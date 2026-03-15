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19:20 - Entrelacs : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux La composition démographique et la situation socio-économique d'Entrelacs façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les municipales. Dans l'agglomération, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 30,13% ont 60 ans et plus. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2 578 € par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 3624 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,38%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,17%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Entrelacs mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,34% des résidents titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN en position de force à Entrelacs pour la municipale 2026 Le parti d'extrême droite était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Entrelacs il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 27,00% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 46,25% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 22,72% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop décevant, à Entrelacs comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 35,67% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 41,05% pour un ticket alliant une partie de la droite républicaine avec le RN. Il terminera avec 47,57% lors du vote final.

16:58 - Aux dernières municipales, 54,67 % d'abstention à Entrelacs L'abstention s'élevait à 54,67 % à Entrelacs pour le premier tour des élections il y a six ans, un score dans la norme alors que le scrutin se déroulait en pleine pandémie de Covid. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 21,64 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 46,67 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 30,51 % au premier tour, contre 54,45 % en 2022. En regardant l'ensemble, les données esquissent une zone où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises. Cette donnée à Entrelacs constituera en tout cas un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Comment a voté Entrelacs lors de la dernière année électorale ? Le contexte politique d'Entrelacs a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Les Européennes du printemps 2024 à Entrelacs avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,67%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,90% des votes. Les élections des députés à Entrelacs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Typhanie Degois (Union de l'extrême droite) en pole position avec 41,05% au premier tour, devant Marina Ferrari (Ensemble !) avec 32,48%. C'est néanmoins Marina Ferrari (Ensemble !) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 52,43% des suffrages exprimés.

14:57 - Quels étaient les résultats locaux d'Entrelacs il y a 4 ans ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Entrelacs s'inscrit comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Entrelacs accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 27,82%, devançant ainsi Marine Le Pen crédité de 27,00%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en offrant 53,75% pour Emmanuel Macron, contre 46,25% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Entrelacs plébiscitaient Marina Ferrari (Ensemble !) avec 25,03% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,17%.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les données d'Entrelacs Si l'on regarde de près la fiscalité d'Entrelacs, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,79 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 88 900 €. Une somme bien en-dessous des 889 690 € engrangés en 2020. Rappelons qu'elle a été abolie pour les résidences principales le 1er janvier 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron diminuant fortement son produit et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Entrelacs a évolué pour se fixer à près de 36,78 % en 2024 (contre 25,36 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Entrelacs s'est chiffrée à environ 876 euros en 2024 (contre 791 € en 2020).

11:59 - La liste Divers droite en tête à Entrelacs lors des dernières élections Les résultats des précédentes municipales à Entrelacs ont fourni un constat instructif sur l'échiquier politique local. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Jean François Braissand (Divers droite) a pris la première place en récoltant 59,57% des bulletins. À ses trousses, Dominique Sardet (Divers droite) a recueilli 26,66% des voix. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Sebastien Pignier-Tracol (Divers centre), s'adjugeant 293 voix (13,75%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Entrelacs, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche un défi herculéen, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.