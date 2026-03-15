Résultat municipale 2026 à Écully (69130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Écully a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Écully, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Écully [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien MICHEL
Sébastien MICHEL (30 élus) SI BIEN ENSEMBLE A ECULLY 		5 108 75,93%
  • Sébastien MICHEL
  • Nathalie BRUNEAU
  • Loïc ALIRAND
  • Émilie ESCOFFIER CABY
  • Jean-Jacques MARGAINE
  • Denise MAIGRE
  • Christophe MOREL-JOURNEL
  • Laure DESCHAMPS
  • Jean-Philippe CORDIN
  • Isabelle BUSQUET
  • Emile COHEN
  • Martine BIARD
  • Claude LARDY
  • Géraldine BALLIGAND
  • Vincent FRIDRICI
  • Nicole BRIAND
  • Vincent RAFFARA
  • Marie-Agnès CHALANCON-FERNANDES
  • Yoann STUCK
  • Christelle GERIN-EPELY
  • Benoît SECHET
  • Patricia GARCIA
  • Benoît DESACHY
  • Nathalie MAYEN
  • Alain PAUTROT
  • Maryse BODDELE
  • Jean-Claude MICHEL
  • Nicole COHEN
  • Gonzague ZIEGLER
  • Johanna BECKERT
Jérôme FRANCOIS
Jérôme FRANCOIS (2 élus) Ecully humaniste 		864 12,84%
  • Jérôme FRANCOIS
  • Nathalie CORNET
Damien JACQUEMONT
Damien JACQUEMONT (1 élu) Un nouvel élan pour Ecully ! 		755 11,22%
  • Damien JACQUEMONT
Participation au scrutin Écully
Taux de participation 57,23%
Taux d'abstention 42,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 6 874

Source : ministère de l’Intérieur

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