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19:21 - Analyse socio-économique d'Épinal : perspectives électorales Dans la ville d'Épinal, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 16,52%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un revenu moyen par foyer fiscal de 25 522 euros par an souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 12988 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 11,59% et d'une population étrangère de 8,99% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,09% à Épinal, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Épinal ? Le parti d'extrême droite n'avait pas vraiment pesé lors des élections municipales à Épinal en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 20,43% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 35,96% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 12,74% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 23,83% des voix locales. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 27,56% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 27,00% pour le RN. Il clôturera le scrutin avec 29,68% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Épinal Pour rappel, la mobilisation des électeurs s'élevait à 37,75 % à Épinal lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors qu'à cause de l'épidémie de Covid-19, beaucoup d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 68,18 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 47,22 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 60,74 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 42,93 % des inscrits. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, le secteur apparaît visiblement comme une contrée en retrait des urnes. Dans le cadre de cette élection municipale de 2026 à Épinal, ce paramètre aura quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Épinal Le scrutin des Européennes 2024 à Épinal avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,56%), avec derrière elle Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,12% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants d'Épinal accordaient leurs suffrages à Stéphane Viry (Divers droite) avec 44,83% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Stéphane Viry culminant à 70,32% des suffrages exprimés sur place. Cette analyse des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Épinal demeurait à l'époque une terre sans déterminisme électoral, affermissant encore un peu plus son ancrage.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les citoyens d'Épinal ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Épinal accordaient leurs suffrages à Stéphane Viry (LR) avec 33,83% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Viry virant de nouveau en tête avec 76,17% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Épinal quelques semaines plus tôt était marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,88% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 24,34%. Le duel final se soldait finalement par un score de 64,04% pour Emmanuel Macron, contre 35,96% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Épinal une commune politiquement très disputée.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils peser à Épinal ? En ce qui concerne la fiscalité locale d'Épinal, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 185 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 899 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à 49,18 % en 2024 (contre 23,53 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 782 260 € en 2024. Une somme loin des 7,6085 millions d'euros (7 608 500 € très exactement) récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 18,81 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Une majorité Divers droite issue des résultats des élections municipales de 2020 à Épinal Il peut se révéler intéressant d'examiner les scores des dernières élections municipales à Épinal. Au soir du premier scrutin à l'époque, Patrick Nardin (Divers droite) a viré en tête en rassemblant 37,90% des suffrages. Sur la seconde marche, Benoît Jourdain (Divers droite) a rassemblé 2 011 bulletins valides (25,82%). Un retard notable. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Patrick Nardin l'a finalement emporté avec 3 923 bulletins (48,14%), face à Benoît Jourdain rassemblant 3 188 électeurs (39,12%) et Fabrice Pisias avec 1 038 suffrages (12,73%). La logique du premier tour s'est confirmée, la marge se creusant nettement pour aboutir à une victoire très nette. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Benoît Jourdain a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 1 177 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Divers droite a certainement tiré parti des voix des listes éliminées.