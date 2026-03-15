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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Ennery Comment la population d'Ennery peut-elle peser sur le résultat des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 5,63% et une densité de population de 311 hab par km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (77,70%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des 1156 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (15,34%) révèle la nécessité d'un soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (4,48%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,53% à Ennery, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

17:57 - Vers une poussée du RN à Ennery aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas représenté lors de la dernière municipale à Ennery il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 22,28% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron sur le plan local avec 36,61% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 18,44% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ennery comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,79% aux élections européennes. Les législatives enfin offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 34,74% pour le mouvement lepéniste. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 38,33% lors du vote définitif, offrant un siège au Palais Bourbon à Anne Sicard.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Ennery Dans le cadre de cette municipale 2026 à Ennery, l'affluence aux urnes jouera un rôle essentiel sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait vu 31,32 % des électeurs se rendre aux isoloirs dans la commune, une mobilisation modeste. 509 votants s'étaient alors manifestés alors que le scrutin se déroulait en pleine pandémie de coronavirus. N'oublions pas que les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a d'ailleurs été rapporté à 82,75 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 61,19 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 72,93 % au premier tour, contre 56,19 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une commune civiquement engagée en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Que retenir pour les dernières élections à Ennery ? Anne Sicard (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Ennery suite à la dissolution en 2024 avec 34,74%. Émilie Chandler (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 33,39%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Anne Sicard culminant à 38,33% des votes dans la localité. Lors du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les électeurs d'Ennery avaient cette fois placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 30,79% des bulletins. Le contexte politique d'Ennery a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Ennery : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Ennery voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 32,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 22,28%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,39% pour Emmanuel Macron, contre 36,61% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Ennery portaient leur choix sur Emilie Chandler (Ensemble !) avec 24,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 62,96% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Ennery Pour ce qui est des contributions locales à Ennery, le produit fiscal par ménage s'est établi à 1 727 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 721 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est stabilisé à un peu plus de 34,50 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. Une hausse souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que près de 12 900 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 350 310 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 8,77 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Ennery Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui conditionnées par l'issue du dernier scrutin communal à Ennery. Unique liste en présence, 'Union et action pour ennery' a naturellement engrangé 453 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Ennery, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se portera sur la capacité d'une alternative à émerger. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats rendue publique par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.