Résultat municipale 2026 à Enghien-les-Bains (95880) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Enghien-les-Bains a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Enghien-les-Bains, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Enghien-les-Bains [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe SUEUR
Philippe SUEUR (29 élus) OBJECTIF ENGHIEN : AUJOURD'HUI ET DEMAIN 		2 775 68,06%
  • Philippe SUEUR
  • Sophie MERCHAT
  • Marc ANTAO
  • Sylvie NOACHOVITCH
  • Eric BASSOT
  • Marie-Christine FAUVEAU
  • Georges JOLY
  • Laurence ROBBE
  • Samuel ELONG NDAME
  • Julia DELESCHAUD-RENAULT
  • Grégoire PENAVAIRE
  • Yael SOUSSAN
  • Patrice MANFREDI
  • Dominique RIPOLL
  • Laurent GUEDJ
  • Veronique DURK
  • Pathe SEGNANE
  • Aurelie MARTINEZ
  • David BUFFAULT
  • Pauline BIDAUD
  • Roland MANGERET
  • Véronique MARTINIE
  • Albert KALADJIAN
  • Judith AISS
  • Clément MOUSSY
  • Emma SEXTIUS
  • Patrick BAZIN
  • Fabienne VETTI
  • Valentin NAUFLE
Rachel MOLERE ATTAL
Rachel MOLERE ATTAL (3 élus) NOUVELLE VAGUE 		832 20,41%
  • Rachel MOLERE ATTAL
  • Alexandre CHATILLON
  • Sophie MALEY
Joël WITTMEYER
Joël WITTMEYER (1 élu) ENGHIEN POUR VOUS 		336 8,24%
  • Joël WITTMEYER
Christophe CARLIER
Christophe CARLIER TOUT SIMPLEMENT ENGHIEN 		134 3,29%
Participation au scrutin Enghien-les-Bains
Taux de participation 53,71%
Taux d'abstention 46,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 4 164

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Val-d'Oise ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Val-d'Oise. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Enghien-les-Bains