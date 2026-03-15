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19:19 - Dynamique électorale à Éleu-dit-Leauwette : une analyse socio-démographique Dans la ville d'Éleu-dit-Leauwette, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 15,49%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (77,07%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1260 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,37%) révèle des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,42%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Éleu-dit-Leauwette mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,89% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Quel résultat pour le RN à Éleu-dit-Leauwette aux municipales ? Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière municipale à Éleu-dit-Leauwette en 2020, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 42,31% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 63,94% lors du tour final. Les législatives la même année avaient attribué 40,05% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 54,71% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 53,18% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 55,37% pour le Rassemblement national. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bruno Bilde.

16:58 - Rétrospective : la participation à Éleu-dit-Leauwette avant 2026 Pour rappel, l'abstention atteignait 73,23 % à Éleu-dit-Leauwette lors des dernières élections municipales, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors que le pays était durement touché par l'épidémie de coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 28,61 % des inscrits. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui enregistré 54,58 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 39,25 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 57,81 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une ville souvent détournée des bureaux de vote. Dans le cadre de ces élections municipales 2026 à Éleu-dit-Leauwette, cette particularité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Éleu-dit-Leauwette a-t-elle voté ? Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Éleu-dit-Leauwette restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite, dans la droite ligne de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Éleu-dit-Leauwette avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (53,18%), devant Valérie Hayer qui s'était arrogée 9,54% des votes. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants d'Éleu-dit-Leauwette soutenaient en priorité Bruno Bilde (Rassemblement National) avec 55,37% au premier tour. Les votants tranchaient d'ailleurs la question sans trembler dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (59,24%).

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Éleu-dit-Leauwette ? Au premier tour de l'élection du président de la République, les citoyens de Éleu-dit-Leauwette accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 42,31%, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 19,53%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,94% pour Marine Le Pen, contre 36,06% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Éleu-dit-Leauwette soutenaient en priorité Bruno Bilde (RN) avec 40,05% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bruno Bilde virant de nouveau en tête avec 54,71% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Éleu-dit-Leauwette une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Ce qu'il faut retenir de la fiscalité à Éleu-dit-Leauwette Alors qu'une certaine stabilité fiscale s'observe à Éleu-dit-Leauwette depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 19,13 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 7 560 €. Un apport qui est loin des 508 850 € enregistrés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie le 1er janvier 2023 pour les résidences principales, suite à une réforme d'Emmanuel Macron limitant drastiquement son rendement et forçant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Éleu-dit-Leauwette est passé à près de 60,21 % en 2024 (contre 37,95 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Dans la même veine, la taxe sur le foncier non bâti a été gelée à environ 50,00 % en 2024, un niveau strictement identique à 2020, la moyenne nationale oscillant entre 40 % et 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, son taux communal s'est fixé à 11,07 % environ en 2024 (contre environ 9,5 % en France). Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Éleu-dit-Leauwette a représenté environ 884 euros en 2024 (contre 889 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Éleu-dit-Leauwette ? Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Éleu-dit-Leauwette ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, 'Eleu action' menée par Alain Bavay a sans surprise engrangé 485 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Éleu-dit-Leauwette, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'intérêt cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité en place. La liste des candidatures (voir ci-dessous) fournit certainement déjà un début de réponse.