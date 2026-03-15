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19:20 - Élections municipales à Épinac : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville d'Épinac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des élections municipales. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 28% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 13,75%. Un salaire moyen mensuel net de 2 059 € par mois montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1055 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (19,53%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,42%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Épinac mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,86% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

17:57 - Le RN à Épinac : quelle place aux municipales ? Le parti à la flamme n'avait pas concouru à la dernière bataille municipale à Épinac il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen recueillait 37,49% des voix lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 63,57% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 33,89% au parti lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le Rassemblement national sécurisait 58,54% des voix de la municipalité. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 51,43% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier tour, un résultat de 55,40% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 62,61% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Aurélien Dutremble.

16:58 - Une participation de 52,94 % à Épinac aux dernières municipales Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 52,94 % à Épinac lors des municipales de 2020, un cran au-dessus des 44,7 % observés dans le pays alors que l'épidémie de Covid bousculait l'événement. La présidentielle de 2022 a par la suite enregistré une participation très différente, s'élevant à 71,16 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait quant à lui rassemblé 49,44 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 62,80 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 43,69 % des inscrits. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée par rapport au reste du pays. Dans le cadre de ces municipales à Épinac, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Comment Épinac a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Les élections européennes du printemps 2024 à Épinac avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (51,43%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,21% des suffrages. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Aurélien Dutremble (Rassemblement National) en tête du peloton avec 55,40% au premier tour, devant Rémy Rebeyrotte (Ensemble !) avec 21,41%. Le second round n'a pas changé grand chose, Aurélien Dutremble culminant à 62,61% des voix dans la localité.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Épinac ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Épinac choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 37,49% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 20,14%. Le second tour n'a fait que confirmer cette entrée en matière en livrant 63,57% pour Marine Le Pen, contre 36,43% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Épinac soutenaient en priorité Sandrine Baroin (RN) avec 33,89% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,54%. Globalement, ce paysage électoral fait de Épinac un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Épinac À Épinac, où la fiscalité locale a connu une augmentation entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 18,40 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 91 300 euros environ la même année, loin des quelque 440 300 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une ressource secondaire, justifiant cette baisse drastique de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Épinac a évolué pour se fixer à 45,27 % en 2024 (contre 22,07 % en 2020). Précisons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Épinac s'est établi à environ 806 euros en 2024 (contre 665 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Épinac Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Épinac. Lors de la première manche de ce scrutin, Jean-François Nicolas a coiffé ses adversaires au poteau en récoltant 455 bulletins (51,70%). Deuxième, Jean Michel Prevotat a engrangé 425 bulletins valides (48,29%). Ce succès d'emblée a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Épinac, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. La tâche s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire retentissante, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.