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19:21 - Les défis socio-économiques d'Entre-Deux et leurs implications électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques d'Entre-Deux déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les municipales. Dans la ville, 20,52% des résidents sont des enfants, et 6,30% ont 75 ans et plus. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 120 €/mois peut être caractéristique d'une pression financière sur les foyers. Le nombre de familles monoparentales (27,23%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (19,03%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Entre-Deux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,45% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Le RN monte-t-il à Entre-Deux ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des élections municipales à Entre-Deux il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 30,71% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron sur le plan local avec 65,86% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 12,56% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Entre-Deux comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 40,66% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,35% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 51,05% le dimanche suivant, offrant un siège à l'Assemblée à Joseph Riviere.

16:58 - Entre-Deux : 64,71 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 64,71 % à Entre-Deux lors des municipales de 2020, largement au-dessus des 44,7 % nationaux alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les électeurs votent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été mesuré à 65,91 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 46,39 % au premier tour en 2022 à 51,40 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 30,71 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée où la participation peine à décoller par rapport aux moyennes françaises. En marge de cette élection municipale, la valeur de la participation jouera en tout cas sur les résultats d'Entre-Deux.

15:59 - Entre-Deux : retour sur les derniers scrutins en date À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les électeurs d'Entre-Deux avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 40,66% des inscrits. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Entre-Deux plébiscitaient ensuite Joseph Riviere (Rassemblement National) avec 35,35% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Joseph Riviere culminant à 51,05% des voix localement. La situation politique d'Entre-Deux a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Entre-Deux : rappel des résultats de la dernière présidentielle en date Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Entre-Deux accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 36,25%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 30,71%. Lors de la finale de l'élection à Entre-Deux, les électeurs accordaient 65,86% pour Marine Le Pen, contre 34,14% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Entre-Deux plébiscitaient Bachil Valy (Ensemble !) avec 36,46% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Nathalie Bassire (Divers droite) en première position avec 100,00% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale stable à Entre-Deux Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Entre-Deux, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,60 % en 2024 (année des dernières données), générant une recette de 56 070 € la même année. Une somme loin des 669 330 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Entre-Deux atteint désormais 39,14 % en 2024 (contre 26,20 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le produit fiscal par ménage à Entre-Deux s'est établi à environ 427 euros en 2024 (contre 392 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Entre-Deux L'analyse des résultats des élections municipales de 2020 à Entre-Deux s'avère très révélatrice. Au soir du premier scrutin à l'époque, Bachil Valy (Divers droite) a imposé son rythme en totalisant 56,93% des suffrages. Derrière, Gilles Payet (Divers) a engrangé 29,86% des suffrages. Gérard Clain (Divers gauche) suivait, glanant 468 voix (13,19%). Cette victoire au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette municipale 2026 à Entre-Deux, cet équilibre a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp minoritaire devra récolter bien plus de bulletins, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.