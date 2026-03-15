Résultat de l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains

Tête de listeListe
Rachel Molere Attal
Rachel Molere Attal Liste divers gauche
NOUVELLE VAGUE
  • Rachel Molere Attal
  • Alexandre Chatillon
  • Sophie Maley
  • Marius Vallet-Petit
  • Nadia Hilal
  • Eric Sieca
  • Sandrine Ballaïche
  • François Lair
  • Nouma Khaznawi
  • Matthieu Pon
  • Saadia Cheyrouze
  • Lucas Brugial
  • Chloé Bonnet
  • François Calonne
  • Adeline Lionetto
  • Gabriel Bismuth-Bienaimé
  • Louise Julien
  • Erwan Perrigault
  • Sabrina Beghache
  • Guillaume Touzé
  • Iris Fehrenbach
  • François Aubart
  • Stéphanie Jutteau
  • Olivier Brugial
  • Clara Cerani
  • Saad Saadi
  • Léa Isvi
  • Eliot Molère
  • Hélène Perrin
  • Franck Goeury
  • Marjorie Chapin
  • Baptiste Mulard
  • Agnès Petit
Christophe Carlier
Christophe Carlier Liste Divers
TOUT SIMPLEMENT ENGHIEN
  • Christophe Carlier
  • Salima Zidat
  • Arthur Zarakolu
  • Carine Martins
  • Eric Paris
  • Nadège Bacetti
  • Joao Carlos Da Costa Silva
  • Julie Hyver
  • Nadir Idjer
  • Sabine Haasser
  • Benjamin Jambu
  • Marion Bonnet
  • Guillaume Laloi
  • Ehnia Idjer
  • Charles Dobat
  • Eléa Fernandes
  • Jonny Koy
  • Mathilde Morellon
  • Richard Habal
  • Michèle Hubert
  • Alain Hubert
  • Housnat Omar Mzaouiani
  • Huiqiant Zhuant
  • Céline Drapier
  • Vika Zarakolu-Mouradian
  • Annie Mouradian Zarakolu
  • Valentin Rodriguez
  • Noémie Zarakolu-Mouradian
  • Raphaël Naamane
  • Olga Cecere
  • Mansourdine Mzaouiani
  • Léna Hadji
  • Stéphane Gauthron
Philippe Sueur
Philippe Sueur Liste divers droite
OBJECTIF ENGHIEN : AUJOURD'HUI ET DEMAIN
  • Philippe Sueur
  • Sophie Merchat
  • Marc Antao
  • Sylvie Noachovitch
  • Eric Bassot
  • Marie-Christine Fauveau
  • Georges Joly
  • Laurence Robbe
  • Samuel Elong Ndame
  • Julia Deleschaud-Renault
  • Grégoire Penavaire
  • Yael Soussan
  • Patrice Manfredi
  • Dominique Ripoll
  • Laurent Guedj
  • Veronique Durk
  • Pathe Segnane
  • Aurelie Martinez
  • David Buffault
  • Pauline Bidaud
  • Roland Mangeret
  • Véronique Martinie
  • Albert Kaladjian
  • Judith Aiss
  • Clément Moussy
  • Emma Sextius
  • Patrick Bazin
  • Fabienne Vetti
  • Valentin Naufle
  • Soraya Ali Belhadj
  • Olivier Brauman
  • Marie-Hélène Taboureau
  • Nicolas Baux
  • Margaux Laguerre
  • Jean-Clair Bertrand
Joël Wittmeyer
Joël Wittmeyer Liste divers droite
ENGHIEN POUR VOUS
  • Joël Wittmeyer
  • Anne-Estelle Lhôte
  • Stéphane Martel
  • Prisca Ande
  • David Di Mascio
  • Ambre Duhaze
  • Olivier Hanquier
  • Martine Assoun
  • Bertrand Garin
  • Marie-Ange Levasseur
  • Vincent Mirande
  • Elena Plesca
  • Benoît Sabot
  • Stéphanie Petit
  • Jean-Marc Sarafian
  • Anna Giriat
  • Bertrand Lefas
  • Isabelle Josse
  • Jean-Marie Vaquer
  • Aurora Nardy
  • Gaston Borderie
  • Christiane Comble
  • Laurent Luiset
  • Sophie Martel
  • Gérard Bonnet
  • Claire Bernas
  • Pierre Quentin
  • Sylviane Redolfi
  • Valentin Lhote
  • Christine Prat
  • Julien Bernstein
  • Claire Dulongcourty
  • Daniel Lasgouttes

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Sueur
Philippe Sueur (29 élus) Objectif enghien. l'avenir en confiance 		2 020 62,46%
  • Philippe Sueur
  • Sophie Merchat
  • Marc Antao
  • Véronique Ferien
  • Benjamin Chkroun
  • Sylvie Noachovitch
  • Georges Joly
  • Yael Soussan
  • Grégoire Penavaire
  • Julia Deleschaud-Renault
  • Laurent Guedj
  • Linda Lavoix
  • Patrice Manfredi
  • Marie-Christine Fauveau
  • Samuel Elong Ndame
  • Laurence Robbe
  • Eric Bassot
  • Dominique Ripoll
  • Paul Aiss
  • Gisela Brard
  • Pathe Segnane
  • Aurelie Martinez
  • Roland Mangeret
  • Melodie Duquenoy-Dartis
  • Maxime Durier
  • Veronique Durk
  • Clément Moussy
  • Pauline Bidaud
  • Albert Kaladjian
Sandra Philippe
Sandra Philippe (1 élu) Enghien en transition 		319 9,86%
  • Sandra Philippe
Dominique Charlet
Dominique Charlet (1 élu) Ensemble enghien ! 		272 8,41%
  • Dominique Charlet
Anne-Estelle Lhôte
Anne-Estelle Lhôte (1 élu) Tous pour enghien 		269 8,31%
  • Anne-Estelle Lhôte
Sophie Maley
Sophie Maley (1 élu) Enghien citoyen 		204 6,30%
  • Sophie Maley
Xavier Caron
Xavier Caron Enghien 21 		150 4,63%
Participation au scrutin Enghien-les-Bains
Taux de participation 41,37%
Taux d'abstention 58,63%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 307

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Sueur
Philippe Sueur (29 élus) Objectif enghien 		2 831 66,39%
  • Philippe Sueur
  • Sophie Merchat
  • François Hanet
  • Marie-France Chabanel
  • Paul Aiss
  • Anne-Estelle Lhote
  • Patrice Manfredi
  • Véronique Ferien
  • Dominique Charlet
  • Monique Galais
  • Jean-Pierre Haimart
  • Marie-Christine Fauveau-Martinet
  • Xavier Caron
  • Dominique Ricolfi-Bouvelle
  • Eric Bassot
  • Sylvie Noachovitch
  • Grégoire Penavaire
  • Gisela Brard
  • Jean-Pierre Bousquet
  • Dominique Ripoll
  • Samuel Elong Ndame
  • Marie-Claude Boismartel
  • Marc Antao
  • Julia Deleschaud-Renault
  • Philippe Allais
  • Christine Coulonges
  • Denis Grammatopoulos
  • Nicole Caris
  • Paul Hadjiboghossian
Sophie Maley
Sophie Maley (2 élus) Enghien, source de diversités 		670 15,71%
  • Sophie Maley
  • Olivier Erard
Georges Joly
Georges Joly (1 élu) Enghien-les-bains nouvelle source d'energie 		390 9,14%
  • Georges Joly
Jean-Michel Dubois
Jean-Michel Dubois (1 élu) Enghien bleu marine - bien vivre a enghien en toute securite 		373 8,74%
  • Jean-Michel Dubois
Participation au scrutin Enghien-les-Bains
Taux de participation 53,62%
Taux d'abstention 46,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Nombre de votants 4 342

Villes voisines d'Enghien-les-Bains

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