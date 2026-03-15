Résultat municipale 2026 à Elven (56250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Elven - Tour 1
- Election municipale 2026 à Elven [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Elven
- Elven (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Elven a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Elven, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Elven [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Luc LE TRIONNAIRE (24 élus) Ensemble agissons pour Elven
|2 084
|64,96%
|
|Marie Gabrielle LE BOTERFF (5 élus) Nos voix pour Elven, une voie pour demain
|1 124
|35,04%
|
|Participation au scrutin
|Elven
|Taux de participation
|64,77%
|Taux d'abstention
|35,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,58%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|3 300
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Elven [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales d'Elven en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Elven
19:19 - Élections municipales à Elven : impact de la démographie et de l'économie locale
En marge des élections municipales, Elven regorge de diversité et d'activités. Dotée de 2 963 logements pour 6 543 habitants, la densité de la commune est de 102 habitants/km². Ses 418 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 20,97% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,20% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,66%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 284 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Elven, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.
17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Elven aux municipales 2026 ?
Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Elven il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 23,02% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,78% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Elven comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,60% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,93% le dimanche suivant.
16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Elven ?
Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 813 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Elven, ce qui donnait un taux de participation de 40,81 %, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 762 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,57 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 53,53 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,11 %, contre seulement 48,08 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote. L'envie d'aller voter des électeurs d'Elven sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales.
15:59 - Elven classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution
Lors des européennes, le résultat à Elven s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (29,79%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,52%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,63%). Antoine Oliviero (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Elven après la dissolution de l'Assemblée avec 31,60%. Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 27,26%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Nicole Le Peih (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 63,07%. Le paysage politique d'Elven a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.
14:57 - À Elven, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit
En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Elven plaçait Emmanuel Macron en tête avec 33,42% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,22% pour Emmanuel Macron, contre 36,78% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Elven plébiscitaient Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 31,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Le Peih virant de nouveau en tête avec 57,58% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Elven comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.
12:58 - À Elven, les impôts sont stables avant l'élection
Du côté de la fiscalité d'Elven, le produit fiscal par ménage s'est établi à 864 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 882 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 40,21 % en 2024 (contre près de 24,95 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 80 400 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,21489 million d'euros (1 214 890 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 16,11 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.
11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Elven ?
Étudier les scores de la dernière élection municipale à Elven peut se révéler édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Gérard Gicquel (Divers droite) a surclassé ses adversaires en récoltant 1 345 voix (80,20%). Dans la position du principal opposant, Didier Simon Texier (Divers) a obtenu 19,79% des voix. Cette victoire sans appel de Gérard Gicquel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Elven, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Elven ?
Le premier tour des municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les maires des 35 000 communes françaises. Lors des élections municipales précédentes, le 2nd tour n’a pas eu lieu à la date prévue à cause du Covid-19. Il avait été reporté au mois de juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Pour voter, les électeurs de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote d'Elven. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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