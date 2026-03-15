Résultat de l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Enghien-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Enghien-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Enghien-les-Bains
13:09 - Le bilan des dernières élections municipales à Enghien-les-Bains
Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Enghien-les-Bains se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Sueur (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 62,46% des voix. À ses trousses, Sandra Philippe (Ecologiste) a recueilli 319 voix (9,86%). Dominique Charlet (Divers) complétait le trio de tête, avec 272 bulletins (8,41%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Philippe Sueur a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Enghien-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Journée électorale à Enghien-les-Bains : les horaires des 9 bureaux de vote
Les 9 bureaux de vote de la commune d'Enghien-les-Bains fermeront leurs portes à 20 h. Ce dimanche 15 mars, les électeurs d'Enghien-les-Bains sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour connaître qui va diriger leur commune pour les six années à venir. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains
|Tête de listeListe
|
Rachel Molere Attal
Liste divers gauche
NOUVELLE VAGUE
|
|
Christophe Carlier
Liste Divers
TOUT SIMPLEMENT ENGHIEN
|
|
Philippe Sueur
Liste divers droite
OBJECTIF ENGHIEN : AUJOURD'HUI ET DEMAIN
|
|
Joël Wittmeyer
Liste divers droite
ENGHIEN POUR VOUS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Sueur (29 élus) Objectif enghien. l'avenir en confiance
|2 020
|62,46%
|
|Sandra Philippe (1 élu) Enghien en transition
|319
|9,86%
|
|Dominique Charlet (1 élu) Ensemble enghien !
|272
|8,41%
|
|Anne-Estelle Lhôte (1 élu) Tous pour enghien
|269
|8,31%
|
|Sophie Maley (1 élu) Enghien citoyen
|204
|6,30%
|
|Xavier Caron Enghien 21
|150
|4,63%
|Participation au scrutin
|Enghien-les-Bains
|Taux de participation
|41,37%
|Taux d'abstention
|58,63%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 307
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Sueur (29 élus) Objectif enghien
|2 831
|66,39%
|
|Sophie Maley (2 élus) Enghien, source de diversités
|670
|15,71%
|
|Georges Joly (1 élu) Enghien-les-bains nouvelle source d'energie
|390
|9,14%
|
|Jean-Michel Dubois (1 élu) Enghien bleu marine - bien vivre a enghien en toute securite
|373
|8,74%
|
|Participation au scrutin
|Enghien-les-Bains
|Taux de participation
|53,62%
|Taux d'abstention
|46,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,80%
|Nombre de votants
|4 342
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