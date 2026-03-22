Résultat de l'élection municipale 2026 à Émerainville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Émerainville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Émerainville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Émerainville.
L'actu des élections municipales 2026 à Émerainville
11:46 - Les premiers résultats des élections 2026 à Émerainville
Dimanche dernier à Émerainville, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a mobilisé 52,56 % des électeurs sur place. Pour ce premier tour, c'est Alain Kelyor (Divers droite) qui a dominé avec 43,80 % des voix. À sa suite, Christophe Quinion (Les Républicains) s'est classé deuxième avec 35,79 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Comme il y a six ans, Alain Kelyor est resté au sommet du classement. Par ailleurs, avec 20,40 %, Jacques Huleux (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Émerainville
Le deuxième tour des élections municipales à Émerainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alain Kelyor
Liste divers droite
ÉMERAINVILLE AU COEUR
|
|
Christophe Quinion
Liste des Républicains
CAP'EM
|
|
Jacques Huleux
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Emerainville
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Émerainville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain KELYOR (Ballotage) ÉMERAINVILLE AU COEUR
|1 127
|43,80%
|Christophe QUINION (Ballotage) CAP'EM
|921
|35,79%
|Jacques HULEUX (Ballotage) Ensemble pour Emerainville
|525
|20,40%
|Participation au scrutin
|Émerainville
|Taux de participation
|52,56%
|Taux d'abstention
|47,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|2 637
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines d'Émerainville
- Émerainville (77184)
- Ecole primaire à Émerainville
- Maternités à Émerainville
- Crèches et garderies à Émerainville
- Classement des collèges à Émerainville
- Salaires à Émerainville
- Impôts à Émerainville
- Dette et budget d'Émerainville
- Climat et historique météo d'Émerainville
- Accidents à Émerainville
- Délinquance à Émerainville
- Inondations à Émerainville
- Nombre de médecins à Émerainville
- Pollution à Émerainville
- Entreprises à Émerainville
- Prix immobilier à Émerainville