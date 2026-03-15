Résultat municipale 2026 à Eecke (59114) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Eecke [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Eecke
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Eecke a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Eecke, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Eecke [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pascal DEQUIDT (13 élus) Eecke autrement
|557
|67,52%
|
|Jacques NUNS (2 élus) Vivre ensemble
|268
|32,48%
|
|Participation au scrutin
|Eecke
|Taux de participation
|86,96%
|Taux d'abstention
|13,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Nombre de votants
|847
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Eecke [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Eecke en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Eecke
19:19 - Élections à Eecke : l'impact des caractéristiques démographiques
Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Eecke comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 215 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 69 entreprises, Eecke se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (91,57%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,41% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,21% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 27,70 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Eecke manifeste la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.
17:57 - Quel score pour le RN à Eecke aux municipales ?
Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Eecke il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 29,83% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 48,52% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 24,52% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 53,74% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 37,99% lors du scrutin européen. Les législatives enfin apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,01% pour le mouvement nationaliste. Il terminera avec 48,25% lors du vote final.
16:58 - Eecke : 66,50 % de votants aux dernières municipales
Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants à Eecke sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Pour rappel, l'abstention atteignait 33,50 % lors de la dernière élection municipale, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors que le rendez-vous était incertain, dans un contexte de pandémie de Covid. On observe en effet traditionnellement que le scrutin municipal reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 20,88 % dans la ville (la participation grimpant à 79,12 %). La fuite des électeurs atteignait de son côté 37,16 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 24,24 %, contre 51,66 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la ville apparaît in fine comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.
15:59 - Comment Eecke a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ?
Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Eecke. Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs d'Eecke avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 37,99% des votes. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Pierrick Berteloot (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,01% au premier tour, devant Jean-Pierre Bataille (Divers droite) avec 34,65%. Au second tour, c'est en revanche Jean-Pierre Bataille (Divers droite) qui a doublé son adversaire avec 51,75% des suffrages exprimés.
14:57 - Qui a gagné les élections de 2022 à Eecke ?
La physionomie politique de Eecke révèle un territoire dominé par l'extrême droite. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Eecke accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 29,83%, devant Emmanuel Macron qui obtenait 28,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,48% pour Emmanuel Macron, contre 48,52% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives par la suite, les votants de Eecke portaient leur choix sur Pierrick Berteloot (RN) avec 24,52% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Pierrick Berteloot virant de nouveau en tête avec 53,74% des voix.
12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité d'Eecke
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Eecke entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 7,23 % en 2024 (chiffres les plus récents), ce qui représente un montant de 1 200 euros environ la même année, contre 67 270 € engrangés en 2020. Supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Eecke s'est établi à un peu plus de 33,91 % en 2024 (contre 8,13 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Eecke s'est établi à environ 477 euros en 2024 contre 246 euros en début de mandat.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Eecke
Quelle avait été l'issue des élections municipales précédentes à Eecke ? Dès le premier tour, Jacques Nuns a raflé la première place avec 54,18% des soutiens. En deuxième position, Pascal Dequidt a obtenu 45,81% des suffrages. Ce triomphe au premier tour de Jacques Nuns a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Eecke, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Cette victoire sans appel place l'opposition face à un défi considérable ce dimanche, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Eecke ?
Au cours des municipales 2026, les nouveaux élus locaux vont être renouvelés au scrutin de liste. Plus précisément, ce 15 mars, les 924 électeurs d'Eecke doivent choisir entre les différents candidats de leur commune et cette fois, les électeurs des communes de moins de mille habitants ne peuvent plus utiliser le panachage. Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des candidats à Eecke. Le bureau de vote de la commune d'Eecke est accessible jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Consultez les résultats du premier tour à Eecke ici à partir de 20 heures.
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