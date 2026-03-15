Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales d'Épinay-sous-Sénart sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus d'Épinay-sous-Sénart.
L'actu des élections municipales 2026 à Épinay-sous-Sénart
13:09 - Les résultats de la dernière municipale à Épinay-sous-Sénart
Les résultats des précédentes élections municipales à Épinay-sous-Sénart ont livré un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Damien Allouch (Divers) a pris l'ascendant sur ses rivaux en totalisant 1 229 suffrages (43,09%). Deuxième, Georges Pujals (Divers) a rassemblé 38,63% des votes. Ce premier verdict assez serré instaurait d'importantes questions en vue du 2ème tour. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante. Damien Allouch l'a finalement emporté avec 56,24% des votes, face à Georges Pujals rassemblant 43,75% des votants. Après un premier tour âprement disputé, la victoire s'est révélée sans appel lors de la seconde manche. Damien Allouch a probablement pu bénéficier du report de voix des électeurs Divers, gagnant 495 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Épinay-sous-Sénart : les horaires des 8 bureaux de vote
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux 6 356 votants d'Épinay-sous-Sénart de donner leur opinion sur les enjeux qui concernent leur commune. À Épinay-sous-Sénart et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Quel candidat ou candidate succédera à Damien Allouch (Divers), qui a conquis la mairie en 2020 au second tour ? Les choix effectués depuis 2020 ont-ils répondu aux attentes des électeurs ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est disponible ci-dessous. Les 8 bureaux de vote de la commune d'Épinay-sous-Sénart sont ouverts jusqu'à 20 h pour recevoir les électeurs. Pour obtenir les résultats du premier tour des élections municipales à Épinay-sous-Sénart dès leur parution, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Épinay-sous-Sénart
|Tête de listeListe
|
Raphaël Marteyn
Liste Divers
Epinay Sincèrement
|
|
Damien Allouch
Liste d'union à gauche
ENSEMBLE POUR EPINAY CONTINUONS !
|
|
Georges Pujals
Liste divers droite
Epinay de toutes nos forces !
|
|
Khellaf Benidjer
Liste de La France insoumise
Changeons Epinay-sous-sénart
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Allouch (26 élus) A vous epinay
|1 724
|56,24%
|
|Georges Pujals (7 élus) Epinay passionnement
|1 341
|43,75%
|
|Participation au scrutin
|Épinay-sous-Sénart
|Taux de participation
|50,10%
|Taux d'abstention
|49,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 147
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Damien Allouch A vous epinay
|1 229
|43,09%
|Georges Pujals Epinay passionnement
|1 102
|38,63%
|Nathalie Delaunay Engagés ensemble pour epinay
|332
|11,64%
|Samir Lebcir Mouvement citoyen spinolien
|189
|6,62%
|Participation au scrutin
|Épinay-sous-Sénart
|Taux de participation
|46,94%
|Taux d'abstention
|53,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 929
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Pujals (23 élus) Agir pour epinay
|1 486
|39,94%
|
|Pascal Michelangeli (4 élus) Epinay autrement, epinay fierement
|950
|25,53%
|
|Christine Scelle-Maury (4 élus) Le rassemblement a gauche pour epinay
|875
|23,52%
|
|Constant Lekiby (2 élus) Rassembler pour epinay
|409
|10,99%
|
|Participation au scrutin
|Épinay-sous-Sénart
|Taux de participation
|60,19%
|Taux d'abstention
|39,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,42%
|Nombre de votants
|3 892
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Georges Pujals Agir pour epinay
|825
|22,84%
|Pascal Michelangeli Epinay autrement, epinay fierement
|647
|17,91%
|Christine Scelle-Maury "epinay, un avenir pour chacun"
|630
|17,44%
|Mourad Lebcir Parlons d'epinay
|487
|13,48%
|Constant Lekiby Pour epinay, parlons solutions
|470
|13,01%
|François Frugier Ensemble dans le bons sens
|429
|11,88%
|Isabelle Voisin Front de gauche et citoyens
|123
|3,40%
|Participation au scrutin
|Épinay-sous-Sénart
|Taux de participation
|57,74%
|Taux d'abstention
|42,26%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,27%
|Nombre de votants
|3 733
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