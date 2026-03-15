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19:19 - Les enjeux locaux d'Elne : tour d'horizon démographique Dans la commune d'Elne, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des municipales. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,09%, les jeunes et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. Un salaire moyen mensuel net de 1 974 €/mois montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 4637 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 9,49% et d'une population immigrée de 13,25% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Elne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,99% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Quel poids pour le RN à Elne lors des dernières élections ? Le Rassemblement national n'était pas représenté dans le groupe de tête lors des municipales à Elne en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 36,70% des votes lors du tour préliminaire, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,29% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 33,85% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti d'extrême droite validait 60,36% des voix locales. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 46,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 51,11% pour le parti d'extrême droite. Il l'emportera d'ailleurs avec 58,80% le dimanche suivant, et un siège remporté par Michèle Martinez.

16:58 - Elne classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Il y a six ans à Elne, le premier round de la municipale avait vu 51,65 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un niveau plutôt élevé (l'abstention avait donc culminé à 48,35 %) alors que commençait l'épidémie de Covid-19. S'agissant d'élire leur maire, les municipales restent en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, des rendez-vous où les Français se déplacent en nombre. La course à l'Élysée en 2022 avait d'ailleurs largement mobilisé, avec 74,12 % de participation dans la ville (contre 25,88 % d'abstention). L'affluence pour les législatives, chiffrée de son côté à 45,11 % en 2022, a largement évolué pour culminer à 65,44 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale atteignait 50,56 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée civiquement engagée. La participation des électeurs d'Elne constituera quoi qu'il en soit un gros enjeu pour cette municipale.

15:59 - Elne : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des législatives du printemps 2024, les votants d'Elne soutenaient en priorité Michèle Martinez (Rassemblement National) avec 51,11% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Michèle Martinez culminant à 58,80% des voix dans la localité. Le rendez-vous des Européennes avant la dissolution à Elne avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (46,54%), devant Manon Aubry qui s'était arrogée 10,35% des voix. Une confirmation limpide des résultats des élections deux ans plus tôt en somme.

14:57 - Les électeurs d'Elne avaient franchement opté pour l'extrême droite en 2022 Globalement, le paysage électoral fait de Elne un territoire dominé par l'extrême droite. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Elne était en effet marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 36,70% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,70%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,29% pour Marine Le Pen, contre 38,71% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Elne soutenaient en priorité Michèle Martinez (RN) avec 33,85% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,36%.

12:58 - Fiscalité en hausse à Elne : un impact sur les municipales À Elne, sur le plan de la fiscalité locale, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 029 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 739 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 45,76 % en 2024 (contre environ 20,04 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 278 600 euros en 2024. Un total bien loin des 1,87988 million d'euros enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 14,26 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de recettes pour la commune.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Elne Que faut-il retenir des résultats des municipales précédentes à Elne ? À l'occasion du premier vote, Nicolas Garcia (Divers gauche) a pris les commandes en rassemblant 48,86% des bulletins. À sa poursuite, Yves Barniol (Divers) a obtenu 29,27% des voix. Une troisième force s'est dégagée derrière Jean-Claude Pairet (Divers), avec 21,86% des suffrages. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Nicolas Garcia l'a finalement emporté avec 54,04% des bulletins, face à Yves Barniol rassemblant 45,95% des électeurs inscrits. Si Yves Barniol a réalisé la meilleure progression en ajoutant 874 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. L'équipe des challengers se doit coûte que coûte de neutraliser l'avantage accordé au sortant dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.