Résultat municipale 2026 à Entrelacs (73410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Entrelacs a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Entrelacs, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Entrelacs [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François BRAISSAND
Jean-François BRAISSAND (26 élus) ENSEMBLE POUR ENTRELACS 2026 		1 681 56,00%
  • Jean-François BRAISSAND
  • Gaëlle GERBELOT
  • Gérard GROS-JEAN
  • Sandrine EXERTIER
  • Christophe DERIPPE
  • Pascale ROUSSEAU
  • Jean-Marc GUIGUE
  • Gaëlle JANIN-CHEMINOT
  • Pierre BERLIOZ
  • Orphélie DUBOIS
  • André VERDU
  • Françoise BAIZET-BOYRIES
  • Gérard LEGER
  • Nadia PORCHERON
  • Xavier BARRAUD
  • Joëlle PRIMOT
  • Franck MELQUIOT
  • Laurence DUPESSEY
  • Benjamin PUGET
  • Rebecca PEGAZ-TOQUET
  • Eric DURET
  • Dominique CHASSY
  • Marc TRAMOY
  • Evelyne VITTET
  • Rémy ROGEAT
  • Sonia FOSSORIER
Nathalie SCHMITT
Nathalie SCHMITT (7 élus) ENTRELACS ET VOUS 		1 321 44,00%
  • Nathalie SCHMITT
  • Christian ANDRE
  • Catherine FILLARD
  • Jean-Michel ROBERGEON
  • Laurence DAGAND
  • Nicolas DARVE
  • Catherine FRANCOZ
Participation au scrutin Entrelacs
Taux de participation 58,69%
Taux d'abstention 41,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 3 123

Source : ministère de l’Intérieur

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