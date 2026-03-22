Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Épinal [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales d'Épinal sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinal.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinal
11:50 - Quels étaient les résultats de la municipale à Épinal il y a une semaine ?
Pour le lancement des municipales à Épinal, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 48,77 % localement. Au terme de ce vote, c'est Patrick Nardin (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en récoltant 37,91 % des bulletins valides. Derrière, Benoît Jourdain (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 32,24 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Patrick Nardin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Daniela Amiunes (Union de la gauche) est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Plus en retrait, Pierre François, portant la nuance Rassemblement National, a obtenu 13,95 % des voix, ce qui pouvait lui permettre, sauf accord ou retrait, de se maintenir pour la suite du scrutin.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épinal
Le deuxième tour des élections municipales à Épinal a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Daniela Amiunes
Liste d'union à gauche
EPINAL EN PARTAGE
|
|
Pierre François
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR EPINAL
|
|
Benoît Jourdain
Liste divers droite
CHANGER POUR VOUS
|
|
Patrick Nardin
Liste divers droite
PASSIONNÉMENT ÉPINAL
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épinal
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick NARDIN (Ballotage) PASSIONNÉMENT ÉPINAL
|3 893
|37,91%
|Benoît JOURDAIN (Ballotage) CHANGER POUR VOUS
|3 310
|32,24%
|Daniela AMIUNES (Ballotage) EPINAL EN PARTAGE
|1 537
|14,97%
|Pierre FRANÇOIS (Ballotage) RASSEMBLER POUR EPINAL
|1 432
|13,95%
|Lucas SAVOY L'ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS, PAS POUR LA GUERRE
|96
|0,93%
|Participation au scrutin
|Épinal
|Taux de participation
|48,77%
|Taux d'abstention
|51,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|10 497
Source : ministère de l’Intérieur
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