Résultat de l'élection municipale 2026 à Elbeuf : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Elbeuf [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Elbeuf sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Elbeuf.
L'actu des élections municipales 2026 à Elbeuf
13:09 - La liste Parti socialiste en tête à Elbeuf lors de la dernière élection
Il peut s'avérer intéressant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Elbeuf. Au terme du premier tour, Djoudé Merabet (Parti socialiste) a décroché la première place en obtenant 65,92% des soutiens. Derrière, Marie Durand (Extrême droite) a engrangé 504 suffrages en sa faveur (15,75%). Ce succès d'emblée a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Elbeuf, cette dynamique a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Premier tour des municipales à Elbeuf : horaires des 9 bureaux de vote
Les 9 bureaux de vote de la ville d'Elbeuf fermeront leurs portes à 18 h. Les municipales de 2026 doivent permettre aux électeurs d'Elbeuf d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. Consultez ci-dessous la liste des prétendants à Elbeuf. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Elbeuf
|Tête de listeListe
|
Djoudé Merabet
Liste d'union à gauche
Elbeuf avec vous
|
|
Lisa Moreau
Liste d'extrême-gauche
Elbeuf Populaire
|
|
Yanis Khalifa
Liste divers centre
Vivre Elbeuf !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Djoudé Merabet (28 élus) Elbeuf, l'avenir en partage
|2 109
|65,92%
|
|Marie Durand (2 élus) Agir pour elbeuf
|504
|15,75%
|
|Valérie Auvray (2 élus) Verts elbeuf solidaire
|362
|11,31%
|
|Yanis Khalifa (1 élu) Du neuf pour elbeuf
|224
|7,00%
|
|Participation au scrutin
|Elbeuf
|Taux de participation
|34,81%
|Taux d'abstention
|65,19%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 295
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Djoudé Merabet (27 élus) Elbeuf, l'avenir ensemble
|2 978
|64,41%
|
|Nicolas Bay (6 élus) Elbeuf bleu marine
|1 645
|35,58%
|
|Participation au scrutin
|Elbeuf
|Taux de participation
|51,62%
|Taux d'abstention
|48,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,86%
|Nombre de votants
|4 911
Villes voisines d'Elbeuf
- Elbeuf (76500)
- Ecole primaire à Elbeuf
- Maternités à Elbeuf
- Crèches et garderies à Elbeuf
- Classement des collèges à Elbeuf
- Salaires à Elbeuf
- Impôts à Elbeuf
- Dette et budget d'Elbeuf
- Climat et historique météo d'Elbeuf
- Accidents à Elbeuf
- Délinquance à Elbeuf
- Inondations à Elbeuf
- Nombre de médecins à Elbeuf
- Pollution à Elbeuf
- Entreprises à Elbeuf
- Prix immobilier à Elbeuf