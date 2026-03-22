Résultat de l'élection municipale 2026 à Émerainville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Émerainville

Le deuxième tour des élections municipales à Émerainville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alain Kelyor
Alain Kelyor Liste divers droite
ÉMERAINVILLE AU COEUR
  • Alain Kelyor
  • Hanane Annoqri
  • Pierre Parizia
  • Elodie Tomas
  • Jean-Luc Bitbol
  • Monique Maah
  • Gérard Douillet
  • Michelle Fabrigat
  • François Sambin
  • Christine Rimeyre
  • Malek Ikhenache
  • Agnès Peltier
  • Benoît Charrier
  • Lorène Benhouda
  • Sébastien Boutari
  • Karin Bresson
  • Hadetou Camara
  • Charlotte Piot
  • Bruno Aubriot
  • Nawal Elhonsali
  • Jacques Mate
  • Michèle Pourcel
  • Jérôme Perry
  • Cindy Delord
  • Thierry Gallet
  • Céline Ramos
  • Ronan Hascoët
  • Joddie Talelo
  • Denis Levron
  • Frédéricque Robert
  • Christophe Pirroni
Christophe Quinion
Christophe Quinion Liste des Républicains
CAP'EM
  • Christophe Quinion
  • Lamia Guemouri
  • Guillaume Courtois
  • Ghislaine Favory
  • Olivier Landes
  • Aurelie Touchard
  • Sily Diabira
  • Martine Stocker
  • Bernard Le Meur
  • Nathalie Quinion
  • Emmanuel Loume
  • Laetitia Maes
  • Benjamin Landes
  • Myriam Chemin
  • Stéphane Falivene
  • Ourry Diabira
  • Stéphane Denard
  • Ludmilla Verhaeghe
  • Gérard Favory
  • Camille Dumaitre
  • Xavier Brania
  • Candice Delasalle
  • Ibrahima Diallo
  • Odile Le Meur
  • Alexandre Blanchard
  • Laura Gilliocq
  • Stéphane Touchard
  • Béatrice Langevin
  • Bouasanga Souvandy
  • Nolwenn Laeron
  • Mathias Bathily
Jacques Huleux
Jacques Huleux Liste d'union à gauche
Ensemble pour Emerainville
  • Jacques Huleux
  • Corinne Ronfort-Milhas
  • Denis Robinet
  • Luiza Yahiaoui
  • Gérard Toussaint
  • Alice Luyindula
  • Norbert Kergastel
  • Hassiba Mehenni
  • Ali Si-Ahmed
  • Fidéline Luyindula
  • Antoine Ferrer
  • Houda Esiyouri
  • Marc Ly
  • Marine Bernabé
  • Kamel Yahiaoui
  • Agnès Rousseau
  • Gérard Houssou
  • Monia Agbo
  • Philippe Coudrier
  • Zakia Ishaka
  • Hamza Msaoura
  • Emilie Merie
  • Dominique Jamin
  • Morgane Kergastel
  • Rhishi Mudhoo
  • Chantal Allaf
  • Paul Huleux
  • Valérie Vesvre
  • Bruno Hebert
  • Nathalie Betry
  • Sébastien Delbecques

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Émerainville

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain KELYOR
Alain KELYOR (Ballotage) ÉMERAINVILLE AU COEUR 		1 127 43,80%
Christophe QUINION
Christophe QUINION (Ballotage) CAP'EM 		921 35,79%
Jacques HULEUX
Jacques HULEUX (Ballotage) Ensemble pour Emerainville 		525 20,40%
Participation au scrutin Émerainville
Taux de participation 52,56%
Taux d'abstention 47,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 2 637

Source : ministère de l’Intérieur

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