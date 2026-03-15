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19:17 - Les données démographiques d'Elliant révèlent les tendances électorales Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Elliant montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 33% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 6,14%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (81,32%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (82,48%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 1945 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (17,35%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,14%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Elliant mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 11,14% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Les votants d'Elliant de plus en plus tentés par le RN Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière élection municipale à Elliant il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 22,37% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 39,57% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 16,40% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Elliant comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,10% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 32,26% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 36,88% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs d'Elliant très mobilisés lors des scrutins Pour ces élections municipales 2026, l'abstention à Elliant sera capitale dans la conclusion du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 47,42 % des inscrits, en deçà de la moyenne nationale alors que le Covid perturbait la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'élever à 17,03 % au premier tour (pour une moyenne dans le pays de 26,31 %). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée de son côté à 41,42 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 23,40 % au premier tour, contre 44,60 % en 2022. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, la municipalité se positionne donc sensiblement comme une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Le vote d'Elliant nettement ancré à droite il y a deux ans Le contexte politique d'Elliant a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Elliant avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,10%), avec derrière elle Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 17,24% des voix. Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Christian Perez (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 32,26% au premier tour, devant Erwan Balanant (Ensemble !) avec 25,98%. C'est néanmoins Erwan Balanant (Ensemble !) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 63,12% des suffrages exprimés.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité d'Elliant s'était résolument dirigée vers le centre La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Elliant plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 27,50% des inscrits, surpassant ainsi Marine Le Pen avec 22,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,43% pour Emmanuel Macron, contre 39,57% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Elliant soutenaient en priorité Erwan Balanant (Ensemble !) avec 33,63% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,00%.

12:58 - La fiscalité à Elliant : une tendance stable ces dernières années En matière d'impôts locaux à Elliant, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint environ 661 euros en 2024 (année des dernières données), alors que ce montant se situait à 662 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 35,42 % en 2024 (contre environ 19,45 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 42 900 euros en 2024, bien en deçà des quelque 556 600 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux stable de près de 15,55 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui explique cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Elliant Comment s'étaient achevées les précédentes municipales à Elliant ? Dès le dimanche du premier tour à l'époque, René Le Baron a pris la première place en totalisant 63,87% des voix. Derrière, Fabien Caron a capté 466 votes (36,12%). Cette victoire au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Elliant, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Cette victoire sans appel place le camp adverse face à une tâche colossale ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui cherchera à conserver son avance.