Résultat de l'élection municipale 2026 à Épernay : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épernay

Tête de listeListe
Hélène Perrein
Hélène Perrein Liste du Parti communiste français
Epernay meilleur et solidaire
  • Hélène Perrein
  • William Richard
  • Sarah Déplanque
  • Sékou Diallo
  • Janan Dündogdu
  • David Chenal
  • Stéphanie Lafitte
  • Pablo Gréfils
  • Ophélie Mergem
  • Lahsen Nadri
  • Karine Langlet
  • Amidou Savadogo
  • Baya Ziatni
  • Mathéo Dupuis
  • Véronique Cousin
  • Cédric Monin
  • Suzanne Charpentier
  • Okan Dikmen
  • Tiffany Gadret
  • Dominique Dubois
  • Annick Bruyot
  • Anas Hammoudi
  • Gisèle Loth
  • Francis Millet
  • Renée Anché
  • Allan Ploix
  • Laëtitia Balourdet
  • Dominique de Oliveira
  • Lydie Agnès
  • Dominique Gratien
  • Mélissa Deplanque
  • Jean Pierre Langlet
  • Chantal Sportiello
  • Yannick Gréfils
  • Danielle Rousseau
  • Hakan Utkan
  • Viviane Saint Albin
Eric Laurency
Eric Laurency Liste d'union à l'extrême-droite
ÉPERNAY DEMAIN
  • Eric Laurency
  • Cindy Demange
  • Maxime Michelet
  • Hanane Badouh
  • Thomas Leconte
  • Marjolaine Serror
  • Luc Thiebaux
  • Pauline Ferreira
  • Ghalem Chenneh
  • Céline Bucquet
  • Sébastien Durançois
  • Chantal Crémont
  • Yusuf Erdogan
  • Sandrine Martin
  • Camille Batut
  • Stéphanie Sabau
  • Mathieu Agnès
  • Tatiana Lobyntseva
  • Christophe Douillot
  • Virginie Delebecque
  • Emile Ravillion
  • Nathalie Beck
  • Maxence Desruets
  • Jennifer Véry
  • Kévin Leroy
  • Sarah Michel
  • Xavier Herblot
  • Coralie Landragin
  • Yannick Steck
  • Nadia Chaboche
  • Vincent Hubert
  • Lilou Claise
  • Hervé Jouart
  • Nelly Agnès
  • Alain Quencez
Antoine Humbert
Antoine Humbert Liste divers gauche
Nouvel élan
  • Antoine Humbert
  • Georgette Otreb
  • Claude Ravaux
  • Marlène Jerome Moroy
  • Alexis Costa
  • Nabila Aoudia
  • Olivier Cottin
  • Delphine Humbert
  • Jean-Yves Lefort
  • Alima Cissakho
  • Axel Petit
  • Yamina Cremont
  • Patrice Podvin
  • Catherine Petitpas
  • Raphaël Mazoyer
  • Andréane Lebarbier
  • Jean-Marie Nawrot
  • Patricia Letiche
  • José Jurado
  • Alima Dorbane
  • Bastien Durel
  • Marie-Noëlle Petit
  • Gérald Chapput
  • Lucie Houlmont
  • Emmanuel Auproux
  • Erika Jacquier
  • Gilbert Boulhaut
  • Madeleine Melin
  • Roland Collin
  • Laïla G'Mili Goulouh
  • Jean-Paul Bernardy
  • Nathalie Barrak
  • Denis Tomaszewski
  • Rayen Ghelbi
  • Michel Jouglet
  • Cynthia Allart
Christine Mazy
Christine Mazy Liste divers droite
"Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !"
  • Christine Mazy
  • Benoît Moittié
  • Frédérique Petit
  • Jonathan Rodrigues
  • Sophie Herscher-Bousseau
  • Franck Leroy
  • Lucile Proy-Goulard
  • Youri Philip
  • Candie Lheureux
  • Laurent Kirchmeyer
  • Nathalie Houssack
  • Joachim Verdier
  • Nicole Lesage
  • Nicolas Colin
  • Astrid Tusseau
  • Ahmed Hmam
  • Isabelle Crespo
  • Mathieu Pourille
  • Nathalie Wackers
  • Jacques Fromm
  • Anne Briet
  • Rémi Grand
  • Ana Vilmain
  • Damien Godiet
  • Abida Charif
  • André-Florian Clarenne
  • Sandrine Charlemagne
  • Guillaume Boadé
  • Pauline Ravel
  • Manuel Bureau
  • Roxane de Varine
  • Benjamin Dagot
  • Marie-Christine Nicaise
  • Louis Gavroy-Duterme
  • Catherine Crozat
Valérie Giscloux
Valérie Giscloux Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Valérie Giscloux
  • Eric Montalant
  • Laurence Dalbaret
  • Cyril Rodrique
  • Natacha Leroy-Ducardonnoy
  • François Follereau
  • Suzy Charrier
  • Jean-François Lainez
  • Brenda Villageois
  • Abdelghafeur Driouch
  • Camille Brochot
  • Michel Lecoq
  • Frédérique Galley
  • Gia-Toan Hoang
  • Sandrine Grosjean
  • Farid Ben Amar
  • Corinne Havez
  • Jean-Marc Carlier
  • Marion Coupain
  • Ghazoini Hamraoui
  • Emilie Michelot
  • Auguste Martial Avii Samba
  • Adélaïde Hoang
  • Yvan Brosius
  • Maria Pinheiro
  • Rudy Gérand
  • Leïla Dif
  • Marc Rodrique
  • Sonia Gisselmann
  • Kevin Chretien
  • Bernadette Hochet
  • Franck Rabilier
  • Dominique Carlier
  • Maxime Marié
  • Yolaine Cerson
  • Yohan Garcia
  • Elisa Grilli

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Leroy
Franck Leroy (29 élus) Avec franck leroy, tous engagés pour epernay 		2 479 61,02%
  • Franck Leroy
  • Christine Mazy
  • Benoît Moittié
  • Sophie Herscher-Bousseau
  • Jonathan Rodrigues
  • Candie Lheureux
  • Mathieu Pourille
  • Catherine Crozat
  • Luc Scherrer
  • Nicole Lesage
  • Joachim Verdier
  • Roxane De Varine
  • Youri Philip
  • Marie-Claire Bilbor
  • Ahmed Hmam
  • Astrid Tusseau
  • Pierre Marandon
  • Nathalie Wackers
  • Jacques Fromm
  • Abida Charif
  • Moustapha Karim
  • Pascale Marniquet
  • Damien Godiet
  • Denise Marty
  • Rémi Grand
  • Nathalie Houssack
  • Edouard Abon
  • Ana Manuela Vilmain
  • Jean-Michel Llorca
Jean-Paul Angers
Jean-Paul Angers (4 élus) Epernay en commun 		882 21,71%
  • Jean-Paul Angers
  • Sarah Déplanque
  • Antoine Humbert
  • Hélène Perrein
Cindy Demange
Cindy Demange (2 élus) Ensemble pour le renouveau d'epernay 		589 14,50%
  • Cindy Demange
  • Romain Tissier
Laurence D'albaret
Laurence D'albaret Lutte ouvrière - faire entendre le camp des travailleurs 		112 2,75%
Participation au scrutin Épernay
Taux de participation 28,05%
Taux d'abstention 71,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 178

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Leroy
Franck Leroy (28 élus) Avec franck leroy, notre priorite : epernay ! 		3 977 56,54%
  • Franck Leroy
  • Annie Loyaux
  • Benoît Moittie
  • Marie-Claire Bilbor
  • Pierre Marandon
  • Aline Triolet
  • Christian Demongin
  • Magali Carbonnelle
  • Rémi Grand
  • Candie Lheureux
  • Damien Godiet
  • Nicole Lesage
  • Jacques Fromm
  • Pascale Marniquet
  • Jonathan Rodrigues
  • Anne-Marie Legras
  • Claude Marechal
  • Abida Charif
  • Daniel Maire
  • Christine Mazy
  • Jean-Michel Llorca
  • Astrid Tusseau
  • Joachim Verdier
  • Hélène Devilliers
  • Michel Brixy
  • Mauricette Hagnus
  • Edouard Abon
  • Catherine Crozat
Sébastien Durançois
Sébastien Durançois (3 élus) Epernay bleu marine 		1 276 18,14%
  • Sébastien Durançois
  • Chantal Clement
  • Dominique Klein
Jean Paul Angers
Jean Paul Angers (3 élus) Epernay-avenir 		1 204 17,11%
  • Jean Paul Angers
  • Hélène Perrein
  • William Richard
Marc Lefèvre
Marc Lefèvre (1 élu) Agir autrement pour epernay 		576 8,18%
  • Marc Lefèvre
Participation au scrutin Épernay
Taux de participation 48,15%
Taux d'abstention 51,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,84%
Nombre de votants 7 314

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Leroy
Franck Leroy Avec franck leroy, notre priorite : epernay ! 		3 507 48,22%
Sébastien Durançois
Sébastien Durançois Epernay bleu marine 		1 011 13,90%
Jean Paul Angers
Jean Paul Angers Epernay-avenir 		895 12,30%
Marc Lefèvre
Marc Lefèvre Agir autrement pour epernay 		733 10,07%
Jérémie Thévenin
Jérémie Thévenin Un projet, une alternative pour les sparnaciens 		577 7,93%
Alain Lairé
Alain Lairé Epernay enfin ! 		549 7,54%
Participation au scrutin Épernay
Taux de participation 49,67%
Taux d'abstention 50,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,63%
Nombre de votants 7 546

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