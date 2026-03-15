Résultat municipale 2026 à Ensuès-la-Redonne (13820) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ensuès-la-Redonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ensuès-la-Redonne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ensuès-la-Redonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel ILLAC
Michel ILLAC (23 élus) Toujours UNIS 		1 743 51,95%
  • Michel ILLAC
  • Hélène VARRE
  • Marcel TURCHIULI
  • Fabienne REMANT-DOLE
  • Roger PURROY
  • Valérie SALLES
  • Alain CASTEL
  • Laetitia CLEMENT-ORTUNO
  • Jean-Paul MAYOT
  • Sylvie ASENJO-VANUCCINI
  • Eric OLIVE
  • Karen DOSSETTO
  • Constant COUTSOURAS
  • Catherine KERVAJAN
  • Maxime BERTO
  • Louise VINCENZI
  • Ozkan KIZILDAG
  • Sophie BILLECI
  • Christophe GLORIAN
  • Maryline BRU
  • Yannik MOREL
  • Modesty DECKERS
  • Jean-Pierre BENNATI
John LANNE
John LANNE (4 élus) UN VILLAGE QUI NOUS RESSEMBLE, UN AVENIR QUI NOUS RASSEMBLE 		1 000 29,81%
  • John LANNE
  • Aurélie POTIER DORCHY
  • Philippe ERRERO
  • Claudine GUARY
Hélène FRANCESCHI
Hélène FRANCESCHI (2 élus) UN SEUL PROJET, LE VOTRE! 		612 18,24%
  • Hélène FRANCESCHI
  • Robert Reouven FHAL
Participation au scrutin Ensuès-la-Redonne
Taux de participation 65,74%
Taux d'abstention 34,26%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 3 443

Source : ministère de l’Intérieur

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