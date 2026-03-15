Résultat municipale 2026 à Englefontaine (59530) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Englefontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Englefontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Englefontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice HERLEM
Patrice HERLEM (12 élus) ENGAGÉS POUR TOUS, POUR UN VILLGAGE UNI 		382 55,12%
  • Patrice HERLEM
  • Gaëlle CORDIER
  • Anthony FRANQUART
  • Julie HUVELLE
  • Christophe COGNAUT
  • Françoise RAVERDY
  • Éric MASSIET
  • Véronique CHAIGNET
  • Marcel LECUYER
  • Sandrine VILLERS
  • Pierre-Joseph PORCQ
  • Windy BONTANT
Sandra PLUCHART
Sandra PLUCHART (3 élus) Poursuivons ensemble 		311 44,88%
  • Sandra PLUCHART
  • Sébastien PAYAGE
  • Laëtitia LEMOINE
Participation au scrutin Englefontaine
Taux de participation 71,00%
Taux d'abstention 29,00%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Nombre de votants 710

Source : ministère de l’Intérieur

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