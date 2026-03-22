Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 d'Épinal

Le deuxième tour des élections municipales à Épinal a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Daniela Amiunes
Daniela Amiunes Liste d'union à gauche
EPINAL EN PARTAGE
  • Daniela Amiunes
  • Téo Piaget
  • Louisiane Déréat
  • Stéphane Maimbourg
  • Martine Lafrogne
  • Antoine Deltour
  • Isabelle Lagneaux
  • Eric Balaud
  • Christine Papelier
  • Jean-Philippe Haeussler
  • Dominique Perrin
  • Olivier Barret
  • Sandrine Lacoffrette
  • Antoine Pfeiffer
  • Marie-Noelle Tessier
  • Denis Lagneaux
  • Louise Illes
  • Lionel Didier
  • Emilie Brunner
  • Vincent Zuanella
  • Anne-Marie Vichard
  • Michel Thomas
  • Sylvie Thiébaut
  • Richard Ring
  • Louise Cunault
  • Vincent Gehin
  • Nicole Bazin
  • Jules Boeuf
  • Anne-Laure Mouchette
  • Julien Mangeonjean
  • Marie-Lucile Noel
  • Antoine Cicolella
  • Fanny Laurent
  • Ousmane Toure
  • Nadège Soler
  • François Rivot
  • Odile Demeurie
  • Jean-Noël Delahaye
  • Stéphanie Thouvenin
Pierre François
Pierre François Liste du Rassemblement National
RASSEMBLER POUR EPINAL
  • Pierre François
  • Sofia Chegar
  • Johan Girot
  • Marion Millot
  • Judycaël Bélomant
  • Ludivine Pereira
  • Nicolas Frosio
  • Maëva Verrier
  • Vincent Maigrot
  • Céline Thelliez
  • Clément Macel
  • Sandie Parisot
  • Didier Dubois
  • Nathalie Colus
  • Fabien Didier
  • Najate Boulesnane
  • Camille Lacuve
  • Fabienne Isella
  • Alain Blaudez
  • Sabrina Aujouannet
  • Ludovic Motuelle
  • Christelle Didier
  • Régis Durupt
  • Virginie Greniani
  • Jacques Moline
  • Céline Wechter
  • Marcel Tourdot
  • Annick Viard
  • Sébastien Mendoza-Ruiz
  • Valérie Martin
  • Brice Olry
  • Patricia Kipffer
  • Jonathan Ampin
  • Évelyne Tisserand
  • Anthony Launer
  • Sylvie Isella
  • Dominique Ohm
  • Pauline Fresse
  • Nicolas Verrier
  • Christelle Duroussaud
  • David Blachère
Benoît Jourdain
Benoît Jourdain Liste divers droite
CHANGER POUR VOUS
  • Benoît Jourdain
  • Faustine Amiot
  • Claude Nedelec
  • Isabelle Toussaint
  • Thomas Griffet
  • Sengul Ceyhan
  • Oscar Demange
  • Gypsie Vaccani
  • Michaël Hecht
  • Régine Bégel
  • Abdelah Boumaza
  • Anne-Gaëlle Philbert
  • Didier Gerard
  • Afafe Rafiki
  • Philippe Admant
  • Patricia Champagne
  • Michel Tiberi
  • Elisa Crema
  • Eric Closson
  • Catherine Maggi
  • Slim Hardial
  • Delphine Diot
  • Michel Hugues
  • Floriane Grandvallet
  • Yasar Yilmaz
  • Mélanie Bourgeois
  • Stéphane Gschwend
  • Karine Chenal
  • Christophe Martin
  • Laurence Georgeon
  • Vincent Sonrier
  • Clara Herpierre
  • Antoine Collino
  • Martine Mertz
  • Grégory Lagarde
  • Valérie Laporte
  • Franck Simon
  • Nathalie Gehin
  • Philippe Lément
Patrick Nardin
Patrick Nardin Liste divers droite
PASSIONNÉMENT ÉPINAL
  • Patrick Nardin
  • Ghislaine Jeandel-Jeanpierre
  • Kévin Guellaff
  • Vanessa Grewis
  • Frédéric Voirin
  • Alizée Thomas
  • Thibaut Sannier
  • Lydie Durand
  • Alain Vinciarelli
  • Fatima Bouaqlin
  • Marc Gueret
  • Noémie Bahoff-Prévot
  • Mustafa Ozcelik
  • Sandrine Masson Gremillet
  • Justin Fournier
  • Élisabeth Del Genini
  • Denis Harpin
  • Sylvie Aubertin Michel
  • Jean-Gabriel Fritsch
  • Abiba Cicolella Filali
  • Dominique Andrès
  • Caroline Drapp
  • Cyril Parmentelat
  • Lydie Adam
  • Antoine Labat
  • Sonia Corvino
  • Henri Mennecier
  • Emma Jean
  • Pascal Liénard
  • Catherine Genty
  • Adel Ben-Omrane
  • Joëlle Merger
  • Nicolas Braun
  • Marie-Christine Serieys
  • Aurélien Tanazacq
  • Julie Bédon
  • Jean-Jacques Croisille
  • Stéphanie Muller
  • Jacques Grasser
  • Martine François
  • Michel Heinrich

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Épinal

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick NARDIN
Patrick NARDIN (Ballotage) PASSIONNÉMENT ÉPINAL 		3 893 37,91%
Benoît JOURDAIN
Benoît JOURDAIN (Ballotage) CHANGER POUR VOUS 		3 310 32,24%
Daniela AMIUNES
Daniela AMIUNES (Ballotage) EPINAL EN PARTAGE 		1 537 14,97%
Pierre FRANÇOIS
Pierre FRANÇOIS (Ballotage) RASSEMBLER POUR EPINAL 		1 432 13,95%
Lucas SAVOY
Lucas SAVOY L'ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS, PAS POUR LA GUERRE 		96 0,93%
Participation au scrutin Épinal
Taux de participation 48,77%
Taux d'abstention 51,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 10 497

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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