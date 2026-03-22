Résultat de l'élection municipale 2026 à Elne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Elne

Le deuxième tour des élections municipales à Elne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
André Trives
André Trives Liste divers gauche
ELNA ENDAVANT EN AVANT ELNE
  • André Trives
  • Michèle Soler - Borges
  • Nicolas Garcia
  • Hayat Outaoukhtalt
  • Charles Ingles
  • Karine Mendiboure
  • Jacques Fajula
  • Laetitia Cante
  • Roland Castanier
  • Anne-Lise Mirailles
  • Francis Molina
  • Vanessa Dafri
  • Abdoul Diop
  • Rose-Marie Mattiani
  • Bruno Vanderhaegen
  • Anabelle Aranda
  • Sébastien Roldan
  • Catherine Nogues
  • Patrice Gonzalez
  • Virginie Gosa
  • François Fernandez
  • Ana Fonseca Alves
  • Jérémie Perchoc
  • Carla Martinez-Gomez
  • Yacine El Ghaoual
  • Aurélie Penas
  • Henri Baills
  • Alexia Martinez
  • Pere Manzanarès
  • Jaenneth Patricia Diaz Ramos
  • Manu Sanchez
Marie-Ange Izquierdo
Marie-Ange Izquierdo Liste divers centre
ELNE AUTREMENT
  • Marie-Ange Izquierdo
  • Didier Jammet
  • Emmanuelle Sauvaget
  • Xavier Bonhomme
  • Valérie Puig
  • Arnaud Batllori
  • Mercedes Portela
  • Julien Guisset
  • Dominique Jonca
  • Téo Vilallongue
  • Marie Tur
  • Patrick Dobrocki
  • Béatrice Jaubert Gonçalves
  • Jean-Paul Serra
  • Sylvie Gonzalez
  • Pascal Griver
  • Annie Mouche
  • Cédrick Maronnier
  • Nabila Belmezouar
  • Jacques Lobertreaux
  • Ynès Senseby
  • Jehson Wulfmeyer
  • Hélène Audabram
  • Lucas Arnedo-Matillas
  • Josefa Guirao
  • Edouard Planes
  • Lise Rozé
  • Cédric Burgalat
  • Véronique Roussel
  • Alexandre Rabasse
Steve Fortel
Steve Fortel Liste d'extrême droite
ELNE A COEUR
  • Steve Fortel
  • Charlotte El Farrouji
  • Nicolas Doumenc
  • Laetitia Portales
  • Claude Barcia
  • Martine Casas-Jourda
  • Pascal Fillon
  • Marine Macary
  • Eric Dubois
  • Morgane Benoit
  • Jean Ribes
  • Agnès Cathala
  • Jean-François Pineda
  • Manuela Padern
  • Laurent Fritz
  • Lola Deregnaucourt
  • Gilles Glin
  • Cécile Escaro
  • Geoffrey Abela
  • Sabina Iglesias-Espinet
  • Nelson Coutinho Sanches
  • Jessica Horta
  • Romain Bazart
  • Monique Garrigue-Auzeil
  • Fabien Montgaillard
  • Nadine Barnoin
  • Erwan Coolen
  • Angèle Fournier
  • Yvan Garcia
  • Virginie Hervillard
  • Aziz El Farrouji

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Elne

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve FORTEL
Steve FORTEL (Ballotage) ELNE A COEUR 		1 847 39,13%
André TRIVES
André TRIVES (Ballotage) ELNA ENDAVANT EN AVANT ELNE 		1 720 36,44%
Marie-Ange IZQUIERDO
Marie-Ange IZQUIERDO (Ballotage) ELNE AUTREMENT 		932 19,75%
Christelle JIMENEZ
Christelle JIMENEZ ELNE POUR TOUS 		221 4,68%
Participation au scrutin Elne
Taux de participation 63,62%
Taux d'abstention 36,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 4 847

Source : ministère de l’Intérieur

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