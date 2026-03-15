Résultat de l'élection municipale 2026 à Entre-Deux : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Entre-Deux

Tête de listeListe
Bachil Valy
Bachil Valy Liste divers droite
L'ÂME CRÉOLE EN ACTION
  • Bachil Valy
  • Maeva Marie Acensi
  • Patrick Begue
  • Kaimie Gardebien
  • Jean Daniel Amony
  • Isabelle de Chantilly
  • Thierry Clain
  • Marie Chantale Grondin
  • Jean-Louis Riviere
  • Marie Michelle Guilluy
  • Olivier Rosalie
  • Anne Margareth Turpin
  • Emmanuel Sertier
  • Marie Françoise Berrichon
  • Pierique Riviere
  • Jeanne Maryvonne Sery
  • Juliano Gilerot
  • Manuella Sabine Bedeau
  • Sebastien Tetia
  • Sandrine Véronique Hoareau
  • Frederic Dijoux
  • Beatrice Severin
  • Kevin Legros
  • Marie Veronique Etheve
  • Sully Alphonsine
  • Agnes Sandrine Sepaul
  • Ludovic Mussard
  • Marie Nathalie Maillot
  • Eric Combas
  • Marie Isabelle Grosset-Paris
  • Paulin Babef
Camille Clain
Camille Clain Liste divers droite
C'EST POSSIBLE !
  • Camille Clain
  • Garry Riviere
  • Mathilde Hoarau
  • Christophe Pasquet
  • Catherine Coulombel
  • Marc André Hoarau
  • Mymose Payet
  • Dominique Gonthier
  • Aurélie Grondin
  • Patrice Turpin
  • Magalie Ouahnich
  • Serge Hoarau
  • Chloé d'Eurveilher
  • Alix Turpin
  • Véronique Riviere
  • Frédéric Armouet
  • Marie-Thérèse Clain
  • Stéphane Payet
  • Mélissa Beaupage
  • Nicolas Robert
  • Anne Delaplace
  • Rouan Legros
  • Marie Pierre Idmont
  • Pierre-Hugues Cerco
  • Angela Dubard
  • Félix Hoarau
  • Delphine Begue
  • Olivier Payet
  • Marie-Josée Riviere
  • Frédéric Goderon
  • Elisabeth Payet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bachil Valy
Bachil Valy (23 élus) Entre-deux horizon 2026 		2 019 56,93%
  • Bachil Valy
  • Marie-Isabelle Grosset-Paris
  • Yves Maillot
  • Marie Chantale Grondin
  • Patrick Bègue
  • Sandrine Rahim Khan
  • André Duprey
  • Isabelle De Chantilly
  • Thierry Clain
  • Geneviève Belmas-Fortez
  • Paulin Babef
  • Jeanne Maryvonne Sery
  • Jean-Louis Riviere
  • Marie Françoise Berrichon
  • Jean Daniel Amony
  • Marie Jeanne Guigues
  • Jean Claude Axel Bardil
  • Audrey Maillot
  • Piérique Riviere
  • Véronique Bedeau
  • Etienne Guy Robert
  • Marie Majella Hoarau
  • Gilles Gonthier
Gilles Payet
Gilles Payet (4 élus) Ensemble pour vous et avec vous 		1 059 29,86%
  • Gilles Payet
  • Marie-Josée Rivière
  • Camille Lafosse
  • Laurence Hoarau
Gérard Clain
Gérard Clain (2 élus) Deux bras, un coeur, en action ! 		468 13,19%
  • Gérard Clain
  • Catherine Coulombel
Participation au scrutin Entre-Deux
Taux de participation 64,71%
Taux d'abstention 35,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 723

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bachil Valy
Bachil Valy (22 élus) Rassemblons nos forces, multiplions nos dynamiques pour l'entre-deux 		1 971 50,33%
  • Bachil Valy
  • Isabelle Grosset-Paris
  • Marc Erapa
  • Marie-Claire Riviere
  • Yves Maillot
  • Chantale Payet
  • Yannick Frontin
  • Ange Grondin-Legros
  • Sébastien Tholozan
  • Marie-Céline Lossy
  • Stéphane Payet
  • Marie Jeanne Guigues
  • Christian Martin
  • Sophie Roset
  • Paulin Babef
  • Nathalie Legros
  • Patrick Begue
  • Françoise Berrichon
  • Axel Bardil
  • Geneviève Belmas-Fortez
  • André Duprey
  • Nathalie Maillot
Gilles Payet
Gilles Payet (5 élus) Allon sauv l'entre deux 		1 337 34,14%
  • Gilles Payet
  • Marie-Josée Riviere
  • Sully Riviere
  • Véronique Lauret
  • Jean-Pierre Clain
Gilbert Techer
Gilbert Techer (1 élu) Reagir pour l'avenir de l'entre-deux 		305 7,78%
  • Gilbert Techer
Gérard Clain
Gérard Clain (1 élu) Plr entre-deux - un nouveau souffle créatif 		303 7,73%
  • Gérard Clain
Participation au scrutin Entre-Deux
Taux de participation 77,30%
Taux d'abstention 22,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,36%
Nombre de votants 4 052

Villes voisines d'Entre-Deux

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