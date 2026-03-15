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19:20 - Émerainville : élections municipales et dynamiques démographiques A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Émerainville fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 7 536 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 596 entreprises démontrent une économie prospère. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (85,40%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Émerainville abrite une communauté diversifiée, avec ses 630 résidents étrangers, soit 8,36% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, 43,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 963,29 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Émerainville, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Le RN marque des points à Émerainville Le mouvement lepéniste ne comptait pas parmi les listes arrivées en tête lors des municipales à Émerainville en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 17,71% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 32,77% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,21% au candidat RN au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Émerainville comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 26,87% lors du choc des européennes 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 28,00% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,38% lors du vote définitif.

16:58 - Rétrospective : la participation à Émerainville avant 2026 Dans le cadre des municipales de 2026 à Émerainville, l'absence ou non d'électeurs jouera un rôle déterminant sur les résultats locaux. Pour rappel, l'abstention atteignait 56,52 % lors de la précédente élection municipale (un niveau conforme aux 55,3 % du pays) alors que la pandémie du coronavirus avait dissuadé un grand nombre d'électeurs. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 23,39 % des personnes inscrites. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 54,46 % en 2022 à seulement 33,64 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 51,53 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres esquissent in fine une contrée distancée du processus électoral au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Émerainville, les élections d'il y a deux ans en faveur de la droite Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants d'Émerainville accordaient leurs suffrages à Maxime Laisney (Union de la gauche) avec 35,82% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Maxime Laisney culminant à 62,62% des voix sur place. Lors des européennes quelques semaines plus tôt, le podium à Émerainville s'était cette fois forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,87%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (18,53%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (14,45%). L'orientation des électeurs d'Émerainville a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire fortement orienté à gauche, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune d'Émerainville s'était clairement ancrée à la gauche Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Émerainville soutenaient en priorité Maxime Laisney (Nupes) avec 32,94% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Stéphanie Do (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,42%. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Émerainville votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (30,15%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 28,72%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 67,23% pour Emmanuel Macron, contre 32,77% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Émerainville un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Émerainville touchée par la réforme fiscale avant ces municipales S'agissant de la pression fiscale d'Émerainville, la somme moyenne réglée par foyer fiscal a atteint 2 041 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 1 470 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 64,27 % en 2024 (contre 39,27 % en 2020). Cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 28 700 euros de recettes en 2024, loin des quelque 794 500 euros récoltés en 2020 pour un taux stable de près de 9,90 %. La taxe ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Émerainville À Émerainville, à l'occasion des élections municipales précédentes, les résultats ont fourni un panorama précis des forces politiques en présence. Lors de la première manche de ce scrutin, Alain Kelyor (Divers droite) a imposé son rythme en recueillant 44,01% des voix. Juste derrière, Christophe Quinion (Les Républicains) a rassemblé 637 voix (32,30%). Jacques Huleux (Europe Ecologie-Les Verts) était à la troisième place, s'adjugeant 23,68% des électeurs. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Alain Kelyor l'a finalement emporté avec 44,27% des voix, face à Christophe Quinion rassemblant 37,99% des votants et Jacques Huleux obtenant 17,72% des électeurs. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Même si Christophe Quinion a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 77 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers droite a sans doute bénéficié des voix des listes éliminées.