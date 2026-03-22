Résultat municipale 2026 à Éguilles (13510) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Éguilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éguilles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Éguilles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renaud DAGORNE (22 élus) Eguilles un village pour tous
|2 585
|53,09%
|
|Romain CLERC (7 élus) UNIS POUR EGUILLES, L'ALTERNATIVE POUR LE VILLAGE
|2 284
|46,91%
|
|Participation au scrutin
|Éguilles
|Taux de participation
|67,28%
|Taux d'abstention
|32,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,38%
|Nombre de votants
|4 936
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Éguilles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renaud DAGORNE (Ballotage) Eguilles un village pour tous
|2 320
|49,95%
|Romain CLERC (Ballotage) ESEMBLE POUR EGUILLES AVEC ROMAIN CLERC
|1 179
|25,38%
|Salvator DI BENEDETTO (Ballotage) POUR EGUILLES LE NOUVEL ELAN
|1 146
|24,67%
|Participation au scrutin
|Éguilles
|Taux de participation
|64,52%
|Taux d'abstention
|35,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|4 734
Election municipale 2026 à Éguilles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Éguilles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Éguilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Éguilles
18:36 - En 2024, Éguilles avait opté pour la droite
Les élections européennes 2024 à Éguilles avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,27%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 19,61% des suffrages. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Éguilles avaient ensuite propulsé aux avants-postes Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) avec 35,29% au premier tour, devant Mohamed Laqhila (Majorité présidentielle) avec 34,50%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Marc Pena (Union de la gauche), avec 50,48%. Le paysage politique d'Éguilles a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est positionnée lors des échéances suivantes comme un territoire bleu marine.
15:57 - Les résultats des dernières élections à Éguilles
Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont encore marqués par le résultat des dernières élections à Éguilles. Dès le premier tour à l'époque, Robert Dagorne (Divers droite) a surclassé ses rivaux en rassemblant 56,54% des voix. Juste derrière, Salvator Di Benedetto (Divers centre) a capté 1 573 voix (43,45%). Cette victoire sans appel de Robert Dagorne a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Éguilles, cette géographie électorale pose les bases. Au vu de cette victoire sans appel, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - Les candidats en lice pour le second tour de l'élection à Éguilles
Selon les candidatures officielles au second tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs sont donc appelés à départager la liste de Romain Clerc (LDVC) et Renaud Dagorne sous l'étiquette LDVD pour la suite ce dimanche. Bien qu'ayant franchi le seuil de qualification, Salvator Di Benedetto n'a plus de bulletin à son nom à ce second tour. Les 6 bureaux de vote de la commune d'Éguilles sont accessibles jusqu'à 18 heures pour accueillir les citoyens.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Éguilles pour ce 2e tour des élections municipales ?
Les élections municipales 2026 à Éguilles ont vu Renaud Dagorne (Divers droite) terminer en tête dimanche dernier avec 49,95 % des suffrages exprimés. Ensuite, Romain Clerc (Divers centre) s'est classé deuxième avec 25,38 %. Le match a nettement tourné à l'avantage du leader. Du côté des autres candidats, avec 24,67 %, Salvator Di Benedetto, étiqueté Divers centre, s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Éguilles, l'élection a mobilisé 64,52 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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