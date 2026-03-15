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19:16 - Éguilles : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Éguilles se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 38,13% de cadres supérieurs pour 8 349 habitants, cette agglomération possède une certaine vitalité économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 1 587 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 915 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (87,71%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Éguilles forme une communauté diversifiée, avec ses 289 résidents étrangers, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Parmi cette mosaïque sociale, 44,26% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 520,87 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. Éguilles manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en transition.

17:57 - Quelle est la place du RN à Éguilles ? Le mouvement lepéniste ne pesait que marginalement lors des élections locales à Éguilles il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 19,19% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 37,57% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 18,51% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le parti à la flamme validait 39,10% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 28,27% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 35,29% pour le parti à la flamme. Il finira avec 49,52% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Éguilles L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 46,33 % à Éguilles pour le premier tour des municipales il y a six ans (un chiffre assez faible), nombre d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été accompagnée d'une abstention à 20,49 % dans la ville (79,51 % de participation). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 41,66 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,04 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 47,88 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. Cette réalité à Éguilles constituera en tout cas une variable majeure pour ces élections municipales 2026.

15:59 - En 2024, Éguilles avait opté pour la droite Le scrutin des Européennes du printemps 2024 à Éguilles avait vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (28,27%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 19,61% des voix. Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des élections des députés à Éguilles près d'un mois plus tard avec 35,29%. Mohamed Laqhila (Ensemble !) échouait à la deuxième place avec 34,50%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Marc Pena (Union de la gauche), avec 50,48%. La situation politique d'Éguilles a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Éguilles s'était massivement tournée vers le centre Lors des législatives de 2022, les votants de Éguilles plébiscitaient Mohamed Laqhila (Ensemble !) avec 29,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,90%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Éguilles était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 33,66% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 19,19%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,43% pour Emmanuel Macron, contre 37,57% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Éguilles révèle ainsi une ville acquise au bloc central.

12:58 - Municipales : des impôts stables au centre de la campagne électorale à Éguilles Alors que les taxes locales à Éguilles n'ont pas varié sur la période 2020-2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,00 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 295 700 euros. Une somme bien en-dessous des 2 309 500 € engrangés en 2020. Son abolition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Éguilles s'est établi à un peu moins de 37,75 % en 2024 (contre 22,70 % en 2020). En guise de comparaison, la moyenne à l'échelle nationale atteint environ 40 % (en augmentation de 1,2 point). Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : le montant moyen payé par foyer fiscal à Éguilles a atteint 1 031 € en 2024 contre 1 012 euros en début de mandat.

11:59 - Le match des municipales à Éguilles n'avait pas eu de second tour en 2020 À Éguilles, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Robert Dagorne (Divers droite) a devancé tous ses adversaires en totalisant 2 047 bulletins (56,54%). Derrière, Salvator Di Benedetto (Divers centre) a capté 43,45% des suffrages. Cette victoire écrasante de Robert Dagorne a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour cette municipale 2026 à Éguilles, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les opposants, faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche le principal défi, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.