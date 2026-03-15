Résultat de l'élection municipale 2026 à Elbeuf : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Elbeuf

Tête de listeListe
Djoudé Merabet
Djoudé Merabet Liste d'union à gauche
Elbeuf avec vous
  • Djoudé Merabet
  • Béatrice Lefel
  • Thomas Caillot
  • Angéla Prévost
  • Bernard Girard
  • Magali Adam
  • Steve Jullien
  • Karine Meunier
  • Gilbert Meyer
  • Claire Bouflet
  • Philippe Buisson
  • Houraye Thiam
  • Mathieu Hazet
  • Joëlle Doubet
  • Christian Ruis
  • Bérengère Mouchard
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  • Anthony Gauthier
  • Aïcha Cintrat
  • Laurent Castus
  • Marie-Claude Roisset
  • Julien Maugendre
  • Viviane Videloup
  • Alexandre Brebion
  • Céline Bignet
  • Donatien Noël

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Djoudé Merabet
Djoudé Merabet (28 élus) Elbeuf, l'avenir en partage 		2 109 65,92%
  • Djoudé Merabet
  • Béatrice Lefel
  • Didier Marie
  • Jennifer Serait
  • Thomas Caillot
  • Françoise Guillotin
  • Bernard Girard
  • Magalie Adam
  • Gilbert Meyer
  • Isabelle Teurquety
  • Philippe Buisson
  • Fatimata N'gaide
  • Joël Coulombel
  • Joëlle Doubet
  • Steve Jullien
  • Angélique Bertin
  • Jean-Claude Maillard
  • Karine Meunier
  • Christian Ruis
  • Sophie Schneider
  • Robert Dugard
  • Nathalie Mestré
  • Mohamadou Ba
  • Annie Renardet
  • Loïc Roldan
  • Claire Bourdaleix
  • Guillaume Carpentier
  • Katia Recher
Marie Durand
Marie Durand (2 élus) Agir pour elbeuf 		504 15,75%
  • Marie Durand
  • Jimmy Finot
Valérie Auvray
Valérie Auvray (2 élus) Verts elbeuf solidaire 		362 11,31%
  • Valérie Auvray
  • Mathieu Perru
Yanis Khalifa
Yanis Khalifa (1 élu) Du neuf pour elbeuf 		224 7,00%
  • Yanis Khalifa
Participation au scrutin Elbeuf
Taux de participation 34,81%
Taux d'abstention 65,19%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 295

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Djoudé Merabet
Djoudé Merabet (27 élus) Elbeuf, l'avenir ensemble 		2 978 64,41%
  • Djoudé Merabet
  • Françoise Guillotin
  • Didier Guillaud
  • Valérie Auvray
  • Joël Coulombel
  • Caroline Toutain
  • Bernard Girard
  • Magali Adam
  • Abdoulaye Sall
  • Sylvia Calmes-Brunet
  • Gilbert Meyer
  • Annick Laïchour
  • Frédéric Maillet
  • Sandra Hanchard
  • Kamel Lahsinat
  • Isabelle Teurquety
  • Mehdi Kaïm
  • Joëlle Doubet
  • Robert Dugard
  • Agnès Lannes
  • David Campserveux
  • Béatrice Lefel
  • Pierre Weinmann
  • Claire Youinou
  • Thomas Caillot
  • Annie Duhamel
  • Clément Dolphens
Nicolas Bay
Nicolas Bay (6 élus) Elbeuf bleu marine 		1 645 35,58%
  • Nicolas Bay
  • Isabelle Gilbert
  • Nicolas Goury
  • Gwenaêlle Lelargue
  • Jean-Christophe Perrin
  • Micheline Carre
Participation au scrutin Elbeuf
Taux de participation 51,62%
Taux d'abstention 48,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,86%
Nombre de votants 4 911

Villes voisines d'Elbeuf

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