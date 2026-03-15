Résultat municipale 2026 à Elliant (29370) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Elliant a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Elliant, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Elliant [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas POSTIC
Nicolas POSTIC (20 élus) L'entente elliantaise 		1 111 67,09%
  • Nicolas POSTIC
  • Guénaëlle ANDRO
  • Daniel CAUGANT
  • Annaïck COTTEN-BIANIC
  • René LE BARON
  • Amélie LE SAUX
  • Baptiste GOACHET
  • Catherine TOUZÉ
  • Yohan LE GUIRRIEC
  • Odile COTTEN
  • Loïc COUSTANS
  • Pascale PICHON
  • Antonin NIGER
  • Adeline CALLIGARO
  • David LE DEZ
  • Marie COTTEN
  • Padraig Fiacra MAC AN TSAOIR
  • Olivia LE GOFF
  • Pascal LE SAUX
  • Emeline LE BARON
Daniel JOUBERT
Daniel JOUBERT (3 élus) Initiatives et démocratie 		545 32,91%
  • Daniel JOUBERT
  • Sonia LE GALL
  • Frédéric CORBEL
Participation au scrutin Elliant
Taux de participation 67,58%
Taux d'abstention 32,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Nombre de votants 1 722

Source : ministère de l’Intérieur

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