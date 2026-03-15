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19:16 - Tendances démographiques et électorales à Embrun : ce qu'il faut retenir Les facteurs démographiques et socio-économiques d'Embrun révèlent des tendances claires qui pourraient influer sur le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 176 hab par km² et un taux de chômage de 10,97%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (49,53%) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 3672 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,82%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (25,39%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,93%, comme à Embrun, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN marque des points à Embrun Le RN était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Embrun en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 18,08% des suffrages lors du premier round, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 38,55% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 13,86% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Embrun comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 25,09% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 28,04% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 37,50% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 53,67 % de participation à Embrun En ce jour de municipales à Embrun, la participation sera scrutée. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 53,67 % au premier tour, un niveau plutôt élevé. 2 883 votants étaient allés voter alors que le pays était effrayé par l'épidémie de Covid. Il est en effet établi de longue date que l'élection municipale reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont à ce titre 3 932 habitants qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 73,09 % de participation. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte par rapport aux scrutins locaux, les élections législatives de 2022 et 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 49,30 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 67,29 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 54,39 % des électeurs locaux. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée d'identifier Embrun comme une contrée assez participative.

15:59 - Comment a voté Embrun lors de la dernière année électorale ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Embrun. Lors des élections européennes, le résultat à Embrun s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (25,09%), challengée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,32%) et Valérie Hayer (16,70%). Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants d'Embrun portaient leur choix sur Valérie Rossi (Union de la gauche) avec 37,13% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Valérie Rossi culminant à 62,50% des voix dans la commune.

14:57 - Embrun : coup d'oeil sur les résultats clés de la présidentielle et des législatives 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Embrun accordaient leurs suffrages à Joel Giraud (Ensemble !) avec 36,87% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 55,31% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Embrun plaçait Jean-Luc Mélenchon devant avec 26,68% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 26,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,45% pour Emmanuel Macron, contre 38,55% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Embrun comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au centre de la campagne à Embrun Avec la montée des prélèvements locaux à Embrun, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 15,07 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), rapportant à la ville 979 140 € la même année, contre 1,76373 million d'euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Embrun s'est établi à un peu plus de 54,99 % en 2024 (contre 26,27 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Embrun a représenté 1 468 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 939 € quatre ans auparavant.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Embrun Se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Embrun peut s'avérer édifiant. Au terme du premier tour, Chantal Eymeoud (Union des Démocrates et Indépendants) a pris les commandes avec 1 614 voix (57,76%). Dans la position du principal opposant, Marc Viossat (Divers centre) a capté 1 180 votes (42,23%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour cette municipale 2026 à Embrun, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Le bloc minoritaire devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de renverser cette suprématie, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.