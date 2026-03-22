Résultat municipale 2026 à Égletons (19300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Égletons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Égletons, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Égletons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles FERRÉ
Charles FERRÉ (21 élus) Unis pour Egletons , engagés pour Demain 		890 54,40%
  • Charles FERRÉ
  • Patricia DUBOUCHAUD
  • Clément PONS
  • Marie BONIAU DUPARAY
  • Nicolas CONTINSOUZA
  • Marion DUBREUCQ
  • Mathieu OLIVEIRA
  • Séverine VINCENT
  • Yves DATIN
  • Murielle RIVET
  • Jean-Marie TAGUET
  • Claire FORYS
  • Didier CASSEZ
  • Francine JACK
  • Ion Octavian POP
  • Frédérique NIORT
  • Paul KOLBEL
  • Annie DELSOL
  • Stéphan CAUTY
  • Delphine AURIEL
  • Jean-Michel FRAYSSE
Olivier VILLA
Olivier VILLA (6 élus) Renouveau Egletons 		746 45,60%
  • Olivier VILLA
  • Marie-Laure SUAU
  • Vincent CHABANIER
  • Catherine SALESSE
  • Florent MÉRIEN
  • Elizabeth SZCZESNIAK
Participation au scrutin Égletons
Taux de participation 74,67%
Taux d'abstention 25,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 1 713

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Égletons - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles FERRÉ
Charles FERRÉ (Ballotage) EGLETONS DANS L'ACTION ENSEMBLE POUR DEMAIN 		753 44,90%
Olivier VILLA
Olivier VILLA (Ballotage) Renouveau Egletons 		599 35,72%
Clément PONS
Clément PONS (Ballotage) Egletons pour tous 		325 19,38%
Participation au scrutin Égletons
Taux de participation 75,12%
Taux d'abstention 24,88%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Nombre de votants 1 724

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