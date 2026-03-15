Résultat de l'élection municipale 2026 à Ennery : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ennery

Tête de listeListe
Julien Dibellonio
Julien Dibellonio Divers
ENNERY DEMAIN
  • Julien Dibellonio
  • Stéphanie Duchemin
  • Nicolas Hullot
  • Rosemary Antoinette
  • Julien Foizel
  • Nathalie Sérant
  • Bernard Saux
  • Marie Dancer
  • Thomas Donadei
  • Stéphanie Donadei
  • Peter Quentin
  • Manon Abbou
  • Christophe Pucci
  • Malika Hassaine
  • Florian Couliou
  • Céline Coulon-Pillot
  • Georges-Emmanuel Saux
  • Charlotte Reinermann
  • Matthieu Steenebruggen
  • Marie-Christine Saux
  • Jérémy Noblet
Matthieu Laurent
Matthieu Laurent Divers
ENGAGEMENT ET ACTION POUR ENNERY
  • Matthieu Laurent
  • Marie-Agnès Pitois
  • Benjamin Demailly
  • Catherine Cosson
  • Jean-Michel Guilpin
  • Claire Patoux
  • Arnaud Lapenna
  • Marie Podgorski
  • Patrick Ringeval
  • Loubna El Malki
  • Loris Bouteloup
  • Marie-Thérèse Massé
  • Erwan Forlot
  • Ingrid Traversie-Alizard
  • Romain Marqué
  • Anne-Marie Deboissy
  • Fabien Justin
  • Marie-Eve Sa-Amorin
  • Jean-Marie Ruffiandis
  • Ghislaine Mollet
  • Kevin Barlemont

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Leroux
Gérard Leroux (19 élus) Union et action pour ennery 		453 100,00%
  • Gérard Leroux
  • Marie-Agnès Pitois
  • Matthieu Laurent
  • Brigitte Verbeke
  • Michel Delahaye
  • Catherine Cosson
  • Jean-Marie Ruffiandis
  • Dominique Kirchhoffer
  • Frédéric Lasausse
  • Ghislaine Mollet
  • Arnaud Lapenna
  • Sandrine Boux
  • Patrick Ringeval
  • Claire Patoux
  • Serge Dillenseger
  • Sylvie Desmas
  • Benjamin Demailly
  • Céline Bernard
  • Julien Dibellonio
Participation au scrutin Ennery
Taux de participation 31,32%
Taux d'abstention 68,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 509

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérard Leroux
Gérard Leroux (19 élus) Union et action pour ennery 		736 100,00%
  • Gérard Leroux
  • Marie-Yvonne Coubriche
  • Matthieu Laurent
  • Marie-Agnès Pitois
  • Michel Delahaye
  • Catherine Cosson
  • Jean-Marie Ruffiandis
  • Martine Tachoires
  • Baptiste Demailly
  • Brigitte Verbeke
  • Frédéric Lasausse
  • Catherine Rafroidi
  • Arnaud Lapenna
  • Dominique Kirchhoffer
  • Francisco Dorado
  • Sandrine Viard
  • Patrick Ringeval
  • Adeline Manoubi
  • Serge Dillenseger
Participation au scrutin Ennery
Taux de participation 53,89%
Taux d'abstention 46,11%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 13,51%
Nombre de votants 851

Villes voisines d'Ennery

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