Résultat de l'élection municipale 2026 à Entre-Deux : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Entre-Deux [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Entre-Deux sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Entre-Deux.
L'actu des élections municipales 2026 à Entre-Deux
13:45 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Entre-Deux
Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Entre-Deux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,60 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 56 070 € la même année. Une somme loin des 669 330 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Entre-Deux atteint désormais 39,14 % en 2024 (contre 26,20 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Entre-Deux s'est établi à environ 427 euros en 2024 (contre 392 € en 2020).
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Entre-Deux
L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Entre-Deux s'avère très révélatrice. Au soir du premier scrutin à l'époque, Bachil Valy (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 56,93% des suffrages. Derrière, Gilles Payet (Divers) a engrangé 29,86% des suffrages. Gérard Clain (Divers gauche) suivait, glanant 468 voix (13,19%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Entre-Deux, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Entre-Deux ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour établir qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des candidats à Entre-Deux. Il est important de noter que les 7 bureaux de vote de l'agglomération d'Entre-Deux ferment à 18 h. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Entre-Deux
|Tête de listeListe
|
Bachil Valy
Liste divers droite
L'ÂME CRÉOLE EN ACTION
|
|
Camille Clain
Liste divers droite
C'EST POSSIBLE !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bachil Valy (23 élus) Entre-deux horizon 2026
|2 019
|56,93%
|
|Gilles Payet (4 élus) Ensemble pour vous et avec vous
|1 059
|29,86%
|
|Gérard Clain (2 élus) Deux bras, un coeur, en action !
|468
|13,19%
|
|Participation au scrutin
|Entre-Deux
|Taux de participation
|64,71%
|Taux d'abstention
|35,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 723
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bachil Valy (22 élus) Rassemblons nos forces, multiplions nos dynamiques pour l'entre-deux
|1 971
|50,33%
|
|Gilles Payet (5 élus) Allon sauv l'entre deux
|1 337
|34,14%
|
|Gilbert Techer (1 élu) Reagir pour l'avenir de l'entre-deux
|305
|7,78%
|
|Gérard Clain (1 élu) Plr entre-deux - un nouveau souffle créatif
|303
|7,73%
|
|Participation au scrutin
|Entre-Deux
|Taux de participation
|77,30%
|Taux d'abstention
|22,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,36%
|Nombre de votants
|4 052
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