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19:20 - Élections à Émancé : l'impact des caractéristiques démographiques Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Émancé mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient influer sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,16% et une densité de population de 74 habitants par km², les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,35%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (16,30%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,53%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,35% à Émancé, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Émancé Le RN n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Émancé il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 16,73% des bulletins exprimés lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,88% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 9,09% au représentant du parti au tour 1. Un score insuffisant, à Émancé comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 22,74% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 24,21% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 27,42% lors du vote définitif.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Émancé au crible Aux municipales de 2020 à Émancé, l'abstention était évaluée à 40,27 % au premier tour, un score très inférieur aux 55,3 % du pays. 405 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Avec la présidentielle, les municipales sont en effet le moment où les Français votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi stabilisé à 15,94 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 37,11 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 24,67 %, loin des 38,87 % affichés aux législatives de 2022. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet d'identifier Émancé comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne. Pour cette élection municipale 2026, cette particularité à Émancé sera en définitive primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Il y a deux ans, Émancé s'était tournée vers la droite Le paysage politique d'Émancé a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (22,74%). Aurore Bergé (Majorité présidentielle) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Émancé après la dissolution de l'Assemblée avec 38,29%. Thomas Du Chalard (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 24,21%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Aurore Bergé culminant à 55,65% des suffrages exprimés sur place.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux d'Émancé lors de la dernière présidentielle ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Émancé soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 37,84% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,52%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Émancé quelques semaines plus tôt voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 38,05% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 16,73%. Le second tour validait ensuite ce premier round en offrant 73,12% pour Emmanuel Macron, contre 26,88% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Fiscalité en hausse à Émancé : un effet sur les municipales Reflet d'une pression fiscale en hausse depuis 2020 à Émancé, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 8,61 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de 37 660 € la même année, loin des 217 300 euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cet effondrement des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Émancé a évolué pour se fixer à 21,38 % en 2024 (contre 9,38 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Émancé s'est chiffrée à 1 038 € en 2024 contre 904 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Émancé À Émancé, les résultats des élections municipales il y a six ans se sont révélés riches d'enseignements sur le paysage politique local. Pour rappel, ce scrutin se caractérisait par des candidatures individuelles à l'époque et non des listes, laissant aux électeurs l'opportunité de retenir plusieurs candidats. Dès le premier tour, 15 sièges ont été pourvus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Philippe Deffrenne a récolté le plus grand nombre de voix avec 270 soutiens (69,23%). En deuxième position, Catherine Tessier a rassemblé 68,97% des voix. Entre les deux premiers prétendants, l'écart s'est avéré extrêmement réduit. Les résultats ont été définitifs dès ce premier tour, ne nécessitant pas de second vote. Lors des municipales 2026 à Émancé, les citoyens sont à nouveau appelés à désigner leurs élus dans cette configuration si singulière. Le dispositif électoral particulier sans liste appartient cependant au passé.