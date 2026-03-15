Résultat de l'élection municipale 2026 à Élancourt : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Élancourt [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Élancourt sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Élancourt.
L'actu des élections municipales 2026 à Élancourt
13:09 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections à Élancourt
Il peut être éclairant d'analyser les scores des dernières municipales à Élancourt. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Michel Fourgous (Divers droite) a pris la première place en recueillant 3 388 suffrages (56,93%). Deuxième, Catherine Perrotin Raufaste (Divers gauche) a obtenu 1 819 voix (30,56%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Élancourt, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Bureaux de vote à Élancourt : les horaires d'ouverture
À l’occasion des municipales de 2026, les votants d'Élancourt devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des candidats en 2026 est consultable ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote d'Élancourt sont les suivants : de 8 h à 20 h en continu. La diffusion des résultats à Élancourt débutera ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Élancourt
|Tête de listeListe
|
Jean Baptiste Minjoulat-Rey
Liste divers gauche
AGISSONS ENSEMBLE POUR ELANCOURT
|
|
Jean-Michel Fourgous
Liste des Républicains
J'AIME ÉLANCOURT
|
|
Michèle Rossi
Liste divers centre
Elancourt, c'est vous !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Fourgous (28 élus) "allez élancourt !"
|3 388
|56,93%
|
|Catherine Perrotin Raufaste (5 élus) Reinventons elancourt
|1 819
|30,56%
|
|Michèle Rossi (2 élus) Elancourt, c'est vous !
|744
|12,50%
|
|Participation au scrutin
|Élancourt
|Taux de participation
|36,61%
|Taux d'abstention
|63,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 103
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Michel Fourgous (29 élus) J'aime elancourt
|5 573
|60,19%
|
|Michel Besseau (4 élus) La gauche pour elancourt
|2 200
|23,76%
|
|Christian Nicol (1 élu) Generations solidaires pour elancourt
|793
|8,56%
|
|Nicolas Boher (1 élu) Elancourt bleu marine
|693
|7,48%
|
|Participation au scrutin
|Élancourt
|Taux de participation
|55,11%
|Taux d'abstention
|44,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,91%
|Nombre de votants
|9 537
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