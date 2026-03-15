Résultat municipale 2026 à Élancourt (78990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Élancourt a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Élancourt, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Élancourt [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Michel FOURGOUS
Jean-Michel FOURGOUS (27 élus) J'AIME ÉLANCOURT 		4 450 53,02%
  • Jean-Michel FOURGOUS
  • Tiphaine CLOUET
  • Thierry MICHEL
  • Ghislaine MACE-BAUDOUI
  • Laurent MAZAURY
  • Eelam BUISSON-KANAKSABEE
  • Frédéric PELEGRIN
  • Chantal CARDELEC
  • Armand COLIN
  • Martine LETOUBLON
  • Bertrand CHATAGNIER
  • Alice SCHWARTZENBART
  • Nicolas GUILET
  • Johanna SERPIN
  • Grégory DUPONT
  • Christine DANG
  • Christian NICOL
  • Cécile STANCHIERI
  • Ewin CANNET
  • Hélène MACÉ DE GASTINES
  • Joël GESBERT
  • Marie-Catherine REVEILLON
  • Féodor VEINNANT
  • Catherine DAVID
  • Valentin FREY
  • Lisa KALT
  • Denis LEMARCHAND
Jean Baptiste MINJOULAT-REY
Jean Baptiste MINJOULAT-REY (4 élus) AGISSONS ENSEMBLE POUR ELANCOURT 		2 140 25,50%
  • Jean Baptiste MINJOULAT-REY
  • Virginie LEQUART
  • Daniel JEANTELET
  • Loubna TEDDID
Michèle ROSSI
Michèle ROSSI (4 élus) Elancourt, c'est vous ! 		1 803 21,48%
  • Michèle ROSSI
  • Julien LADREM
  • Michelle LAMBERT
  • Serkan KESKIN
Participation au scrutin Élancourt
Taux de participation 51,51%
Taux d'abstention 48,49%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 8 664

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Yvelines ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Yvelines. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Élancourt