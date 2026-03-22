Résultat municipale 2026 à Égletons (19300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Égletons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Égletons, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Égletons [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles FERRÉ (21 élus) Unis pour Egletons , engagés pour Demain
|890
|54,40%
|
|Olivier VILLA (6 élus) Renouveau Egletons
|746
|45,60%
|
|Participation au scrutin
|Égletons
|Taux de participation
|74,67%
|Taux d'abstention
|25,33%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|1 713
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Égletons - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Charles FERRÉ (Ballotage) EGLETONS DANS L'ACTION ENSEMBLE POUR DEMAIN
|753
|44,90%
|Olivier VILLA (Ballotage) Renouveau Egletons
|599
|35,72%
|Clément PONS (Ballotage) Egletons pour tous
|325
|19,38%
|Participation au scrutin
|Égletons
|Taux de participation
|75,12%
|Taux d'abstention
|24,88%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,62%
|Nombre de votants
|1 724
Election municipale 2026 à Égletons [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Égletons sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Égletons.
L'actu des élections municipales 2026 à Égletons
18:36 - Égletons : retour sur la dernière année électorale en date
Au printemps 2024, les élections législatives à Égletons avaient favorisé Francis Dubois (Les Républicains) avec 34,94% au premier tour, devant François Hollande (Union de la gauche) avec 34,28%. Au second tour, c'est en revanche François Hollande (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 41,94% des suffrages exprimés. Le rendez-vous des Européennes précédemment à Égletons avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,84%), suivie par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,90% des suffrages. Un écho très fort des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Egletons Ensemble Dans L'action" majoritaire à Égletons
Lors des municipales précédentes à Égletons, les résultats ont fourni un aperçu clair des équilibres politiques locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Charles Ferre (Divers droite) a distancé ses adversaires en recueillant 924 soutiens (63,33%). Derrière, Olivier Villa (Divers gauche) a engrangé 535 voix (36,66%). Ce triomphe au premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Égletons, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
13:58 - Qui sont les candidats à Égletons pour le 2e tour des municipales ?
D'après les candidatures officielles au second tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs sont donc appelés à départager Olivier Villa (LDVG) et la liste de Charles Ferré (LDVD) pour la suite ce dimanche. Il convient de rappeler le retrait de Clément Pons, qui pouvait pourtant rester dans la course après un résultat initial qualificatif. À 18 heures, les 3 bureaux de vote d'Égletons fermeront leurs portes pour laisser place au dépouillement.
11:59 - La municipale a déjà livré un résultat instructif
Lors du premier volet des municipales à Égletons, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a vu 75,12 % des inscrits se déplacer sur place. Pour ce premier tour, c'est Charles Ferré (Divers droite) qui est arrivé en tête en rassemblant 44,90 % des votes. À sa suite, Olivier Villa (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 35,72 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Pour compléter ce tableau, avec 19,38 %, Clément Pons (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
Villes voisines d'Égletons
- Égletons (19300)
- Ecole primaire à Égletons
- Maternités à Égletons
- Crèches et garderies à Égletons
- Classement des collèges à Égletons
- Salaires à Égletons
- Impôts à Égletons
- Dette et budget d'Égletons
- Climat et historique météo d'Égletons
- Accidents à Égletons
- Délinquance à Égletons
- Inondations à Égletons
- Nombre de médecins à Égletons
- Pollution à Égletons
- Entreprises à Égletons
- Prix immobilier à Égletons