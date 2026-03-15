Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinal

Tête de listeListe
Daniela Amiunes
Daniela Amiunes Liste d'union à gauche
EPINAL EN PARTAGE
  • Daniela Amiunes
  • Téo Piaget
  • Louisiane Déréat
  • Stéphane Maimbourg
  • Martine Lafrogne
  • Antoine Deltour
  • Isabelle Lagneaux
  • Eric Balaud
  • Christine Papelier
  • Jean-Philippe Haeussler
  • Dominique Perrin
  • Olivier Barret
  • Sandrine Lacoffrette
  • Antoine Pfeiffer
  • Marie-Noelle Tessier
  • Denis Lagneaux
  • Louise Illes
  • Lionel Didier
  • Emilie Brunner
  • Vincent Zuanella
  • Anne-Marie Vichard
  • Michel Thomas
  • Sylvie Thiébaut
  • Richard Ring
  • Louise Cunault
  • Vincent Gehin
  • Nicole Bazin
  • Jules Boeuf
  • Anne-Laure Mouchette
  • Julien Mangeonjean
  • Marie-Lucile Noel
  • Antoine Cicolella
  • Fanny Laurent
  • Ousmane Toure
  • Nadège Soler
  • François Rivot
  • Odile Demeurie
  • Jean-Noël Delahaye
  • Stéphanie Thouvenin
Lucas Savoy
Lucas Savoy Liste d'extrême-gauche
L'ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS, PAS POUR LA GUERRE
  • Lucas Savoy
  • Priscilla Pierrat
  • Vincent Hnesh-Leroy
  • Tracy Marie Julienne
  • Samir El Bouri
  • Souad Bey
  • Anthony Voisinot
  • Amandine Thouvenot
  • Johnny Aubert
  • Ferielle Ramdane
  • Mathieu Marie-Julienne
  • Muriel Zabouri
  • Frantz-José Pierre Victor
  • Meryle Lamri
  • Eric Bartkowiak
  • Rebecca Dieudonné
  • Malo Sebille
  • Nathalie Durand
  • Olivier Harmand
  • Christelle Briot
  • Thierry Pribosek
  • Marie Hammerer
  • Johnny Moeckes
  • Regine Crochetet
  • Thierry Simonet
  • Elisabeth Pierre Victor
  • Michel Colin
  • Patricia Clemens
  • Philippe Paulus
  • Annie Blaise
  • Jean-Marie Marchal
  • Jacqueline Pierrel
  • Driss Hagari
  • Monique Galand
  • Jean-Michel Pierlet
  • Pascale Villiaume
  • Cédric Villiaume
  • Christine Bontems
  • Dominique Rudler
Pierre François
Pierre François Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR EPINAL
  • Pierre François
  • Sofia Chegar
  • Johan Girot
  • Marion Millot
  • Judycaël Bélomant
  • Ludivine Pereira
  • Nicolas Frosio
  • Maëva Verrier
  • Vincent Maigrot
  • Céline Thelliez
  • Clément Macel
  • Sandie Parisot
  • Didier Dubois
  • Nathalie Colus
  • Fabien Didier
  • Najate Boulesnane
  • Camille Lacuve
  • Fabienne Isella
  • Alain Blaudez
  • Sabrina Aujouannet
  • Ludovic Motuelle
  • Christelle Didier
  • Régis Durupt
  • Virginie Greniani
  • Jacques Moline
  • Céline Wechter
  • Marcel Tourdot
  • Annick Viard
  • Sébastien Mendoza-Ruiz
  • Valérie Martin
  • Brice Olry
  • Patricia Kipffer
  • Jonathan Ampin
  • Évelyne Tisserand
  • Anthony Launer
  • Sylvie Isella
  • Dominique Ohm
  • Pauline Fresse
  • Nicolas Verrier
  • Christelle Duroussaud
  • David Blachère
Benoît Jourdain
Benoît Jourdain Liste divers droite
CHANGER POUR VOUS
  • Benoît Jourdain
  • Faustine Amiot
  • Claude Nedelec
  • Isabelle Toussaint
  • Thomas Griffet
  • Sengul Ceyhan
  • Oscar Demange
  • Gypsie Vaccani
  • Michaël Hecht
  • Régine Bégel
  • Abdelah Boumaza
  • Anne-Gaëlle Philbert
  • Didier Gerard
  • Afafe Rafiki
  • Philippe Admant
  • Patricia Champagne
  • Michel Tiberi
  • Elisa Crema
  • Eric Closson
  • Catherine Maggi
  • Slim Hardial
  • Delphine Diot
  • Michel Hugues
  • Floriane Grandvallet
  • Yasar Yilmaz
  • Mélanie Bourgeois
  • Stéphane Gschwend
  • Karine Chenal
  • Christophe Martin
  • Laurence Georgeon
  • Vincent Sonrier
  • Clara Herpierre
  • Antoine Collino
  • Martine Mertz
  • Grégory Lagarde
  • Valérie Laporte
  • Franck Simon
  • Nathalie Gehin
  • Philippe Lément
Patrick Nardin
Patrick Nardin Liste divers droite
PASSIONNÉMENT ÉPINAL
  • Patrick Nardin
  • Ghislaine Jeandel-Jeanpierre
  • Kévin Guellaff
  • Vanessa Grewis
  • Frédéric Voirin
  • Alizée Thomas
  • Thibaut Sannier
  • Lydie Durand
  • Alain Vinciarelli
  • Fatima Bouaqlin
  • Marc Gueret
  • Noémie Bahoff-Prévot
  • Mustafa Ozcelik
  • Sandrine Masson Gremillet
  • Justin Fournier
  • Élisabeth Del Genini
  • Denis Harpin
  • Sylvie Aubertin Michel
  • Jean-Gabriel Fritsch
  • Abiba Cicolella Filali
  • Dominique Andrès
  • Caroline Drapp
  • Cyril Parmentelat
  • Lydie Adam
  • Antoine Labat
  • Sonia Corvino
  • Henri Mennecier
  • Emma Jean
  • Pascal Liénard
  • Catherine Genty
  • Adel Ben-Omrane
  • Joëlle Merger
  • Nicolas Braun
  • Marie-Christine Serieys
  • Aurélien Tanazacq
  • Julie Bédon
  • Jean-Jacques Croisille
  • Stéphanie Muller
  • Jacques Grasser
  • Martine François
  • Michel Heinrich

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Nardin
Patrick Nardin (29 élus) Epinal à votre image 		3 923 48,14%
  • Patrick Nardin
  • Ghislaine Jeandel-Jeanpierre
  • Philippe Remy
  • Elisabeth Lasseront
  • Michel Heinrich
  • Vanessa Grewis
  • Denis Harpin
  • Caroline Drapp
  • Dominique Andres
  • Julie Bedon
  • Kévin Guellaff
  • Martine François
  • Mustafa Ozcelik
  • Elisabeth Del Genini
  • Antoine Labat
  • Marie-Christine Serieys
  • Hervé Poirat
  • Nathalie Mougel
  • Alexandre Remy
  • Abiba Cicolella-Filali
  • Pascal Lienard
  • Stéphanie Muller
  • Jacques Grasser
  • Raphaëla Canteri
  • Nicolas Braun
  • Lydie Adam
  • Adel Ben-Omrane
  • Nathalie Parmentier
  • Jean-Jacques Croisille
Benoît Jourdain
Benoît Jourdain (8 élus) Epinal 2020 		3 188 39,12%
  • Benoît Jourdain
  • Régine Bégel
  • Christophe Petit
  • Afafe Rafiki
  • Jean Lachkar
  • Patricia Champagne
  • Stéphane Giuranna
  • Margot Smaïne
Fabrice Pisias
Fabrice Pisias (2 élus) Epinal ouverte sur l'avenir 		1 038 12,73%
  • Fabrice Pisias
  • Anne-Sophie Mangin
Participation au scrutin Épinal
Taux de participation 39,20%
Taux d'abstention 60,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 368

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick Nardin
Patrick Nardin Epinal à votre image 		2 952 37,90%
Benoît Jourdain
Benoît Jourdain Epinal 2020 		2 011 25,82%
Christophe Petit
Christophe Petit Epinal ensemble 		1 086 13,94%
Fabrice Pisias
Fabrice Pisias Epinal ouverte sur l'avenir 		892 11,45%
Raphaël Laizeau
Raphaël Laizeau Epinal pour le climat 		365 4,68%
Pierre François
Pierre François Rassemblement spinalien 		364 4,67%
Pierre-Jean Robinot
Pierre-Jean Robinot Epinal, une ville plus juste, plus sûre, plus connectée 		118 1,51%
Participation au scrutin Épinal
Taux de participation 37,75%
Taux d'abstention 62,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 067

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Heinrich
Michel Heinrich (32 élus) Epinal passionnement 		6 874 58,55%
  • Michel Heinrich
  • Elisabeth Del Genini
  • Christophe Petit
  • Ghislaine Jeandel-Ballongue
  • Patrick Nardin
  • Raphaëla Canteri
  • Dominique Andres
  • Marie-Christine Serieys
  • Benoit Jourdain
  • Anne Denninger
  • Jacques Grasser
  • Pascale Deau
  • Jean-Claude Moretton
  • Stéphanie Muller
  • Stéphane Viry
  • Michèle Dumontier
  • Jean-Claude Cravoisy
  • Marie-Christine Thiebaut
  • Guy Eymann
  • Afafe Rafiki
  • Nicolas Braun
  • Elodie Courtois
  • Adel Ben-Omrane
  • Lydie Adam
  • Daniel Valentin
  • Pierrette Picard
  • Pascal Lienard
  • Corinne Legros
  • Antoine Labat
  • Patricia Noel
  • Jean-Jacques Croisille
  • Valérie Francois
Jean-Pierre Moinaux
Jean-Pierre Moinaux (3 élus) Epinal avec vous 		1 924 16,38%
  • Jean-Pierre Moinaux
  • Marie-Claude Abel
  • Bernard Biname
Pierre-Jean Robinot
Pierre-Jean Robinot (3 élus) Epinal bleu marine 		1 761 15,00%
  • Pierre-Jean Robinot
  • Marie-Noëlle Castel
  • Arnaud Bouvier
Jean-Claude Lacour
Jean-Claude Lacour (1 élu) Epinal, l'humain d'abord 		652 5,55%
  • Jean-Claude Lacour
Adam Ouadah
Adam Ouadah Ensemble faisons vivre epinal 		529 4,50%
Participation au scrutin Épinal
Taux de participation 56,49%
Taux d'abstention 43,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,13%
Nombre de votants 12 119

Villes voisines d'Épinal

En savoir plus sur Épinal