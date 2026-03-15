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19:16 - Ensuès-la-Redonne : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques d'Ensuès-la-Redonne mettent en lumière des tendances nettes qui pourraient impacter les résultats des élections municipales. Avec 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 7,68%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (74,42%) met en relief le poids des thématiques de logement et d'urbanisation. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 33,37%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (10,34%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,86%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (48,32%), témoignent d'une population instruite à Ensuès-la-Redonne, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le score du RN à Ensuès-la-Redonne ? Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors des municipales à Ensuès-la-Redonne il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,45% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 53,95% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 30,31% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le parti à la flamme sécurisait 43,82% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 41,67% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 48,43% pour le parti à la flamme. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Franck Allisio.

16:58 - Les électeurs d'Ensuès-la-Redonne très mobilisés lors des scrutins Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs à Ensuès-la-Redonne sera essentielle dans l'épilogue du scrutin. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 48,13 % lors des dernières élections municipales (en deçà de la moyenne nationale) alors que le Covid avait maintenu chez eux un grand nombre d'électeurs. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 22,76 %. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 54,10 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,49 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,84 %. Si on tente de dégager une tendance, le territoire se positionne visiblement comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Ensuès-la-Redonne L'orientation des électeurs d'Ensuès-la-Redonne a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Ensuès-la-Redonne s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,67%), devançant Valérie Hayer (12,32%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (10,66%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants d'Ensuès-la-Redonne soutenaient en priorité Franck Allisio (Rassemblement National) avec 48,43% au premier tour. Les habitants expédiaient d'ailleurs la question directement dans la circonscription, où aucun second tour n'a été nécessaire

14:57 - Au soir des municipales 2026, Ensuès-la-Redonne apparaît comme un territoire dont l'étiquette reste à définir Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Ensuès-la-Redonne plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,45% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 22,03%. Lors de la finale de l'élection à Ensuès-la-Redonne, les électeurs accordaient 53,95% pour Marine Le Pen, contre 46,05% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Ensuès-la-Redonne accordaient leurs suffrages à Eric Diard (LR) avec 34,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 56,18%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Ensuès-la-Redonne s'affirme comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - En vue des municipales, comment a évolué la fiscalité locale à Ensuès-la-Redonne ? Si l'on examine la fiscalité d'Ensuès-la-Redonne, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,17 % en 2024 (année des derniers chiffres), rapportant à la ville 234 790 € la même année. Un montant loin des 1 949 790 € enregistrés en 2020. Soulignons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale réduisant considérablement son rendement et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Ensuès-la-Redonne atteint désormais un peu plus de 44,50 % en 2024 (contre 29,45 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, évaluée à environ 40 %, constitue un point de référence utile. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Ensuès-la-Redonne s'est établi à environ 1 320 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 1 286 € quatre ans auparavant.

11:59 - Élections municipales 2020 à Ensuès-la-Redonne : une élection pliée dès le premier round Les résultats des dernières élections municipales à Ensuès-la-Redonne ont fourni un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Michel Illac (Divers gauche) a fait la course en tête en totalisant 1 697 soutiens (68,45%). Sur la seconde marche, John Lanne (Divers droite) a rassemblé 782 bulletins valides (31,54%). Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Ensuès-la-Redonne, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.