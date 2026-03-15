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19:19 - Élections municipales à Elven : impact de la démographie et de l'économie locale En marge des élections municipales, Elven regorge de diversité et d'activités. Dotée de 2 963 logements pour 6 543 habitants, la densité de la commune est de 102 habitants/km². Ses 418 entreprises démontrent une économie prospère. Dans l'agglomération, 20,97% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,20% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 27,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un taux de chômage de 7,66%, la commune dévoile un salaire moyen mensuel net de 2 284 euros/mois, jouissant d'une certaine prospérité. À Elven, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Que pèse le Rassemblement national à Elven aux municipales 2026 ? Le RN restait loin du podium lors des élections municipales à Elven il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 23,02% des suffrages lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 36,78% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 17,53% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Elven comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 29,79% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 31,60% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,93% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales 2026 : quelle participation électorale à Elven ? Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 1 813 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Elven, ce qui donnait un taux de participation de 40,81 %, proche des 44,7 % observés au niveau national, en pleine crise sanitaire à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 3 762 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 79,57 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 53,53 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,11 %, contre seulement 48,08 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité relativement attachée au vote. L'envie d'aller voter des électeurs d'Elven sera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour ces municipales.

15:59 - Elven classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Lors des européennes, le résultat à Elven s'était figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (29,79%), à la première place devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (18,52%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (16,63%). Antoine Oliviero (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Elven après la dissolution de l'Assemblée avec 31,60%. Nicole Le Peih (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 27,26%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Nicole Le Peih (Ensemble !) jusqu'à la première place avec 63,07%. Le paysage politique d'Elven a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre centriste-macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - À Elven, l'élection il y a 4 ans fut d'abord en faveur de le centre-droit En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Elven plaçait Emmanuel Macron en tête avec 33,42% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,02%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 63,22% pour Emmanuel Macron, contre 36,78% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Elven plébiscitaient Nicole Le Peih (Ensemble !) avec 31,40% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nicole Le Peih virant de nouveau en tête avec 57,58% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Elven comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - À Elven, les impôts sont stables avant l'élection Du côté de la fiscalité d'Elven, le produit fiscal par ménage s'est établi à 864 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 882 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint pourtant désormais un peu moins de 40,21 % en 2024 (contre près de 24,95 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 80 400 euros de recettes en 2024. Un montant loin des quelque 1,21489 million d'euros (1 214 890 € très exactement) engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 16,11 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Elven ? Étudier les scores de la dernière élection municipale à Elven peut se révéler édifiant. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Gérard Gicquel (Divers droite) a surclassé ses adversaires en récoltant 1 345 voix (80,20%). Dans la position du principal opposant, Didier Simon Texier (Divers) a obtenu 19,79% des voix. Cette victoire sans appel de Gérard Gicquel a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Elven, cette dynamique constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire retentissante, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.