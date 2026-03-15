Résultat municipale 2026 à Eecke (59114) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eecke a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eecke, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Eecke [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pascal DEQUIDT
Pascal DEQUIDT (13 élus) Eecke autrement 		557 67,52%
  • Pascal DEQUIDT
  • Séverine VANPEENE
  • Thierry THIREZ
  • Nadége LAMOTTE
  • Laurent FONTAINE
  • Fabienne DUBAELE
  • Romain MERSSEMAN
  • Mélanie DECHERF
  • Marc EVERAERE
  • Annie PERSYN
  • Christophe MARCANT
  • Amélie TREULIER
  • Thierry VALENCOUR
Jacques NUNS
Jacques NUNS (2 élus) Vivre ensemble 		268 32,48%
  • Jacques NUNS
  • Nathalie SAELENS
Participation au scrutin Eecke
Taux de participation 86,96%
Taux d'abstention 13,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 847

Source : ministère de l’Intérieur

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