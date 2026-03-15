Résultat de l'élection municipale 2026 à Élancourt : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Élancourt

Tête de listeListe
Jean Baptiste Minjoulat-Rey
Jean Baptiste Minjoulat-Rey Liste divers gauche
AGISSONS ENSEMBLE POUR ELANCOURT
  • Jean Baptiste Minjoulat-Rey
  • Virginie Lequart
  • Daniel Jeantelet
  • Loubna Teddid
  • Saïd Souli
  • Linda Benyahia
  • Jean-Louis Roubaty
  • Marie-Thérèse Gélébart
  • Samy Sheta
  • Christiane Buisson
  • Alexis Ramirez
  • Kadidia Soumbounou
  • Bruno Leroy
  • Virginie Nentoussi
  • Mohamed Abdoul
  • Louise Denoo
  • El Housein Ba
  • Evelyne-Gilberte Férien
  • Mehdi Djalal
  • Marie-Dominique Lataillade (ney)
  • Florian Escourolle
  • Marie-Françoise Fontaine
  • Benjamin Leclercq
  • Virginie Terris
  • Nassim Terraz
  • Fatoumata Diaby
  • Amine Mahi
  • Miriana Sidonie
  • Jean-Claude Martineau
  • Aurélie Lefevre
  • Philippe Devarieux
  • Véronique Valette
  • Jean-Luc Millet
  • Armelle Danet
  • Matthieu Danneels
  • Isabelle Houézo
  • Abdoul Sy
Jean-Michel Fourgous
Jean-Michel Fourgous Liste des Républicains
J'AIME ÉLANCOURT
  • Jean-Michel Fourgous
  • Tiphaine Clouet
  • Thierry Michel
  • Ghislaine Mace-Baudoui
  • Laurent Mazaury
  • Eelam Buisson-Kanaksabee
  • Frédéric Pelegrin
  • Chantal Cardelec
  • Armand Colin
  • Martine Letoublon
  • Bertrand Chatagnier
  • Alice Schwartzenbart
  • Nicolas Guilet
  • Johanna Serpin
  • Grégory Dupont
  • Christine Dang
  • Christian Nicol
  • Cécile Stanchieri
  • Ewin Cannet
  • Hélène Macé de Gastines
  • Joël Gesbert
  • Marie-Catherine Reveillon
  • Féodor Veinnant
  • Catherine David
  • Valentin Frey
  • Lisa Kalt
  • Denis Lemarchand
  • Michèle Lourier
  • Youcef Mokhtar Ahdouga
  • Elodie Calegari
  • Olivier Mazenq
  • Claudine Peron
  • Eric Ferreboeuf
  • Nathalie Papon
  • Alain Laporte
  • Mariam Barry-Diallo
Michèle Rossi
Michèle Rossi Liste divers centre
Elancourt, c'est vous !
  • Michèle Rossi
  • Julien Ladrem
  • Michelle Lambert
  • Serkan Keskin
  • Aurélie Tijoux
  • Jean-Pierre Lefèvre
  • Felicidade Pereira Alves
  • Stéphane Duboc
  • Anissa Mesqah
  • Manuel Balemoussier
  • Laurence Porcher
  • Benoît Noble
  • Lise Godinho
  • Fouad Mellahi
  • Farida Tlili-Farat
  • Alain Magne
  • Virginie Plaud
  • Eric Defauchy
  • Aurélie de Oliveira
  • Mohamed El Jamali
  • Claire Verrac
  • Hervé Farge
  • Nathalie Garzuel
  • Michael Fernandes
  • Claire Laurent
  • Eliott Serise
  • Véronique Francillon
  • Joël de Oliveira
  • Isabelle Noble
  • Mickael Nasreddine
  • Renia Bensaadi
  • Nicolas Ligen
  • Anne-Laure Pignerol
  • Alexandre de Oliveira
  • Isabel Fernandes
  • Thierry Prevost
  • Myriam Miranda

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Fourgous
Jean-Michel Fourgous (28 élus) "allez élancourt !" 		3 388 56,93%
  • Jean-Michel Fourgous
  • Anne Capiaux
  • Thierry Michel
  • Martine Letoublon
  • Laurent Mazaury
  • Chantal Cardelec
  • Bertrand Chatagnier
  • Eelam Buisson-Kanaksabee
  • Frédéric Pelegrin
  • Ghislaine Macé-Baudoui
  • Denis Lemarchand
  • Marie Bouckaert
  • Christian Nicol
  • Michèle Lourier
  • Valentin Frey
  • Karima Nacer Bey
  • Michaël Bechecloux
  • Christine Dang
  • Jean-Pierre Lefèvre
  • Catherine David
  • Nicolas Guilet
  • Emily Deslandes
  • Alain Pelosse
  • Isabelle Le Meur
  • Freidrich Chauvet
  • Claudine Peron
  • Benoît Noble
  • Nathalie Papon
Catherine Perrotin Raufaste
Catherine Perrotin Raufaste (5 élus) Reinventons elancourt 		1 819 30,56%
  • Catherine Perrotin Raufaste
  • Jean-Claude Potier
  • Jeanne-Chantal Thoisy
  • Jean Feugere
  • Gaëlle Kergutuil
Michèle Rossi
Michèle Rossi (2 élus) Elancourt, c'est vous ! 		744 12,50%
  • Michèle Rossi
  • Hervé Farge
Participation au scrutin Élancourt
Taux de participation 36,61%
Taux d'abstention 63,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 103

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel Fourgous
Jean-Michel Fourgous (29 élus) J'aime elancourt 		5 573 60,19%
  • Jean-Michel Fourgous
  • Anne Capiaux
  • Gérald Favier
  • Ghislaine Mace Baudoui
  • Jean-Pierre Lefevre
  • Martine Letoublon
  • Laurent Mazaury
  • Catherine David
  • Bernard Desbans
  • Nathalie Tinchant
  • Thierry Michel
  • Chantal Cardelec
  • Alain Laporte
  • Colette Pigeat
  • Jacques Ravion
  • Christine Dang
  • Denis Lemarchand
  • Michèle Lourier
  • Bernard Millerat
  • Felicidade De Oliveira
  • Gilbert Reynaud
  • Marion Cardoso
  • André Baudoui
  • Isabelle Mathe
  • Benoît Noble
  • Anne Govinde
  • Freidrich Chauvet
  • Valérie Pradier
  • Nicolas Guilet
Michel Besseau
Michel Besseau (4 élus) La gauche pour elancourt 		2 200 23,76%
  • Michel Besseau
  • Gaëlle Kergutuil
  • Philippe Devarieux
  • Maria Bolzinger
Christian Nicol
Christian Nicol (1 élu) Generations solidaires pour elancourt 		793 8,56%
  • Christian Nicol
Nicolas Boher
Nicolas Boher (1 élu) Elancourt bleu marine 		693 7,48%
  • Nicolas Boher
Participation au scrutin Élancourt
Taux de participation 55,11%
Taux d'abstention 44,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,91%
Nombre de votants 9 537

Villes voisines d'Élancourt

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