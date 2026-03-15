Résultat municipale 2026 à Épinal (88000) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Épinal a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Épinal, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinal [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick NARDIN
Patrick NARDIN PASSIONNÉMENT ÉPINAL 		3 893 37,91%
Benoît JOURDAIN
Benoît JOURDAIN CHANGER POUR VOUS 		3 310 32,24%
Daniela AMIUNES
Daniela AMIUNES EPINAL EN PARTAGE 		1 537 14,97%
Pierre FRANÇOIS
Pierre FRANÇOIS RASSEMBLER POUR EPINAL 		1 432 13,95%
Lucas SAVOY
Lucas SAVOY L'ARGENT POUR LES SERVICES PUBLICS, PAS POUR LA GUERRE 		96 0,93%
Participation au scrutin Épinal
Taux de participation 48,77%
Taux d'abstention 51,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 10 497

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes des Vosges ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans les Vosges. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines d'Épinal

En savoir plus sur Épinal