Résultat municipale 2026 à Elne (66200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Elne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Elne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Elne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Steve FORTEL
Steve FORTEL ELNE A COEUR 		1 847 39,13%
André TRIVES
André TRIVES ELNA ENDAVANT EN AVANT ELNE 		1 720 36,44%
Marie-Ange IZQUIERDO
Marie-Ange IZQUIERDO ELNE AUTREMENT 		932 19,75%
Christelle JIMENEZ
Christelle JIMENEZ ELNE POUR TOUS 		221 4,68%
Participation au scrutin Elne
Taux de participation 63,62%
Taux d'abstention 36,38%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Nombre de votants 4 847

Source : ministère de l’Intérieur

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