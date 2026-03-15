Résultat municipale 2026 à Éleu-dit-Leauwette (62300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Éleu-dit-Leauwette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Éleu-dit-Leauwette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Éleu-dit-Leauwette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BAVAY
Alain BAVAY (19 élus) UN ELAN CITOYEN POUR ELEU 		711 61,77%
  • Alain BAVAY
  • Mireille DECQ
  • Fabien JEANROY
  • Rachel MONTEIRO
  • Benoît MROZ
  • Anita DESPRES
  • Vincent GROSSEMY
  • Deborah BEAUMONT
  • Laurent ANDRIEUX
  • Cecile DUPONT
  • Arnaud RIGAUT
  • Pascaline CHRISTIAEN
  • Jerome GANNARD
  • Celine VERAGTEN
  • Thierry SEBERT
  • Severine VODILA
  • Dominique DOLEANS
  • Peggy CORNU
  • Jean-Claude PAWLOWSKI
Daniel TRIOUX
Daniel TRIOUX (4 élus) ELEU - UNE VILLE DE COEUR ET D'AVENIR 		440 38,23%
  • Daniel TRIOUX
  • Severine LORTHIOS
  • Dany KACZMAREK
  • Aurelie FRANUSIEWICZ
Participation au scrutin Éleu-dit-Leauwette
Taux de participation 58,06%
Taux d'abstention 41,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,09%
Nombre de votants 1 196

Source : ministère de l’Intérieur

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