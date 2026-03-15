Résultat municipale 2026 à Éguilles (13510) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Éguilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éguilles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Éguilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud DAGORNE
Renaud DAGORNE Eguilles un village pour tous 		2 320 49,95%
Romain CLERC
Romain CLERC ESEMBLE POUR EGUILLES AVEC ROMAIN CLERC 		1 179 25,38%
Salvator DI BENEDETTO
Salvator DI BENEDETTO POUR EGUILLES LE NOUVEL ELAN 		1 146 24,67%
Participation au scrutin Éguilles
Taux de participation 64,52%
Taux d'abstention 35,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 4 734

Source : ministère de l’Intérieur

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