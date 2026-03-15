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19:21 - Égly : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Égly, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 7 078 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 345 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 1 913 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (83,27%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 867 résidents étrangers, Égly est un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 31 270 euros par an, la commune désire plus de prospérité. À Égly, où la jeunesse représente 42% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN perce-t-il à Égly ? Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Égly il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 20,95% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron localement avec 40,12% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 18,00% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Égly comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 31,29% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 32,67% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 40,75% lors du vote final.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Égly ? Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales à Égly, l'abstention concernait 73,73 % des inscrits, un chiffre exceptionnellement haut alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 25,32 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté enregistré 51,80 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 35,73 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 54,59 % des inscrits. Si on prend un peu de recul, le secteur se révèle visiblement comme une zone assez abstentionniste. Au soir de ces municipales de 2026, cette réalité pèsera en définitive sur les résultats d'Égly.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Égly il y a deux ans La situation politique d'Égly a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un bastion de la gauche radicale, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé. À l'occasion du match européen de juin 2024, les électeurs d'Égly avaient en effet soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 31,29% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Égly soutenaient en priorité Steevy Gustave (Union de la gauche) avec 36,96% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Steevy Gustave culminant à 59,25% des votes dans la commune.

14:57 - Égly : regard sur les scores marquants de la présidentielle et des législatives 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Égly un électorat massivement tourné vers la gauche. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Égly voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre la tête localement avec 28,90% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,09%. Le duel final se soldait finalement par un score de 59,88% pour Emmanuel Macron, contre 40,12% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Égly portaient leur choix sur Steevy Gustave (Nupes) avec 33,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Steevy Gustave virant de nouveau en tête avec 52,96% des voix.

12:58 - La fiscalité, enjeu central des municipales à Égly À Égly, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 15,74 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de près de 30 500 euros environ. Un montant loin des 1 334 930 € perçus en 2020. Cette taxe, abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Égly a évolué pour se fixer à un peu plus de 33,09 % en 2024 (contre 14,72 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Égly s'est établi à 795 € en 2024, alors que ce montant se situait à 727 € quatre ans auparavant.

11:59 - Une élection sans adversaire : retour sur le résultat des municipales 2020 à Égly Les résultats des dernières municipales à Égly ont offert un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Egly, pour un nouvel essor' a sans surprise engrangé 100,00% des voix dès le premier tour. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour ces municipales 2026 à Égly, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de ce scrutin sans réelle concurrence. Un indice est probablement fourni dans la liste officielle des candidats.