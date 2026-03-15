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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Élancourt A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Élancourt fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 27,07% de cadres supérieurs pour 26 348 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 1 423 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la commune, 41% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,94% ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 2 697 résidents étrangers, soit 10,24% de la population, favorise son pluriculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,07%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 940 €/mois. À Élancourt, où la jeunesse représente 41% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel a été le poids du RN à Élancourt ? Le parti à la flamme restait loin du groupe de tête lors des municipales à Élancourt en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 13,68% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 26,95% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 10,98% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Élancourt comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 21,48% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 21,85% pour le RN. Il était ensuite relégué plus loin le dimanche suivant.

16:58 - Élancourt classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Élancourt, la mobilisation des électeurs jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, la participation était allée jusqu'à 36,61 % à la fin du premier tour (un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national). 6 103 votants étaient allés voter alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'électeurs. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 78,21 %. Même si les dynamiques changent d'un scrutin à l'autre, il est instructif d'analyser la progression entre les législatives de 2022 et celles de 2024. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 50,61 % au premier tour en 2022 à 69,27 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,74 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une ville assez participative face aux moyennes nationales.

15:59 - Élancourt classée à droite avant les municipales 2026 Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Élancourt. Lors des dernières européennes, le podium à Élancourt s'était en effet cristallisé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,48%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (18,88%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (16,10%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Élancourt avaient ensuite propulsé aux avants-postes William Martinet (Union de la gauche) avec 39,99% au premier tour, devant Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) avec 32,62%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Laurent Mazaury (Union des Démocrates et Indépendants) en tête avec 53,77%.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants d'Élancourt ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Élancourt accordaient leurs suffrages à William Martinet (Nupes) avec 33,09% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Aurélie Piacenza (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,61%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Élancourt tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 31,30% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 29,17%. Le second tour validait ensuite ce premier round en donnant 73,05% pour Emmanuel Macron, contre 26,95% pour de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Élancourt comme une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Élancourt S'agissant des contributions locales à Élancourt, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 501 euros en 2024 (dernière année connue), alors que ce montant se situait à 1 298 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 39,12 % en 2024 (contre environ 21,03 % en 2020). Cette proportion s'intègre dans un panorama national où la moyenne tourne autour de 40 %. Une hausse souvent automatique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'autour de 286 600 euros en 2024. Un produit qui est loin des 7 482 990 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 17,18 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes. De son côté, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à environ 100,00 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 (contre à peine plus de 40 % en moyenne nationale). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est élevé à 5,59 % en 2024 (contre 5,53 % en 2020, la moyenne nationale s'établissant autour de 9,5 %).

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections à Élancourt Il peut être éclairant d'analyser les scores des dernières municipales à Élancourt. Dès le premier tour à l'époque, Jean-Michel Fourgous (Divers droite) a pris la première place en recueillant 3 388 suffrages (56,93%). Deuxième, Catherine Perrotin Raufaste (Divers gauche) a obtenu 1 819 voix (30,56%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette élection de 2026 à Élancourt, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Renverser une telle majorité représentera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.