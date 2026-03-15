Résultat de l'élection municipale 2026 à Ennery : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ennery [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Ennery sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Ennery.
L'actu des élections municipales 2026 à Ennery
13:45 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Ennery
Pour ce qui est des contributions locales à Ennery, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 727 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 721 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 34,50 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 12 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 350 310 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,77 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Ennery
Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue du dernier scrutin communal à Ennery. Unique liste en présence, 'Union et action pour ennery' a naturellement engrangé 453 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Ennery, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.
09:57 - Les municipales à Ennery ont lieu aujourd'hui
Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche à Ennery. Ce scrutin doit permettre de renouveler les élus locaux de l'ensemble des communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées sur fond de crise du covid. La liste des candidats aux municipales 2026 à Ennery est affichée plus bas. Sachez également que les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote d'Ennery sont les suivants : de 8 heures à 20 heures en continu. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Ennery dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ennery
|Tête de listeListe
|
Julien Dibellonio
Divers
ENNERY DEMAIN
|
|
Matthieu Laurent
Divers
ENGAGEMENT ET ACTION POUR ENNERY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Leroux (19 élus) Union et action pour ennery
|453
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Ennery
|Taux de participation
|31,32%
|Taux d'abstention
|68,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|509
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gérard Leroux (19 élus) Union et action pour ennery
|736
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Ennery
|Taux de participation
|53,89%
|Taux d'abstention
|46,11%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|13,51%
|Nombre de votants
|851
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