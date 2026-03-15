Résultat municipale 2026 à Elven (56250) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Elven a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Elven, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Elven [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Luc LE TRIONNAIRE
Luc LE TRIONNAIRE (24 élus) Ensemble agissons pour Elven 		2 084 64,96%
  • Luc LE TRIONNAIRE
  • Carole MALINGE
  • Jean Bernard CONAN
  • Michèle MAINGUY
  • Philippe SIMON
  • Chrystele THIBAULT
  • Dominique RYO
  • Isabelle RENAULT
  • Nicolas SIG
  • Marie-Christine ETTINGER
  • Michel BALLIER
  • Tifenn LE BRETON
  • Christophe ROUMAGNAC
  • Sabrina LE BLÉVENEC
  • Jean-Pierre GERARD
  • Céline CARD
  • Philippe NOIRBENT
  • Emmanuelle LE ROUZIC
  • Jean-François TERRY
  • Emilie LASSERRE
  • Christophe DANO
  • Marine BREDOUX
  • Pierre JORDAN
  • Denise PICARD
Marie Gabrielle LE BOTERFF
Marie Gabrielle LE BOTERFF (5 élus) Nos voix pour Elven, une voie pour demain 		1 124 35,04%
  • Marie Gabrielle LE BOTERFF
  • Pascal ONNILLON
  • Laure LE VIAVANT
  • François Nicolas LE BOTERFF
  • Patricia PAVAGEAU
Participation au scrutin Elven
Taux de participation 64,77%
Taux d'abstention 35,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 3 300

Source : ministère de l’Intérieur

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