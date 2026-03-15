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19:21 - Les données démographiques d'Écully révèlent les tendances électorales A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Écully regorge de diversité et d'activités. Avec ses 33,77% de cadres pour 18 019 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 2 106 entreprises, Écully offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. La présence de 1 597 résidents étrangers, soit 8,86% de la population, favorise son pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 41,54% des familles sont des couples sans enfant. À Écully, où la jeunesse équivaut à 39% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Vers une avancée du RN à Écully aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors du scrutin municipal à Écully il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 11,44% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,48% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 7,52% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Écully comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,99% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,04% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 30,77% le dimanche suivant.

16:58 - Aux dernières municipales, 64,56 % d'abstention à Écully Il y a six ans, le premier round de la municipale à Écully avait été marqué par une abstention de 64,56 %, un chiffre supérieur aux 55,3 % nationaux (la participation se limitant à 35,44 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait découragé bon nombre d'électeurs. La course à l'Élysée en 2022 a pour sa part été marquée par une abstention à 19,53 % dans la ville (la participation grimpant à 80,47 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 38,02 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 25,80 %, contre 46,36 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée d'identifier Écully comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Ce paramètre à Écully sera en tout cas l'un des pivots de cette municipale 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Écully a-t-elle voté ? Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens d'Écully avaient poussé aux avant-postes la liste menée par Valérie Hayer avec 20,88% des inscrits. Les élections des députés à Écully provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Dominique Despras (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 28,52% au premier tour, devant Jonathan Gery (Rassemblement National) avec 25,04%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Nathalie Serre (Les Républicains) jusqu'à la première place avec 41,57%. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Écully il y a 4 ans ? Globalement, le paysage électoral fait de Écully une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Écully plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 39,68% des inscrits, surpassant ainsi Éric Zemmour qui terminait à 14,40%. Le duel final se soldait finalement par un score de 73,52% pour Emmanuel Macron, contre 26,48% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Écully plébiscitaient Dominique Despras (Ensemble !) avec 36,43% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,67% des suffrages.

12:58 - Les électeurs d'Écully se prononceront-ils sur la question fiscale ? Signe de constance de la fiscalité à ArticleÉcully, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 14,52 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de 456 290 € la même année, en net recul par rapport aux quelque 6,04707 millions d'euros (6 047 070 € très exactement) engrangés en 2020. Sa disparition pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Écully atteint désormais environ 25,50 % en 2024 (contre 14,47 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Écully s'est établi à 1 224 € en 2024 (contre 1 207 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Écully Lors des élections municipales de 2020 à Écully, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes, Sébastien Michel (Divers droite) a fait la course en tête en récoltant 1 713 soutiens (40,02%). Derrière, Damien Jacquemont (Divers droite) a engrangé 27,80% des votes. La troisième place est revenue à Florence Asti-Lapperriere (Union du centre), avec 19,62% des voix. Un large écart. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec pas moins de 4 listes. Sébastien Michel l'a finalement emporté avec 49,59% des voix, face à Damien Jacquemont s'adjugeant 24,36% des électeurs inscrits et Florence Asti-Lapperriere obtenant 598 électeurs inscrits (14,52%). Le fossé de départ s'est vérifié et même accentué, aboutissant à un triomphe total et incontestable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des listes de droite, sécurisant 329 voix supplémentaires entre les deux tours.