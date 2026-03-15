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19:19 - Élections à Eecke : l'impact des caractéristiques démographiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Eecke comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 215 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 69 entreprises, Eecke se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,57%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 27,70 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Eecke manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.

17:57 - Quel score pour le RN à Eecke aux municipales ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Eecke il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 29,83% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,52% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,52% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 53,74% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 37,99% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,01% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 48,25% lors du vote final.

16:58 - Eecke : 66,50 % de votants aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Eecke sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 33,50 % lors de la dernière élection municipale, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 20,88 % dans la ville (la participation grimpant à 79,12 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 37,16 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,24 %, contre 51,66 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Comment Eecke a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Eecke. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Eecke avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,99% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Pierrick Berteloot (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,01% au premier tour, devant Jean-Pierre Bataille (Divers droite) avec 34,65%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Pierre Bataille (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 51,75% des suffrages exprimés.

14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Eecke ? La physionomie politique de Eecke révèle un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Eecke accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,83%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 28,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,48% pour Emmanuel Macron, contre 48,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Eecke portaient leur choix sur Pierrick Berteloot (RN) avec 24,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierrick Berteloot virant de nouveau en tête avec 53,74% des voix.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Eecke Tandis que les impôts locaux ont progressé à Eecke entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 7,23 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 1 200 euros environ la même année, contre 67 270 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Eecke s'est établi à un peu plus de 33,91 % en 2024 (contre 8,13 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Eecke s'est établi à environ 477 euros en 2024 contre 246 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Eecke Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Eecke ? Dès le premier tour, Jacques Nuns a raflé la première place avec 54,18% des soutiens. En deuxième position, Pascal Dequidt a obtenu 45,81% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Jacques Nuns a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Eecke, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.