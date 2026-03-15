Résultat municipale 2026 à Épinac (71360) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épinac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épinac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François NICOLAS
Jean-François NICOLAS (16 élus) Epinac unis pour demain 		539 60,16%
  • Jean-François NICOLAS
  • Marie VOURIOT THUZET
  • Edouard GROSBOIS
  • Helen BILLIARD
  • Eric MERLIN
  • Micheline DUPREY
  • Raphaël GALOSEAU
  • Marjorie PILLOT
  • Frédéric GUIDOU
  • Sonia RABIAN GALLOPIN
  • Benoit ABADIE
  • Emmanuelle GENDRE
  • Michel BAUDET
  • Elisa LEVEL
  • Antoine MECHERGHUI-TAUPENOT
  • Emmanuelle GILLOT
France ROBERT
France ROBERT (3 élus) Votre choix pour Epinac 		357 39,84%
  • France ROBERT
  • Alain DUTHÉ
  • Natacha ROSSI-COTELLA
Participation au scrutin Épinac
Taux de participation 56,09%
Taux d'abstention 43,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,22%
Nombre de votants 962

Source : ministère de l’Intérieur

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