie Uhlrich
Yves-Marie Uhlrich En confiance pour écully 		3 043 44,52%
Régis Blanc
Régis Blanc Écully en mouvement 		2 339 34,22%
Florence Asti-Lapperriere
Florence Asti-Lapperriere L'alternative citoyenne 		1 088 15,92%
Bruno Guérard
Bruno Guérard La gauche qui reste a gauche au service de tous les quartiers 		364 5,32%
Participation au scrutin Écully
Taux de participation 55,02%
Taux d'abstention 44,98%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,02%
Nombre de votants 6 975

Villes voisines d'Écully

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