Résultat de l'élection municipale 2026 à Épernay : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épernay

Le deuxième tour des élections municipales à Épernay a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eric Laurency
Eric Laurency Liste d'union à l'extrême-droite
ÉPERNAY DEMAIN
  • Eric Laurency
  • Cindy Demange
  • Maxime Michelet
  • Hanane Badouh
  • Thomas Leconte
  • Marjolaine Serror
  • Luc Thiebaux
  • Pauline Ferreira
  • Ghalem Chenneh
  • Céline Bucquet
  • Sébastien Durançois
  • Chantal Crémont
  • Yusuf Erdogan
  • Sandrine Martin
  • Camille Batut
  • Stéphanie Sabau
  • Mathieu Agnès
  • Tatiana Lobyntseva
  • Christophe Douillot
  • Virginie Delebecque
  • Emile Ravillion
  • Nathalie Beck
  • Maxence Desruets
  • Jennifer Véry
  • Kévin Leroy
  • Sarah Michel
  • Xavier Herblot
  • Coralie Landragin
  • Yannick Steck
  • Nadia Chaboche
  • Vincent Hubert
  • Lilou Claise
  • Hervé Jouart
  • Nelly Agnès
  • Alain Quencez
Antoine Humbert
Antoine Humbert Liste divers gauche
Nouvel élan
  • Antoine Humbert
  • Georgette Otreb
  • Claude Ravaux
  • Marlène Jerome Moroy
  • Alexis Costa
  • Nabila Aoudia
  • Olivier Cottin
  • Delphine Humbert
  • Jean-Yves Lefort
  • Alima Cissakho
  • Axel Petit
  • Yamina Cremont
  • Patrice Podvin
  • Catherine Petitpas
  • Raphaël Mazoyer
  • Andréane Lebarbier
  • Jean-Marie Nawrot
  • Patricia Letiche
  • José Jurado
  • Alima Dorbane
  • Bastien Durel
  • Marie-Noëlle Petit
  • Gérald Chapput
  • Lucie Houlmont
  • Emmanuel Auproux
  • Erika Jacquier
  • Gilbert Boulhaut
  • Madeleine Melin
  • Roland Collin
  • Laïla G'Mili Goulouh
  • Jean-Paul Bernardy
  • Nathalie Barrak
  • Denis Tomaszewski
  • Rayen Ghelbi
  • Michel Jouglet
  • Cynthia Allart
Christine Mazy
Christine Mazy Liste divers droite
"Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !"
  • Christine Mazy
  • Benoît Moittié
  • Frédérique Petit
  • Jonathan Rodrigues
  • Sophie Herscher-Bousseau
  • Franck Leroy
  • Lucile Proy-Goulard
  • Youri Philip
  • Candie Lheureux
  • Laurent Kirchmeyer
  • Nathalie Houssack
  • Joachim Verdier
  • Nicole Lesage
  • Nicolas Colin
  • Astrid Tusseau
  • Ahmed Hmam
  • Isabelle Crespo
  • Mathieu Pourille
  • Nathalie Wackers
  • Jacques Fromm
  • Anne Briet
  • Rémi Grand
  • Ana Vilmain
  • Damien Godiet
  • Abida Charif
  • André-Florian Clarenne
  • Sandrine Charlemagne
  • Guillaume Boadé
  • Pauline Ravel
  • Manuel Bureau
  • Roxane de Varine
  • Benjamin Dagot
  • Marie-Christine Nicaise
  • Louis Gavroy-Duterme
  • Catherine Crozat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épernay

Tête de listeListe Voix % des voix
Christine MAZY
Christine MAZY (Ballotage) "Avec Christine Mazy, les Sparnaciens au coeur de notre projet !" 		2 470 40,79%
Eric LAURENCY
Eric LAURENCY (Ballotage) ÉPERNAY DEMAIN 		1 878 31,02%
Antoine HUMBERT
Antoine HUMBERT (Ballotage) Nouvel élan 		1 151 19,01%
Hélène PERREIN
Hélène PERREIN Epernay meilleur et solidaire 		427 7,05%
Valérie GISCLOUX
Valérie GISCLOUX LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		129 2,13%
Participation au scrutin Épernay
Taux de participation 44,61%
Taux d'abstention 55,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 255

Source : ministère de l’Intérieur

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