Résultat de l'élection municipale 2026 à Elne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Elne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Elne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Elne.
L'actu des élections municipales 2026 à Elne
11:44 - Un premier constat à Elne avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Elne, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 36,38 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante. Au terme de ce vote, c'est Steve Fortel (Extrême droite) qui a pris l'avantage en récoltant 39,13 % des bulletins valides. Derrière, André Trives (Divers gauche) est arrivé en deuxième position avec 36,44 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Marie-Ange Izquierdo, étiquetée Divers centre, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Christelle Jimenez, avec la nuance Divers gauche, a récolté 4,68 % des suffrages, ne lui permettant ni de se maintenir ni de fusionner.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Elne
Le deuxième tour des élections municipales à Elne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
André Trives
Liste divers gauche
ELNA ENDAVANT EN AVANT ELNE
|
|
Marie-Ange Izquierdo
Liste divers centre
ELNE AUTREMENT
|
|
Steve Fortel
Liste d'extrême droite
ELNE A COEUR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Elne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Steve FORTEL (Ballotage) ELNE A COEUR
|1 847
|39,13%
|André TRIVES (Ballotage) ELNA ENDAVANT EN AVANT ELNE
|1 720
|36,44%
|Marie-Ange IZQUIERDO (Ballotage) ELNE AUTREMENT
|932
|19,75%
|Christelle JIMENEZ ELNE POUR TOUS
|221
|4,68%
|Participation au scrutin
|Elne
|Taux de participation
|63,62%
|Taux d'abstention
|36,38%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Nombre de votants
|4 847
Source : ministère de l’Intérieur
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