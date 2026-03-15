Résultat municipale 2026 à Égly (91520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Égly a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Égly, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Égly [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Benoît FRIMON-RICHARD
Benoît FRIMON-RICHARD (25 élus) Une alternative pour Egly 		1 496 73,23%
  • Benoît FRIMON-RICHARD
  • Martine DELAVOIX
  • Mathieu CREMOUX
  • Cindy CLERVILLE
  • Bernard PIERRON
  • Charlotte CLERC
  • Mohamed TOUTI
  • Laura MEYER
  • Philippe LEHMANN
  • Sylvie RAFOUJAULT
  • Patchuli SIPA
  • Marie PROT
  • Philippe BREHIER
  • Priscilla PICARD
  • Eric COUTURIER
  • Alicia VINCENT
  • Alain MONGUILLON
  • Alizé LECOUPEUR
  • Dominique GONCALVES
  • Hatice PALA
  • Daniel WERLÉ
  • Josette LEJARS
  • Rachid CHATTAHI
  • Josiane CAILLON
  • Alain PAYEN
Sandrine BESANÇON
Sandrine BESANÇON (4 élus) Egly, votre avenir, notre engagement 		547 26,77%
  • Sandrine BESANÇON
  • Arnaud GOUSSEFF
  • Chantal MERTZ-MARINO
  • Mathieu LANOË
Participation au scrutin Égly
Taux de participation 54,61%
Taux d'abstention 45,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Nombre de votants 2 104

Source : ministère de l’Intérieur

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