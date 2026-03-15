Résultat municipale 2026 à Ennery (95300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ennery a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ennery, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ennery [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Matthieu LAURENT
Matthieu LAURENT (16 élus) ENGAGEMENT ET ACTION POUR ENNERY 		668 63,68%
  • Matthieu LAURENT
  • Marie-Agnès PITOIS
  • Benjamin DEMAILLY
  • Catherine COSSON
  • Jean-Michel GUILPIN
  • Claire PATOUX
  • Arnaud LAPENNA
  • Marie PODGORSKI
  • Patrick RINGEVAL
  • Loubna EL MALKI
  • Loris BOUTELOUP
  • Marie-Thérèse MASSÉ
  • Erwan FORLOT
  • Ingrid TRAVERSIE-ALIZARD
  • Romain MARQUÉ
  • Anne-Marie DEBOISSY
Julien DIBELLONIO
Julien DIBELLONIO (3 élus) ENNERY DEMAIN 		381 36,32%
  • Julien DIBELLONIO
  • Stéphanie DUCHEMIN
  • Nicolas HULLOT
Participation au scrutin Ennery
Taux de participation 65,44%
Taux d'abstention 34,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Nombre de votants 1 064

Source : ministère de l’Intérieur

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