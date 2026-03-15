Résultat de l'élection municipale 2026 à Épernay : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Épernay [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Épernay sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épernay.
L'actu des élections municipales 2026 à Épernay
13:09 - Franck Leroy vainqueur des dernières municipales à Épernay
Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Épernay ? Au soir du premier tour, Franck Leroy (Divers centre) a raflé la première place en recueillant 2 479 suffrages (61,02%). Dans la position du principal opposant, Jean-Paul Angers (Divers gauche) a obtenu 882 suffrages en sa faveur (21,71%). Cindy Demange (Rassemblement National) suivait, obtenant 589 bulletins (14,50%). Cette victoire au premier tour du candidat Divers centre a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Épernay, cet équilibre pose les bases. Face à ce succès éclatant, le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Épernay
Pour voter, les votants de la ville sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 18 bureaux de vote d'Épernay. Ce dimanche 15 mars, les électeurs d'Épernay sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les années à venir. En 2020, la crise du coronavirus avait entraîné le report du 2nd tour. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Épernay est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épernay
|Tête de listeListe
|
Hélène Perrein
Liste du Parti communiste français
Epernay meilleur et solidaire
|
|
Eric Laurency
Liste d'union à l'extrême-droite
ÉPERNAY DEMAIN
|
|
Antoine Humbert
Liste divers gauche
Nouvel élan
|
|
Christine Mazy
Liste divers droite
"Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !"
|
|
Valérie Giscloux
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Leroy (29 élus) Avec franck leroy, tous engagés pour epernay
|2 479
|61,02%
|
|Jean-Paul Angers (4 élus) Epernay en commun
|882
|21,71%
|
|Cindy Demange (2 élus) Ensemble pour le renouveau d'epernay
|589
|14,50%
|
|Laurence D'albaret Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs
|112
|2,75%
|Participation au scrutin
|Épernay
|Taux de participation
|28,05%
|Taux d'abstention
|71,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 178
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Leroy (28 élus) Avec franck leroy, notre priorite : epernay !
|3 977
|56,54%
|
|Sébastien Durançois (3 élus) Epernay bleu marine
|1 276
|18,14%
|
|Jean Paul Angers (3 élus) Epernay-avenir
|1 204
|17,11%
|
|Marc Lefèvre (1 élu) Agir autrement pour epernay
|576
|8,18%
|
|Participation au scrutin
|Épernay
|Taux de participation
|48,15%
|Taux d'abstention
|51,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,84%
|Nombre de votants
|7 314
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Leroy Avec franck leroy, notre priorite : epernay !
|3 507
|48,22%
|Sébastien Durançois Epernay bleu marine
|1 011
|13,90%
|Jean Paul Angers Epernay-avenir
|895
|12,30%
|Marc Lefèvre Agir autrement pour epernay
|733
|10,07%
|Jérémie Thévenin Un projet, une alternative pour les sparnaciens
|577
|7,93%
|Alain Lairé Epernay enfin !
|549
|7,54%
|Participation au scrutin
|Épernay
|Taux de participation
|49,67%
|Taux d'abstention
|50,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,63%
|Nombre de votants
|7 546
Villes voisines d'Épernay
- Épernay (51200)
- Ecole primaire à Épernay
- Maternités à Épernay
- Crèches et garderies à Épernay
- Classement des collèges à Épernay
- Salaires à Épernay
- Impôts à Épernay
- Dette et budget d'Épernay
- Climat et historique météo d'Épernay
- Accidents à Épernay
- Délinquance à Épernay
- Inondations à Épernay
- Nombre de médecins à Épernay
- Pollution à Épernay
- Entreprises à Épernay
- Prix immobilier à Épernay