Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Épinal sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinal.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinal
13:09 - Une majorité Divers droite issue des résultats des élections municipales de 2020 à Épinal
Il peut se révéler intéressant d'examiner les scores des dernières élections municipales à Épinal. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Nardin (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 37,90% des suffrages. Sur la seconde marche, Benoît Jourdain (Divers droite) a rassemblé 2 011 bulletins valides (25,82%). Un retard notable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Patrick Nardin l'a finalement emporté avec 3 923 bulletins (48,14%), face à Benoît Jourdain rassemblant 3 188 électeurs (39,12%) et Fabrice Pisias avec 1 038 suffrages (12,73%). La logique du premier tour s'est confirmée, la marge se creusant nettement pour aboutir à une victoire très nette. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Benoît Jourdain a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 177 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers droite a certainement tiré parti des voix des listes éliminées.
09:57 - Tenez-vous informé sur les municipales à Épinal
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui concernent leur ville. À Épinal et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui sera élu après Patrick Nardin (Divers droite), qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Ci-dessous, il est possible de consulter la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Épinal. A noter que les 24 bureaux de vote de la ville d'Épinal ferment leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Épinal dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinal
|Tête de listeListe
|
Daniela Amiunes
Liste d'union à gauche
EPINAL EN PARTAGE
|
|
Lucas Savoy
Liste d'extrême-gauche
L'ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS, PAS POUR LA GUERRE
|
|
Pierre François
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR EPINAL
|
|
Benoît Jourdain
Liste divers droite
CHANGER POUR VOUS
|
|
Patrick Nardin
Liste divers droite
PASSIONNÉMENT ÉPINAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Nardin (29 élus) Epinal à votre image
|3 923
|48,14%
|
|Benoît Jourdain (8 élus) Epinal 2020
|3 188
|39,12%
|
|Fabrice Pisias (2 élus) Epinal ouverte sur l'avenir
|1 038
|12,73%
|
|Participation au scrutin
|Épinal
|Taux de participation
|39,20%
|Taux d'abstention
|60,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 368
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick Nardin Epinal à votre image
|2 952
|37,90%
|Benoît Jourdain Epinal 2020
|2 011
|25,82%
|Christophe Petit Epinal ensemble
|1 086
|13,94%
|Fabrice Pisias Epinal ouverte sur l'avenir
|892
|11,45%
|Raphaël Laizeau Epinal pour le climat
|365
|4,68%
|Pierre François Rassemblement spinalien
|364
|4,67%
|Pierre-Jean Robinot Epinal, une ville plus juste, plus sûre, plus connectée
|118
|1,51%
|Participation au scrutin
|Épinal
|Taux de participation
|37,75%
|Taux d'abstention
|62,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 067
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Heinrich (32 élus) Epinal passionnement
|6 874
|58,55%
|
|Jean-Pierre Moinaux (3 élus) Epinal avec vous
|1 924
|16,38%
|
|Pierre-Jean Robinot (3 élus) Epinal bleu marine
|1 761
|15,00%
|
|Jean-Claude Lacour (1 élu) Epinal, l'humain d'abord
|652
|5,55%
|
|Adam Ouadah Ensemble faisons vivre epinal
|529
|4,50%
|Participation au scrutin
|Épinal
|Taux de participation
|56,49%
|Taux d'abstention
|43,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,13%
|Nombre de votants
|12 119
Villes voisines d'Épinal
- Épinal (88000)
- Ecole primaire à Épinal
- Maternités à Épinal
- Crèches et garderies à Épinal
- Classement des collèges à Épinal
- Salaires à Épinal
- Impôts à Épinal
- Dette et budget d'Épinal
- Climat et historique météo d'Épinal
- Accidents à Épinal
- Délinquance à Épinal
- Inondations à Épinal
- Nombre de médecins à Épinal
- Pollution à Épinal
- Entreprises à Épinal
- Prix immobilier à Épinal