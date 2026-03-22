Résultat municipale 2026 à Éguilles (13510) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Éguilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éguilles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Éguilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud DAGORNE
Renaud DAGORNE (22 élus) Eguilles un village pour tous 		2 585 53,09%
  • Renaud DAGORNE
  • Michèle GRAZIANO
  • Benoît COLSON
  • Martine ROSOLI
  • Andres LOPEZ
  • Martine ANTOINE
  • Aurélien DYJAK
  • Danielle CARON
  • Alex CATANI
  • Florence VINCENTELLI
  • Guilhaume NISTASOS
  • Elisabeth LEMAN
  • Frédéric ROUSSEAU
  • Isabelle ZUCCA
  • Eric MATAILLET-ROCCHINI
  • Sophie SCELLES
  • Stéphane MARTEAU D'AUTRY
  • Corinne PAGNON
  • Benoit RODOT
  • Marie GUILLEMINOT
  • Robert DAGORNE
  • Brigitte MOROSOFF
Romain CLERC
Romain CLERC (7 élus) UNIS POUR EGUILLES, L'ALTERNATIVE POUR LE VILLAGE 		2 284 46,91%
  • Romain CLERC
  • Caroline WAREIN
  • Salvator DI BENEDETTO
  • Carole LECONTE
  • Dominique FOURNIER
  • Géraldine SAUNIERE
  • Lionel GAUDIOT
Participation au scrutin Éguilles
Taux de participation 67,28%
Taux d'abstention 32,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,38%
Nombre de votants 4 936

Source : ministère de l’Intérieur

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Résultat municipale à Éguilles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud DAGORNE
Renaud DAGORNE (Ballotage) Eguilles un village pour tous 		2 320 49,95%
Romain CLERC
Romain CLERC (Ballotage) ESEMBLE POUR EGUILLES AVEC ROMAIN CLERC 		1 179 25,38%
Salvator DI BENEDETTO
Salvator DI BENEDETTO (Ballotage) POUR EGUILLES LE NOUVEL ELAN 		1 146 24,67%
Participation au scrutin Éguilles
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 4 734

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