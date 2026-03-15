Résultat municipale 2026 à Émerainville (77184) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Émerainville. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Émerainville, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Émerainville [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Alain KELYOR
Alain KELYOR ÉMERAINVILLE AU COEUR 		677 44,05%
Christophe QUINION
Christophe QUINION CAP'EM 		528 34,35%
Jacques HULEUX
Jacques HULEUX Ensemble pour Emerainville 		332 21,60%
Participation au scrutin Émerainville Partiels *
Taux de participation 51,36%
Taux d'abstention 48,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 1 582

* Résultats partiels sur 60% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Île-de-France ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2020 sont dévoilés partout en Île-de-France. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Émerainville

En savoir plus sur Émerainville