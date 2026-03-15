Résultat municipale 2026 à Embrun (05200) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Embrun a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Embrun, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Embrun [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal EYMEOUD
Chantal EYMEOUD (26 élus) AGIR ENSEMBLE POUR EMBRUN 		2 318 73,85%
  • Chantal EYMEOUD
  • Marc AUDIER
  • Audrey CEARD
  • Franck BERNARD-BRUNEL
  • Anne DHORNE
  • Christian PARPILLON
  • Zoïa DEPEILLE
  • Olivier LEFRANCOIS
  • Marie-Claude RYCKEBUSCH-LOZZA
  • Denis GRAS
  • Nathalie LEFEBVRE
  • Alexandre DIDIER
  • Iseuline EYME
  • Bruno ROUSSEY
  • Nadine FORTOUL
  • Jean-Luc MELGAZZA
  • Jessica BOSSEINS
  • Jean-Claude DOU
  • Sonia ASSIDI
  • Alexandre MICHEL
  • Pamela BEAUVAIS
  • Christian GUENEAU
  • Hélène GOY
  • Johan HAQUIN
  • Aurélie CAMIER-LONGEPIERRE
  • Benjamin SABY
Martine ASSANDRI
Martine ASSANDRI (3 élus) UNI.E.S POUR DEMAIN 		821 26,15%
  • Martine ASSANDRI
  • Aloïs EYMARD
  • Annabelle CONSTANT
Participation au scrutin Embrun
Taux de participation 59,06%
Taux d'abstention 40,94%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,82%
Nombre de votants 3 294

Source : ministère de l’Intérieur

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