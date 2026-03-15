Résultat municipale 2026 à Émancé (78125) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Émancé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Émancé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Émancé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathilde DES NOËS
Mathilde DES NOËS (12 élus) Emancé Ensemble 		285 59,75%
  • Mathilde DES NOËS
  • Benjamin GIRARD
  • Anne HUMBERT
  • David BARBIER
  • Françoise LEPRINCE
  • Laurent GALIO
  • Margot ANTONELLI
  • Laurent PEGORARO
  • Marina LE GALL
  • Benoit POZZO DI BORGO
  • Aude COUTAZ-REPLAND
  • Alain CARLUER
Stéphanie BRIOLANT
Stéphanie BRIOLANT (3 élus) Emancé, plus loin avec Vous 		192 40,25%
  • Stéphanie BRIOLANT
  • Philippe DEFFRENNE
  • Annick Catherine TAHON
Participation au scrutin Émancé
Taux de participation 70,64%
Taux d'abstention 29,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 486

Source : ministère de l’Intérieur

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