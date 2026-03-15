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19:19 - Démographie et politique à Englefontaine, un lien étroit Quel portrait faire d'Englefontaine, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Dotée de 594 logements pour 1 290 habitants, la densité de la ville est de 279 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 85 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 742 foyers fiscaux. Dans le village, 36% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 27,04% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les électeurs, dont 34,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 39,49% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 259,42 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Englefontaine, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN en position de force à Englefontaine avant la municipale 2026 Le Rassemblement national n'avait pas concouru lors de la dernière bataille municipale à Englefontaine il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 38,03% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 58,35% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 29,09% au représentant du parti lors du premier tour. Au deuxième round, le mouvement nationaliste validait 51,78% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 47,82% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 53,41% pour le mouvement nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Englefontaine ? Pour cette municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Englefontaine sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 41,68 % des inscrits (en deçà de la moyenne nationale) alors que l'épidémie de coronavirus touchait le pays. Le scrutin municipal demeure en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs se manifestent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 25,77 % dans la ville (la participation grimpant à 74,23 %). Bien entendu, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent tout à fait comparables entre eux. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 55,94 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 38,22 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 52,92 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - Comment a voté Englefontaine en 2024 ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux années plus tôt. Lors des européennes, le podium à Englefontaine s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (47,82%), devançant Valérie Hayer (9,39%) et Raphaël Glucksmann (6,77%). Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants d'Englefontaine soutenaient en priorité Michael Taverne (Rassemblement National) avec 53,41% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Englefontaine : les résultats à comprendre En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Englefontaine voyait Marine Le Pen s'imposer localement avec 38,03% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,35% pour Marine Le Pen, contre 41,65% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Englefontaine plébiscitaient Michaël Taverne (RN) avec 29,09% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Michaël Taverne virant de nouveau en tête avec 51,78% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Englefontaine comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Englefontaine Reflet d'une fiscalité constante depuis 2020 à Englefontaine, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,11 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 13 900 euros la même année, marquant une forte baisse face aux 187 990 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Englefontaine est passé à 40,17 % en 2024 (contre 20,88 % en 2020). Attention toutefois : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Englefontaine s'est établi à environ 529 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 528 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Englefontaine Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Englefontaine ? Dès le dimanche du premier tour, Sandra Pluchart a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 286 suffrages (53,86%). Deuxième, Bernard Guilbaut a capté 245 suffrages en sa faveur (46,13%). Ce succès d'emblée de Sandra Pluchart a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Englefontaine, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large représentera un défi herculéen pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.