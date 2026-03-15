Résultat municipale 2026 à Entre-Deux (97414) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Entre-Deux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Entre-Deux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Entre-Deux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille CLAIN
Camille CLAIN (22 élus) C'EST POSSIBLE ! 		2 292 52,10%
  • Camille CLAIN
  • Garry RIVIERE
  • Mathilde HOARAU
  • Christophe PASQUET
  • Catherine COULOMBEL
  • Marc André HOARAU
  • Mymose PAYET
  • Dominique GONTHIER
  • Aurélie GRONDIN
  • Patrice TURPIN
  • Magalie OUAHNICH
  • Serge HOARAU
  • Chloé D'EURVEILHER
  • Alix TURPIN
  • Véronique RIVIERE
  • Frédéric ARMOUET
  • Marie-Thérèse CLAIN
  • Stéphane PAYET
  • Mélissa BEAUPAGE
  • Nicolas ROBERT
  • Anne DELAPLACE
  • Rouan LEGROS
Bachil VALY
Bachil VALY (7 élus) L'ÂME CRÉOLE EN ACTION 		2 107 47,90%
  • Bachil VALY
  • Maeva Marie ACENSI
  • Patrick BEGUE
  • Kaimie GARDEBIEN
  • Jean Daniel AMONY
  • Isabelle DE CHANTILLY
  • Thierry CLAIN
Participation au scrutin Entre-Deux
Taux de participation 71,60%
Taux d'abstention 28,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 4 496

Source : ministère de l’Intérieur

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