Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart

Tête de listeListe
Raphaël Marteyn
Raphaël Marteyn Liste Divers
Epinay Sincèrement
  • Raphaël Marteyn
  • Sonia Glaïed
  • Mahel Guechi
  • Isabelle Lefrançois
  • Rabah Bouiche
  • Déborah Ndula
  • Joseph Archambaud
  • India Bozor
  • Jérôme Van Tu
  • Sandy Quaresma
  • Laïd Guechi
  • Jessica Penel
  • Brice Gora
  • Fatoumata Soukouna
  • Joël Compper
  • Océane Robin
  • Jérémy Bizet
  • Annabelle Gbadagni
  • Emmanuel Gomes
  • Latifat Taleby
  • Driss Amar
  • Thanh Mai Tram
  • Nikola Minic
  • Rachida Lazaar
  • David Barthelemy
  • Faïza Amar
  • Laïd Reggad
  • Lidia Minic
  • Billal Habet
  • Bojana Mihajlovic
  • Mickael Raballand
  • Kawtar Laref
  • Yahya Lazaar
Damien Allouch
Damien Allouch Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR EPINAY CONTINUONS !
  • Damien Allouch
  • Sabine Pellon
  • Constant Lekiby
  • Fula Mesika
  • Philippe Demontes
  • Stéphanie Lebegue
  • Mamadou Bathily
  • Délicia Souka
  • Yacine Anasse
  • Hanane Ghazal
  • Farid Benadjouna
  • Ghislaine Thuaud
  • Jacques Fortes Sanchez
  • Korotoumou Diawara
  • Gaël Menu
  • Zouina Bessa
  • Stéphane Lamart
  • Martine Dubernard
  • Mamadou Ba
  • Julie-Anne Zarakian
  • Brahim Attouil
  • Sarah Buzaré
  • Bertfried Meva'A Bekolo
  • Liliane Mattei
  • Kamel Hajji
  • Léa Gouaux
  • Christian Deschamps
  • Martine Vaudescal
  • Jacques Benony
  • Anne-Marie Goubet
  • Isidore Amekoudi
  • Claude Guillaume
  • Emmanuel Gauvry
  • Annie Biro
  • Jean Perrault
Georges Pujals
Georges Pujals Liste divers droite
Epinay de toutes nos forces !
  • Georges Pujals
  • Louisa Terki
  • David Friquet
  • Aurore Bayere
  • Marc Fraga
  • Michèle Hersant
  • Christophe Panhaleux
  • Caroline Jolly
  • Louis Chevalier
  • Danielle Chopinet
  • Jérôme Guerriero
  • Elcy Lopes Tavares
  • Abdelhak Hajbane
  • Régine Inger
  • Cyril Leduc
  • Christine Henrot
  • Marc Morvan
  • Sillene de Barros Gomes
  • Nicolas Burban
  • Françoise Morcrette
  • Jean-Pierre Carmes
  • Alice-Andréa Berton
  • Lucas Coeur-Joly
  • Marianne André
  • Lionel Ballini
  • Danielle Brindeau
  • Lionel Hébert
  • Marie-Line Phibel
  • Pierre Lacampagne
  • Nicole Cadastrenc-Duval
  • Bernard Freret
  • Emiliana Pereira Monteiro
  • Mohamed Chahir Jarmouni
  • Georgette Grian
  • Patrice Achaume
Khellaf Benidjer
Khellaf Benidjer Liste de La France insoumise
Changeons Epinay-sous-sénart
  • Khellaf Benidjer
  • Gulsum Koca
  • Sami Hedjem
  • Fatima Bellili
  • Christophe Grasser
  • Ludivine Mouret
  • Philippe Villeneuve
  • Saadia Ben Belgacem
  • Florian Duffroy
  • Emerita Mukansanga
  • Mohamed Said
  • Laura Ruard
  • Omar Bordji
  • Gwenhael Barre
  • Laurent Cabotte
  • Nawal Abdourahamane
  • Osman Yalcin
  • Valerie Bertrand
  • Joël Taibaly
  • Beyza Tan
  • Saïd Ahmed
  • Marjorie Simon
  • Feyd Yalcin
  • Marie-Adeline Palmont
  • Thierry Bromann
  • Djena Malek
  • Gregory Gabriel-Regis
  • Emilie Contesse
  • Martial Taglione
  • Anais Montchery
  • Yanniss Dayja
  • Fanny Even
  • Eddy Abadie

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Allouch
Damien Allouch (26 élus) A vous epinay 		1 724 56,24%
  • Damien Allouch
  • Sabine Pellon
  • Constant Lekiby
  • Valérie Nedaud
  • Emmanuel Gauvry
  • Fula Mesika
  • Samir Slimani
  • Ghislaine Thuaud
  • Khellaf Benidjer
  • Delicia Souka
  • Sami Hedjem
  • Stéphanie Lebegue
  • Mahel Guechi
  • Hanane Ghazal
  • Jerome Guerriero
  • Liliane Mattei
  • Daoud Brunel
  • Keltouma Semgani
  • Mamadou Bathily
  • Gulsum Koca
  • Yacine Anasse
  • Ludivine Malek
  • Raphaël Marteyn
  • Mona Ben Belgacem Bonnaire
  • Dominique Ciard
  • Dora Meva A Bekolo
Georges Pujals
Georges Pujals (7 élus) Epinay passionnement 		1 341 43,75%
  • Georges Pujals
  • Aurélie Sebag
  • Jean-Luc Lesage
  • Majida Aatar
  • Michel Le Texier
  • Aurore Bayere
  • Vincent Gaudin-Cagnac
Participation au scrutin Épinay-sous-Sénart
Taux de participation 50,10%
Taux d'abstention 49,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 147

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Damien Allouch
Damien Allouch A vous epinay 		1 229 43,09%
Georges Pujals
Georges Pujals Epinay passionnement 		1 102 38,63%
Nathalie Delaunay
Nathalie Delaunay Engagés ensemble pour epinay 		332 11,64%
Samir Lebcir
Samir Lebcir Mouvement citoyen spinolien 		189 6,62%
Participation au scrutin Épinay-sous-Sénart
Taux de participation 46,94%
Taux d'abstention 53,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 929

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Pujals
Georges Pujals (23 élus) Agir pour epinay 		1 486 39,94%
  • Georges Pujals
  • Dominique Monge-Mantal
  • Patrick Bernard
  • Khadidja Seddiki
  • Philippe Welsch
  • Sophie Mianne
  • Jean François Mantal
  • Michèle Morvan
  • Teddy Saint-Leon
  • Maria-Héléna Foligné
  • Patrick Tiessé
  • Danielle Marie-Louise
  • Michel Le Texier
  • Aurore Bayere
  • Giovanni Salvaggio
  • Annaïse Descamps
  • Amédée Juan
  • Renée Chammah
  • François Ingrassia
  • Estelle Fischer
  • Waldeck Joseph
  • Laetitia Papin
  • Jean-Marie Miran
Pascal Michelangeli
Pascal Michelangeli (4 élus) Epinay autrement, epinay fierement 		950 25,53%
  • Pascal Michelangeli
  • Nathalie Delaunay
  • Gilles Deforges
  • Natacha Nouvion
Christine Scelle-Maury
Christine Scelle-Maury (4 élus) Le rassemblement a gauche pour epinay 		875 23,52%
  • Christine Scelle-Maury
  • Eric Viala
  • Sabine Pellon
  • Mourad Lebcir
Constant Lekiby
Constant Lekiby (2 élus) Rassembler pour epinay 		409 10,99%
  • Constant Lekiby
  • Ghislaine Thuaud
Participation au scrutin Épinay-sous-Sénart
Taux de participation 60,19%
Taux d'abstention 39,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,42%
Nombre de votants 3 892

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Pujals
Georges Pujals Agir pour epinay 		825 22,84%
Pascal Michelangeli
Pascal Michelangeli Epinay autrement, epinay fierement 		647 17,91%
Christine Scelle-Maury
Christine Scelle-Maury "epinay, un avenir pour chacun" 		630 17,44%
Mourad Lebcir
Mourad Lebcir Parlons d'epinay 		487 13,48%
Constant Lekiby
Constant Lekiby Pour epinay, parlons solutions 		470 13,01%
François Frugier
François Frugier Ensemble dans le bons sens 		429 11,88%
Isabelle Voisin
Isabelle Voisin Front de gauche et citoyens 		123 3,40%
Participation au scrutin Épinay-sous-Sénart
Taux de participation 57,74%
Taux d'abstention 42,26%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,27%
Nombre de votants 3 733

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