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19:21 - Élections municipales à Enghien-les-Bains : un éclairage démographique Comment la population d'Enghien-les-Bains peut-elle influencer les résultats des municipales ? Dans l'agglomération, 16,84% des résidents sont des enfants, et 28,65% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les orientations des directives, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage important de cadres, atteignant 43,64%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 16,46% et d'une population étrangère de 9,19% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (63,58%), témoignent d'une population instruite à Enghien-les-Bains, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Enghien-les-Bains Le RN récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Enghien-les-Bains il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 10,42% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 24,43% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 8,33% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score insuffisant, à Enghien-les-Bains comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 16,45% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 21,09% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 22,17% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs d'Enghien-les-Bains très mobilisés lors des scrutins Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent que 3 307 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Enghien-les-Bains, soit un taux de participation de 41,37 % (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine épidémie à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont en revanche 6 135 citoyens qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,27 % de participation. Certes, ces scrutins sont d'une tout autre nature, mais les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. Le taux de votants aux élections législatives est passé pour sa part de 52,05 % au premier tour en 2022 à 74,41 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 60,52 % (51,49 % en France). En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une localité fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. Pour cette élection municipale 2026, cette contingence à Enghien-les-Bains sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Comment Enghien-les-Bains a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, les votants d'Enghien-les-Bains portaient leur choix sur Estelle Folest (Majorité présidentielle) avec 35,10% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Estelle Folest culminant à 45,87% des suffrages exprimés sur place. Lors des européennes précédemment, le podium à Enghien-les-Bains s'était cette fois cristallisé autour de Valérie Hayer (17,89%), en première position devant Jordan Bardella (16,45%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (14,86%). De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Enghien-les-Bains : les points à comprendre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Enghien-les-Bains accordaient leurs suffrages à Estelle Folest (Ensemble !) avec 28,51% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Estelle Folest virant de nouveau en tête avec 65,04% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Enghien-les-Bains quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,03% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 20,71%. Le duel final se soldait finalement par un score de 75,57% pour Emmanuel Macron, contre 24,43% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Enghien-les-Bains comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La commune d'Enghien-les-Bains a généralement augmenté les impôts locaux En ce qui concerne la fiscalité locale d'Enghien-les-Bains, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 092 euros en 2024 (dernières données disponibles) contre 670 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à un peu moins de 26,48 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. À titre de comparaison, la moyenne au niveau national se situe aux alentours de 40 % (en augmentation de 1,2 point depuis 2020). Une hausse le plus souvent mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 264 620 € en 2024, loin des 2 347 090 € perçus 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 9,17 %. Cette taxe est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Enghien-les-Bains Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Enghien-les-Bains se sont révélés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Philippe Sueur (Divers droite) a terminé en tête en obtenant 62,46% des voix. À ses trousses, Sandra Philippe (Ecologiste) a recueilli 319 voix (9,86%). Dominique Charlet (Divers) complétait le trio de tête, avec 272 bulletins (8,41%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Philippe Sueur a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Enghien-les-Bains, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.