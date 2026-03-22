Résultat de l'élection municipale 2026 à Épernay : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Épernay [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Épernay sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épernay.
L'actu des élections municipales 2026 à Épernay
11:49 - Un premier constat à Épernay avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Épernay, c'est Christine Mazy (Divers droite) qui s'est arrogée la première place en rassemblant 40,79 % des votes. Derrière, Eric Laurency a obtenu la seconde place avec 31,02 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 19,01 %, Antoine Humbert, étiqueté Divers gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Hélène Perrein, avec la nuance Parti communiste français, a terminé avec 7,05 % des voix, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance. Du côté de la mobilisation à Épernay, l'élection a vu 44,61 % des inscrits se déplacer, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épernay
Le deuxième tour des élections municipales à Épernay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eric Laurency
Liste d'union à l'extrême-droite
ÉPERNAY DEMAIN
|
|
Antoine Humbert
Liste divers gauche
Nouvel élan
|
|
Christine Mazy
Liste divers droite
"Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épernay
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christine MAZY (Ballotage) "Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !"
|2 470
|40,79%
|Eric LAURENCY (Ballotage) ÉPERNAY DEMAIN
|1 878
|31,02%
|Antoine HUMBERT (Ballotage) Nouvel élan
|1 151
|19,01%
|Hélène PERREIN Epernay meilleur et solidaire
|427
|7,05%
|Valérie GISCLOUX LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|129
|2,13%
|Participation au scrutin
|Épernay
|Taux de participation
|44,61%
|Taux d'abstention
|55,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 255
Source : ministère de l’Intérieur
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